Fejes Pétert választották legfőbb ügyésznek Magyarországon

Fotó: Purger Tamás/MTI
Megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek a parlamenti képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.
2026. november 03., 20:562026. november 03., 20:56
2026. november 03., 20:582026. november 03., 20:58
A képviselők 139 igen szavazattal – hat nem ellenében – választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyész-helyettest legfőbb ügyésznek.
Fejes Péter megválasztása után esküt tett – számol be az MTI.
Baka András köztársasági elnök október 12-én Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyészhelyettesként ment nyugdíjba 2025-ben.
Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek, azonban Magyar Péter miniszterelnök másnap bejelentette, hogy
A Sándor-palota még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.
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Az alaptörvény szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre a képviselők kétharmadának szavazatával.
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