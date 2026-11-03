Fejes Pétert választották legfőbb ügyésznek Magyarországon

Megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek a parlamenti képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.

Székelyhon 2026. november 03., 20:562026. november 03., 20:56 2026. november 03., 20:582026. november 03., 20:58

A képviselők 139 igen szavazattal – hat nem ellenében – választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyész-helyettest legfőbb ügyésznek. Fejes Péter megválasztása után esküt tett – számol be az MTI. Hirdetés Baka András köztársasági elnök október 12-én Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyészhelyettesként ment nyugdíjba 2025-ben.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek, azonban Magyar Péter miniszterelnök másnap bejelentette, hogy

a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet, és kérik a köztársasági elnököt, állítson újat.