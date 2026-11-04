A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely központjától néhányszáz méterre kóborolt az a visszajáró medve, amelyet kedd este lőttek ki. Az alpolgármester szerint az állat tömbházak között is megfordult, és emberekkel találkozott.

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Egy három-négy évesre becsült hím medvét lőttek ki kedd este Székelyudvarhelyen, miután az állat többször is visszatért a lakott területre. Dávid Endre alpolgármester elmondása szerint a medvét korábban is többször jelezték a Csillagvizsgáló környékén.

Az állat kedd délelőtt is megjelent a térségben, akkor sikerült elhajtani.