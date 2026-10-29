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Emlékezés és közös ünnep a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kallós Zoltánra, Deák Gyulára és Jánosi Józsefre emlékeznek a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón. A sepsiszentgyörgyi rendezvény fő meghívottja a Magyar Állami Népi Együttes.

Bodor Tünde

2026. október 29., 16:432026. október 29., 16:43

2026. október 29., 16:442026. október 29., 16:44

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház évente megrendezett Népzene- és Néptánctalálkozóján százaknak kínálnak hagyományainkhoz kapcsolódó szórakozást és művelődési lehetőséget, hiszen

Idézet
addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk.

A november 13–14-én a Sepsi Arénában zajló kétnapos rendezvényről Virág Endre igazgató, Sipos Noémi aligazgató és Ivácson Endre koreográfus osztott meg részleteket a csütörtöki sajtótájékoztatón.

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Mindenekelőtt a legnevesebb fellépőre hívták fel a figyelmet:

az Aréna színpadán a Magyar Állami Népi Együttes kétszer is fellép.

Pénteken a Gyökerek és szárnyak című előadás egy új generáció szemléletében mutatkozik meg, szombaton pedig Kallós Zoltán születésének 100. évfordulóját ünnepelve, öröksége előtt tisztelegve mutatják be a „Szállj el madár..." című előadást.

A pénteki nap a gyermekeké, 1200-at várnak a helyszínre, közölte Sípos Noémi aligazgató • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A pénteki nap a gyermekeké, 1200-at várnak a helyszínre, közölte Sípos Noémi aligazgató

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezután lép fel a Magyarországon nagyon népszerű, a népzenéből táplálkozó, de „bulis hangulatot" teremtő együttes, a Magyar Banda.

Pénteken inkább a gyerekekre fókuszálnak

A pénteki nap egyébként nagyobbrészt a gyermekeké. Reggeltől délutánig táncházban és gyermekjátékokban, valamint interaktív mesejátékban vehetnek részt, a Maros Művészegyüttes pedig a Mátyás király álruhái című előadást hozza nekik.

Az Arénába 1200 gyermeket várnak,

akiket az önkormányzat és a Multitrans városi tömegközlekedési vállalat partnerségével buszokkal szállítanak az iskolából a találkozóra.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A negyedik alkalommal megszervezett gyermekrajzpályázatra – amelynek témája Mátyás király mulatsága volt – idén érkezett a legtöbb alkotás, és mind a 450-et megnézhetik az Arénában megrendezett kiállításon.

Péntek délután a főtéren is meglesz a hagyományos színes forgatag, a flashmob.

Délután fél 7-től adománygyűjtő koncertre várják az érdeklődőket: az erdélyi táncházzenészek és énekesek Kallós gyűjtéséből adnak elő, a bevételt pedig az idősebb, már nem aktív zenészek javára fordítják.

További programok

Az 12. Erdélyi Legényes versenyen az ifjú táncosoknak vajdaszentiványi verbunkost, Keresztúri Sándor táncát és Bóné Sándor táncát kell előadniuk,

Idézet
hogy egy kevésbé reprezentált vidéket is megismerjenek a táncházasok

– mondta Ivácson László koreográfus, aki örömmel vette tudomásul, hogy idén húszan jelentkeztek a versenyre.

Ivácson László koreográfus: a XII: Legé nyesversenyen a kevésbé mediatizált vajdaszentiványi táncokkal versenyeznek a fiatalok • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ivácson László koreográfus: a XII: Legé nyesversenyen a kevésbé mediatizált vajdaszentiványi táncokkal versenyeznek a fiatalok

Fotó: Tuchiluș Alex

A vándorrendezvényként megszervezett, Sepsiszentgyörgyön 3. alkalommal sorra kerülő Néptánc Antológia Gálán idén sok feltörekvő együttes vesz részt, 12-en lépnek majd fel a színpadon.

A 36. Népzene és Néptánctalálkozó alkalmat ad arra is, hogy a Háromszék Táncszínház – korábban Háromszék Táncegyüttes – néhai igazgatójáról, Deák Gyuláról szeretettel megemlékezzenek.

Tiszteletére pénteken emlékplakettet avatnak, és egyik előadóterem is az ő nevét fogja viselni ezután.

A színes programban helyet kap még a brassói Bokréta táncegyüttes 50 éves fennállása alkalmából készült dokumentumfilm vetítése. A néptánccsoporttal Ivácson László is huzamosabb ideig dolgozott, de jelenleg is a Háromszék Táncegyüttes két tagja jár Brassóba oktatni.

Virág Endre igazgató: megemlékezünk Kallós Zoltánról, Jánosi Józsefről és Deák Gyuláról is. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Virág Endre igazgató: megemlékezünk Kallós Zoltánról, Jánosi Józsefről és Deák Gyuláról is.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az Arénába látogatók a Székelyföld 1000 arca című dokumentumfilm-sorozatból is

megismerhetik az erdővidéki idősek emlékeit, tapasztalatait, hagyományait.

További részletekért érdemes ellátogatni a Háromszék Táncegyüttes honlapjára.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Néptánc esemény
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