Emlékezés és közös ünnep a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón

Fotó: Tuchiluș Alex
Kallós Zoltánra, Deák Gyulára és Jánosi Józsefre emlékeznek a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón. A sepsiszentgyörgyi rendezvény fő meghívottja a Magyar Állami Népi Együttes.
2026. október 29., 16:432026. október 29., 16:43
2026. október 29., 16:442026. október 29., 16:44
A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház évente megrendezett Népzene- és Néptánctalálkozóján százaknak kínálnak hagyományainkhoz kapcsolódó szórakozást és művelődési lehetőséget, hiszen
A november 13–14-én a Sepsi Arénában zajló kétnapos rendezvényről Virág Endre igazgató, Sipos Noémi aligazgató és Ivácson Endre koreográfus osztott meg részleteket a csütörtöki sajtótájékoztatón.
Mindenekelőtt a legnevesebb fellépőre hívták fel a figyelmet:
Pénteken a Gyökerek és szárnyak című előadás egy új generáció szemléletében mutatkozik meg, szombaton pedig Kallós Zoltán születésének 100. évfordulóját ünnepelve, öröksége előtt tisztelegve mutatják be a „Szállj el madár..." című előadást.
A pénteki nap a gyermekeké, 1200-at várnak a helyszínre, közölte Sípos Noémi aligazgató
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezután lép fel a Magyarországon nagyon népszerű, a népzenéből táplálkozó, de „bulis hangulatot" teremtő együttes, a Magyar Banda.
A pénteki nap egyébként nagyobbrészt a gyermekeké. Reggeltől délutánig táncházban és gyermekjátékokban, valamint interaktív mesejátékban vehetnek részt, a Maros Művészegyüttes pedig a Mátyás király álruhái című előadást hozza nekik.
akiket az önkormányzat és a Multitrans városi tömegközlekedési vállalat partnerségével buszokkal szállítanak az iskolából a találkozóra.
Fotó: Tuchiluș Alex
A negyedik alkalommal megszervezett gyermekrajzpályázatra – amelynek témája Mátyás király mulatsága volt – idén érkezett a legtöbb alkotás, és mind a 450-et megnézhetik az Arénában megrendezett kiállításon.
Délután fél 7-től adománygyűjtő koncertre várják az érdeklődőket: az erdélyi táncházzenészek és énekesek Kallós gyűjtéséből adnak elő, a bevételt pedig az idősebb, már nem aktív zenészek javára fordítják.
Az 12. Erdélyi Legényes versenyen az ifjú táncosoknak vajdaszentiványi verbunkost, Keresztúri Sándor táncát és Bóné Sándor táncát kell előadniuk,
– mondta Ivácson László koreográfus, aki örömmel vette tudomásul, hogy idén húszan jelentkeztek a versenyre.
Ivácson László koreográfus: a XII: Legé nyesversenyen a kevésbé mediatizált vajdaszentiványi táncokkal versenyeznek a fiatalok
Fotó: Tuchiluș Alex
A vándorrendezvényként megszervezett, Sepsiszentgyörgyön 3. alkalommal sorra kerülő Néptánc Antológia Gálán idén sok feltörekvő együttes vesz részt, 12-en lépnek majd fel a színpadon.
A 36. Népzene és Néptánctalálkozó alkalmat ad arra is, hogy a Háromszék Táncszínház – korábban Háromszék Táncegyüttes – néhai igazgatójáról, Deák Gyuláról szeretettel megemlékezzenek.
A színes programban helyet kap még a brassói Bokréta táncegyüttes 50 éves fennállása alkalmából készült dokumentumfilm vetítése. A néptánccsoporttal Ivácson László is huzamosabb ideig dolgozott, de jelenleg is a Háromszék Táncegyüttes két tagja jár Brassóba oktatni.
Virág Endre igazgató: megemlékezünk Kallós Zoltánról, Jánosi Józsefről és Deák Gyuláról is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Arénába látogatók a Székelyföld 1000 arca című dokumentumfilm-sorozatból is
További részletekért érdemes ellátogatni a Háromszék Táncegyüttes honlapjára.
Két közúti balesethez riasztották a rendőröket az utóbbi napokban Kovászna megyében. A balesetekben két személy sérült meg, mindketten kórházba kerültek.
Európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vettek egy 22 éves, uzoni férfit a Kovászna megyei rendőrök. Az illetőt Németországban rablás elkövetésével gyanúsítják.
Két egymást követő napon értek tetten a rendőrök egy-egy férfit Baróton, akik jogosítvány nélkül vezettek forgalomba nem íratott járműveket. Mindkét férfit őrizetbe vették huszonnégy órára.
Évek óta folyik a per a Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására szerződött kolozsvári céggel, amely három éve faképnél hagyta és zárolta az építőtelepet. A Kolozsvári Törvényszék elutasította az önkormányzat sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmét.
Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen szerdán, kora délután, az egész utcát lezárták a mentés idejére.
Megduplázódtak a medvék által okozott mezőgazdasági károk Kovászna megyében, miközben megelőző jelleggel már kilenc állatot kilőttek. A nagyvad idén több terményt pusztított el, több háziállatot ölt meg, és három ember elleni támadást is nyilvántartanak.
Megnyílt a jelentkezés az idei év utolsó Babaváró tanfolyamára, amelyet a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervez a leendő szülők számára. Idén ez már a hatodik ilyen tanfolyam lesz.
Három, Maksa község önkormányzatához köthető személyt állítottak bíróság elé valótlan tartalmú vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozatok miatt. A vád szerint ingatlanokat, gépkocsikat és jelentős pénzösszegeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.
Az alkalmazkodás, a marketing és az élményalapú turizmus kerül fókuszba az V. Regionális Turisztikai Konferencián, november 5–6-án Kovásznán. A székelyföldi megyék közös vándorkonferenciája a turizmus szereplőinek kínál szakmai fórumot.
Új online rendszert vezetnek be Sepsiszentgyörgyön a lakónegyedi parkolóhelyek igénylésére és bérbeadására. A jelentkezés, a kérelmek elbírálása és a licitálás is elektronikus úton történik.
szóljon hozzá!