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Fekete Péntek: okosabbnak kell lenni, mint a kereskedők

Hamarosan itt a Fekete Péntek akciók időszaka. Legyünk körültekintőek a vásárlásainkat illetően • Fotó: Haáz Vince

Hamarosan itt a Fekete Péntek akciók időszaka. Legyünk körültekintőek a vásárlásainkat illetően

Fotó: Haáz Vince

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Máris itt a november és az ilyenkor megszokott, nagy leárazásokat ígérő black friday akciók tömkelege, amelyek sokakat visznek kísértésbe. Mielőtt azonban megnyitnánk a pénztárcánkat vagy folyószámlánkat, nem árt alaposan tájékozódni.

Bodor Tünde

2026. november 03., 21:102026. november 03., 21:10

Az elmúlt évek panaszai alapján körvonalazható néhány elővigyázatossági intézkedés szükségessége.

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A Kovászna megyei fogyasztóvédelem vezetője, Onica Csaba érdeklődésünkre elmondta, tavaly három panaszt iktattak a black friday akciókkal kapcsolatban, de csak azért ilyen keveset, mert ha

olyan cégre kapnak panaszt, amelynek a székhelye nem Kovászna megyében van, az ügyet átirányítják oda, ahol a cég be van jegyezve.

A regisztrált reklamációk egyike egy fizikai üzletből vásárolt tévére vonatkozott, amely hibás volt.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

A másik kliens egy paplant vásárolt, amelyet vissza szeretett volna adni, de az üzletben nem vették vissza az árut. Ehhez viszont joguk volt, mert törvény szabályozza, hogy mi az, amit nem kell visszavennie a kereskedőnek. Ilyenek a személyes használatú tárgyak, a higiéniai termékek – de az ágynemű is ilyen, a szóban forgó üzlet saját szabályzata szerint biztosan. Ráadásul

az illető egységben is ki volt írva, hogy nem veszik vissza az árut.

A harmadik panasz esetében sem tudtak úgy igazságot szolgáltatni a reklamálónak, ahogy az szerette volna: az illető arra panaszkodott, hogy a black friday kampány keretében befizetett két éjszakára egy Kovászna megyei szállodában, amelyhez a működtető még ígért egyet ingyen, azt viszont nem teljesítette. Utólag kiderült, hogy

a 2+1 éjszakás ajánlat egy másik szobatípusra volt érvényes, nem arra, amelyikre foglalt a kliens.

Az említett esetekből is le kell vonni a tanulságot, de ezen túl is figyelmesnek, óvatosnak és megfontoltnak kell lenni: Onica Csaba óva intett az impulzusvásárlástól, attól, hogy azonnal ráugorjunk a kedvezőnek látszó Facebook-hirdetésekre.

Ha az eladó nem romániai (vagy esetleg európai uniós cég), akkor utólagos elégedetlenség esetén a fogyasztóvédelem sem tud segíteni.

A népszerű nagy kínai webáruházak, mint a Shein, Temu, Aliexpress még többnyire megoldják a vásárlói panaszokat, de ezek árnyékában még nagyon sok olyan kínai oldal van, amelyikkel utólag nem lehet kommunikálni.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

„Olyan nap nem telik el, hogy ne kapjunk hasonló oldalakra vonatkozó reklamációt – mondta Onica Csaba –, például a vásárló nem a megrendelt árut kapja, néha egy játékot kap a megrendelt áru helyett, máskor nem a remélt minőségben kapja meg a terméket, vagy nem kap semmit.” Amennyiben csalás gyanúja merül fel, a fogyasztóvédelem átadja az ügyet a rendőrségnek, amely intézkedik ugyan, de

csak ritka esetekben sikerül visszaszerezni a vásárló pénzét.

Minden vásárlás esetén ajánlott arról is tájékozódni, hogy vissza lehet-e adni az árut vagy sem, és ha igen, milyen feltételekkel és időintervallumon belül. Tudjuk, hogy ilyenkor az üzletek egymásra licitálnak az árengedményekkel, ezért ajánlatos már előzetesen figyelni az árakat, hogy ne essünk áldozatul olyan trükközéseknek, amely szerint a kereskedők pár héttel a leárazások előtt felviszik, majd úgymond „akciósan” leviszik valaminek az árát, de az tulajdonképpen nem is kedvezményes.

A fogyasztóvédelem ugyanakkor az ellenőrzések során azt is tapasztalta, hogy az eladó az árengedményt nem a helyes viszonyítási árhoz mérten tüntette fel: az ugyanis a törvény szerint az áresést megelőző harminc nap legalacsonyabb ára.

A fogyasztóvédelmi hivatal vezetője fontosnak látta felhívni a figyelmet arra is, hogy a vásárlók

ne higgyenek a túl vonzó ajánlatoknak:

például ha egy kéziszerszám ára 500 lej, de 50-ért kínálják, az mindenkinek meggondolkodtató kellene legyen.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A törvény szerint néhány kivételtől eltekintve – élelmiszerek a szavatossági határidő közelében, ünnepekhez kötődő áru ünnep utáni eladása – nem lehet a beszerzési árnál kevesebbért értékesíteni valamit.

Igaz, hogy előfordult olyan eset is a kereskedelemben, hogy egy nagy cég valami rendszerhiba folytán (legalábbis arra fogták) egy lejért kínált tévét. Végül nem tett eleget ezeknek a rendeléseknek, de hasonló esetben egy másik cég felvállalta a hibával járó veszteséget, és valóban pár lejért adta az értékes terméket.

Végül, ha online oldalakról vásárolunk, akkor – ha mód van rá – ne előre, hanem inkább az áru átvételekor fizessünk, tanácsolta Onica Csaba.

Romániában a hivatalos és fő Black Friday (Fekete Péntek) idén november 6-ára, péntekre esik.

Az országban a legnagyobb webáruházak az amerikai Black Friday-nél (ami idén november 27-én lesz) szándékosan három héttel korábban tartják a fő akciós napot. Ez azért alakult így, hogy a futárszolgálatok a hatalmas rendeléshullámot még a december 1-jei román nemzeti ünnep és a karácsonyi ünnepek előtt biztosan ki tudják szállítani.

A Black Friday (fekete péntek) az Egyesült Államokból származó kereskedelmi esemény, amely a hálaadást követő pénteken – a november negyedik csütörtökje utáni napon – van, és jelképesen elindítja a karácsonyi ajándékvásárlási szezont. Az 1950–60-as években Philadelphia rendőrei használták először a kifejezést. Ezzel utaltak a hálaadás utáni pénteken kitörő közlekedési káoszra, a dugókra és a boltokat elárasztó, kezelhetetlen tömegekre. Később az üzletek pozitív jelentést adtak a névnek: erre a napra esik az az időszak, amikor a boltok bevételei (a könyvelésben korábban pirossal jelzett veszteség után) feketére váltanak, azaz nyereségbe fordulnak.

Háromszék Társadalom Gazdaság
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