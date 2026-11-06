Nyugtat a pénzügyminiszer: nem vezetik be jövőtől lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót

A lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót nem vezetik be 2027-től – jelentette ki pénteken Románia pénzügyminisztere.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ezt az intézkedést a költségvetési konszolidáció időszakának végéhez közeledve vizsgálják majd felül, amikor Románia költségvetési deficitje ismét 3 százalék körüli lesz – fogalmazott pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Hirdetés

A miniszter egy gazdasági témájú rendezvényen az újságírók kérdésére cáfolta a hetek óta keringő pánikkeltő híreszteléseket, amelyek szerint