A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen

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Fotó: Pinti Attila
Székelyudvarhely központjától néhányszáz méterre kóborolt az a visszajáró medve, amelyet kedd este lőttek ki. Az alpolgármester szerint az állat tömbházak között is megfordult, és emberekkel találkozott.
Egy három-négy évesre becsült hím medvét lőttek ki kedd este Székelyudvarhelyen, miután az állat többször is visszatért a lakott területre. Dávid Endre alpolgármester elmondása szerint a medvét korábban is többször jelezték a Csillagvizsgáló környékén.
Az állat kedd délelőtt is megjelent a térségben, akkor sikerült elhajtani.
II. Rákóczi Ferenc utcai a körforgalom, a benzinkút környékén mozgott, majd a tömbházak közé is betévedt, ráadásul a medve emberekkel is találkozott.
– fogalmazott Dávid Endre, hozzátéve, hogy az állat a városközponttól néhányszáz méterre volt.
Az alpolgármester szerint nem elfogadható, hogy a lakóknak félniük kelljen az utcán, vagy attól tartaniuk, hogy a Csillagvizsgáló lépcsőjénél szembe találkoznak a medvével.
A visszajáró, emberi környezethez szokott példány kilövése mellett döntöttek.
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