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A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Székelyudvarhely központjától néhányszáz méterre kóborolt az a visszajáró medve, amelyet kedd este lőttek ki. Az alpolgármester szerint az állat tömbházak között is megfordult, és emberekkel találkozott.

László Ildikó

2026. november 04., 09:552026. november 04., 09:55

Egy három-négy évesre becsült hím medvét lőttek ki kedd este Székelyudvarhelyen, miután az állat többször is visszatért a lakott területre. Dávid Endre alpolgármester elmondása szerint a medvét korábban is többször jelezték a Csillagvizsgáló környékén.

Az állat kedd délelőtt is megjelent a térségben, akkor sikerült elhajtani.

Estére azonban ismét visszatért,

II. Rákóczi Ferenc utcai a körforgalom, a benzinkút környékén mozgott, majd a tömbházak közé is betévedt, ráadásul a medve emberekkel is találkozott.

Idézet
Egyértelműen problémás egyedről van szó”

– fogalmazott Dávid Endre, hozzátéve, hogy az állat a városközponttól néhányszáz méterre volt.

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Az alpolgármester szerint nem elfogadható, hogy a lakóknak félniük kelljen az utcán, vagy attól tartaniuk, hogy a Csillagvizsgáló lépcsőjénél szembe találkoznak a medvével.

A visszajáró, emberi környezethez szokott példány kilövése mellett döntöttek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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