Németországban körözött személyt tartóztattak le Kovászna megyében

2026. október 27., kedd

Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket

Megnyílt a jelentkezés az idei év utolsó Babaváró tanfolyamára, amelyet a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervez a leendő szülők számára. Idén ez már a hatodik ilyen tanfolyam lesz.