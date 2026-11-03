Hamarosan itt a Fekete Péntek akciók időszaka. Legyünk körültekintőek a vásárlásainkat illetően
Fotó: Haáz Vince
Máris itt a november és az ilyenkor megszokott, nagy leárazásokat ígérő black friday akciók tömkelege, amelyek sokakat visznek kísértésbe. Mielőtt azonban megnyitnánk a pénztárcánkat vagy folyószámlánkat, nem árt alaposan tájékozódni.
Az elmúlt évek panaszai alapján körvonalazható néhány elővigyázatossági intézkedés szükségessége.
A Kovászna megyei fogyasztóvédelem vezetője, Onica Csaba érdeklődésünkre elmondta, tavaly három panaszt iktattak a black friday akciókkal kapcsolatban, de csak azért ilyen keveset, mert ha
A regisztrált reklamációk egyike egy fizikai üzletből vásárolt tévére vonatkozott, amely hibás volt.
Fotó: Pexels
A másik kliens egy paplant vásárolt, amelyet vissza szeretett volna adni, de az üzletben nem vették vissza az árut. Ehhez viszont joguk volt, mert törvény szabályozza, hogy mi az, amit nem kell visszavennie a kereskedőnek. Ilyenek a személyes használatú tárgyak, a higiéniai termékek – de az ágynemű is ilyen, a szóban forgó üzlet saját szabályzata szerint biztosan. Ráadásul
A harmadik panasz esetében sem tudtak úgy igazságot szolgáltatni a reklamálónak, ahogy az szerette volna: az illető arra panaszkodott, hogy a black friday kampány keretében befizetett két éjszakára egy Kovászna megyei szállodában, amelyhez a működtető még ígért egyet ingyen, azt viszont nem teljesítette. Utólag kiderült, hogy
Az említett esetekből is le kell vonni a tanulságot, de ezen túl is figyelmesnek, óvatosnak és megfontoltnak kell lenni: Onica Csaba óva intett az impulzusvásárlástól, attól, hogy azonnal ráugorjunk a kedvezőnek látszó Facebook-hirdetésekre.
A népszerű nagy kínai webáruházak, mint a Shein, Temu, Aliexpress még többnyire megoldják a vásárlói panaszokat, de ezek árnyékában még nagyon sok olyan kínai oldal van, amelyikkel utólag nem lehet kommunikálni.
Fotó: Tuchiluș Alex
„Olyan nap nem telik el, hogy ne kapjunk hasonló oldalakra vonatkozó reklamációt – mondta Onica Csaba –, például a vásárló nem a megrendelt árut kapja, néha egy játékot kap a megrendelt áru helyett, máskor nem a remélt minőségben kapja meg a terméket, vagy nem kap semmit.” Amennyiben csalás gyanúja merül fel, a fogyasztóvédelem átadja az ügyet a rendőrségnek, amely intézkedik ugyan, de
Minden vásárlás esetén ajánlott arról is tájékozódni, hogy vissza lehet-e adni az árut vagy sem, és ha igen, milyen feltételekkel és időintervallumon belül. Tudjuk, hogy ilyenkor az üzletek egymásra licitálnak az árengedményekkel, ezért ajánlatos már előzetesen figyelni az árakat, hogy ne essünk áldozatul olyan trükközéseknek, amely szerint a kereskedők pár héttel a leárazások előtt felviszik, majd úgymond „akciósan” leviszik valaminek az árát, de az tulajdonképpen nem is kedvezményes.
A fogyasztóvédelem ugyanakkor az ellenőrzések során azt is tapasztalta, hogy az eladó az árengedményt nem a helyes viszonyítási árhoz mérten tüntette fel: az ugyanis a törvény szerint az áresést megelőző harminc nap legalacsonyabb ára.
A fogyasztóvédelmi hivatal vezetője fontosnak látta felhívni a figyelmet arra is, hogy a vásárlók
például ha egy kéziszerszám ára 500 lej, de 50-ért kínálják, az mindenkinek meggondolkodtató kellene legyen.
Fotó: Tuchiluș Alex
A törvény szerint néhány kivételtől eltekintve – élelmiszerek a szavatossági határidő közelében, ünnepekhez kötődő áru ünnep utáni eladása – nem lehet a beszerzési árnál kevesebbért értékesíteni valamit.
Igaz, hogy előfordult olyan eset is a kereskedelemben, hogy egy nagy cég valami rendszerhiba folytán (legalábbis arra fogták) egy lejért kínált tévét. Végül nem tett eleget ezeknek a rendeléseknek, de hasonló esetben egy másik cég felvállalta a hibával járó veszteséget, és valóban pár lejért adta az értékes terméket.
Végül, ha online oldalakról vásárolunk, akkor – ha mód van rá – ne előre, hanem inkább az áru átvételekor fizessünk, tanácsolta Onica Csaba.
Az országban a legnagyobb webáruházak az amerikai Black Friday-nél (ami idén november 27-én lesz) szándékosan három héttel korábban tartják a fő akciós napot. Ez azért alakult így, hogy a futárszolgálatok a hatalmas rendeléshullámot még a december 1-jei román nemzeti ünnep és a karácsonyi ünnepek előtt biztosan ki tudják szállítani.
A Black Friday (fekete péntek) az Egyesült Államokból származó kereskedelmi esemény, amely a hálaadást követő pénteken – a november negyedik csütörtökje utáni napon – van, és jelképesen elindítja a karácsonyi ajándékvásárlási szezont. Az 1950–60-as években Philadelphia rendőrei használták először a kifejezést. Ezzel utaltak a hálaadás utáni pénteken kitörő közlekedési káoszra, a dugókra és a boltokat elárasztó, kezelhetetlen tömegekre. Később az üzletek pozitív jelentést adtak a névnek: erre a napra esik az az időszak, amikor a boltok bevételei (a könyvelésben korábban pirossal jelzett veszteség után) feketére váltanak, azaz nyereségbe fordulnak.
Sokan keresték fel az adóhivatalt és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályát azok közül, akik az új urbanisztikai törvény megjelenése után a beépített erkélyeik törvényessége miatt kezdtek aggódni.
Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, az Országgyűlés 193 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.
Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.
Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.
Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.
Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.
Forgalomváltozás lesz a sepsiszentgyörgyi temetők környékén mindenszentek és halottak napja idején.
Egy 16 éves, málnásfürdői lány megtalálásához kéri a lakosság segítségét a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Háromszéken idén tágabb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségszervező munkára: már nemcsak Sepsiszentgyörgyön hirdették meg a Com'on Sepsi programot, hanem a Sepsi Metropoliszövezet négy községében is.
Kallós Zoltánra, Deák Gyulára és Jánosi Józsefre emlékeznek a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón. A sepsiszentgyörgyi rendezvény fő meghívottja a Magyar Állami Népi Együttes.
szóljon hozzá!