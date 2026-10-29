Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik

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Fotó: Tuchiluș Alex
Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van.
Az állategészségügyi igazgatóság és a vadásztársaság oltásokkal, vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezésével, valamint állatok befogásával és vizsgálatával igyekszik megakadályozni a veszettség terjedését. A csíkszeredai városháza ugyanakkor hangsúlyozza, hogy
A lakosságot arra kérik, hogy mielőbb oltassák be veszettség ellen kutyáikat és macskáikat, valamint gondoskodjanak a többi melegvérű háziállat – köztük a sertések, szarvasmarhák, lovak, juhok és kecskék – védelméről is.
Arra is figyelmeztetnek, hogy kerülni kell az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való közvetlen érintkezést. Akkor sem ajánlott megközelíteni vagy megsimogatni őket, ha szelídnek tűnnek.
Amennyiben egy állat viselkedése megváltozik, vagy felmerül a veszettség gyanúja,
a nap 24 órájában hívható 0730 584 850-es telefonszámon.
A felhívás a nyers tej fogyasztásával kapcsolatos elővigyázatosságra is kitér. Azt javasolják, hogy a vásárolt nyers vagy friss tejet fogyasztás előtt minden esetben forralják fel, mivel megfelelő hőkezelés nélkül különböző kórokozókat tartalmazhat.
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