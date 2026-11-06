Nyugtat a pénzügyminiszer: nem vezetik be jövőtől lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót

Nem kell aggódni, jövőtől nem a lakásunk piaci értéke alapján kell adózni. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
A lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót nem vezetik be 2027-től – jelentette ki pénteken Románia pénzügyminisztere.
2026. november 06., 20:292026. november 06., 20:29
2026. november 06., 20:312026. november 06., 20:31
Ezt az intézkedést a költségvetési konszolidáció időszakának végéhez közeledve vizsgálják majd felül, amikor Románia költségvetési deficitje ismét 3 százalék körüli lesz – fogalmazott pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A miniszter egy gazdasági témájú rendezvényen az újságírók kérdésére cáfolta a hetek óta keringő pánikkeltő híreszteléseket, amelyek szerint
„Ez nem igaz” – nyomatékosította az Agerpres beszámolója szerint.
Nazare emlékeztetett, hogy az intézkedés az országos helyreállítási terv (PNRR) Európai Bizottsággal való újratárgyalásakor merült fel, de a román fél érvelése eredményeként nem kerül sor gyakorlatba ültetésére a jövő évben, és a kormányprogram értelmében a költségvetési konszolidáció időszakának végén ismét felül fogják vizsgálni.
November 6-tól új szabályok vonatkoznak a motorosokra: a motorosok bizonyos feltételekkel a buszsávot is használhatják, az álló autósor mellett szűk keretek között előzhetnek is.
Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
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Luca Niculescu miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett a kormány oktatási, ifjúsági, képességfejlesztési, foglalkoztatási és szociálpolitikai prioritásairól.
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Az Európai Unió szociális védelemre fordított összesített kiadásai tavaly elérték az 5183 milliárd eurót, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának pénteken közzétett adataiból.
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Az otopeni-i repülőtérre érkező járatokat érintő bombafenyegetések közül egyik sem igazolódott be, a hatóságok vizsgálják az elkövetők kilétét és az incidensek közötti esetleges összefüggéseket.
Akár 15 ezer lejes állami támogatást is igényelhetnek a magánszemélyek megújuló energia tárolására alkalmas rendszerek telepítésére. A 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án indul a jelentkezés.
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