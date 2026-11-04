Földrengéssel indult a nap

2026. november 04., szerda

Csatolunk síléceket idén a Madarasi Hargitán?

Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.