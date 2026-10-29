Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik

Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van.

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Az állategészségügyi igazgatóság és a vadásztársaság oltásokkal, vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezésével, valamint állatok befogásával és vizsgálatával igyekszik megakadályozni a veszettség terjedését. A csíkszeredai városháza ugyanakkor hangsúlyozza, hogy

a fertőzés veszélye továbbra is jelen van.

A lakosságot arra kérik, hogy mielőbb oltassák be veszettség ellen kutyáikat és macskáikat, valamint gondoskodjanak a többi melegvérű háziállat – köztük a sertések, szarvasmarhák, lovak, juhok és kecskék – védelméről is.

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Arra is figyelmeztetnek, hogy kerülni kell az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való közvetlen érintkezést. Akkor sem ajánlott megközelíteni vagy megsimogatni őket, ha szelídnek tűnnek.

Amennyiben egy állat viselkedése megváltozik, vagy felmerül a veszettség gyanúja,