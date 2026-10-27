Megduplázódott a medvék okozta mezőgazdasági kár Kovászna megyében

Megduplázódtak a medvék által okozott mezőgazdasági károk Kovászna megyében, miközben megelőző jelleggel már kilenc állatot kilőttek. A nagyvad idén több terményt pusztított el, több háziállatot ölt meg, és három ember elleni támadást is nyilvántartanak.

Bodor Tünde 2026. október 27., 20:022026. október 27., 20:02

Minderről Neagu Gheorghe, a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója beszélt Ráduly István háromszéki prefektus havi sajtótájékoztatóján. Itt került szóba, hogyan haladnak a megelőző jellegű, megemelt medvekilövési kvóta teljesítésével, amelyről az október 8-ától hatályos törvénymódosítás rendelkezik. korábban írtuk Megduplázzák a medvekilövési kvótát Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán. Bár a környezetvédelmi ügynökséghez még nem érkeztek meg az erről szóló dokumentumok, a prefektus közölte:

kilenc medvét már biztosan kilőttek,

ugyanis ennyi húsmintát küldtek be trichinellózis-ellenőrzésre a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak. Emellett egy tizedik medvét sürgősségi beavatkozás keretében emeltek ki. Hirdetés A vadásztársaságoknak a kilövés után hét napjuk van arra, hogy ezt a környezetvédelmi ügynökségnek is jelentsék, innen az eltérés.

Kovászna megyében a törvény idén 86 medve megelőző jellegű kilövését teszi lehetővé 36 vadászterületen.

Mint elhangzott, mindegyik vadásztársaság kiváltotta az engedélyt, még a folyók menti sík vadászterületekre is, ahol korábban nem volt jellemző a medve jelenléte, mostanra viszont ott is otthonosan érzi magát.

Milliókat költ az állam kártérítésekre – mondta el Gheorghe Neagu Fotó: Kovászna Megyei Prefektúra

A nagyvad okozta károkról elhangzott: 2026. október 20-ig 122 hektárnyi kukoricát tett tönkre a medve, miközben az előző évben „csupán” 66 hektárt. A 2025. évi 8 hektárnyi napraforgó után idén 36,2 hektárt pusztított el, hasonló arányú a búzában tett kár is. A répából is kétszer annyit fogyasztottak az állatok, emellett a tököt és a murkot is felfedezték maguknak, bár eddig még csak kisebb területről „gyűjtötték be” a terményt.

Ha tavaly alulról súrolta az egymillió lejt a károk összege, idén már megközelítette a kétmilliót, pontosabban 1 870 578 lejt, és még nincs vége az évnek.

A medvetámadások során elpusztított állatok számában is látszik, hogy folyamatosan nő a nagyvad állománya. Tavaly 169 juh esett áldozatul, idén 292, továbbá 75 tehén a tavalyi 53 után, valamint 700 szárnyas a 2025-ös 227 után. Emellett 2 kecskét, 2 disznót és 30 méhkaptárt is nyilvántartanak a károk között. Idén három ember elleni támadást is számontart a környezetvédelmi ügynökség. Egy embert Zágonbárkányban, a kertjében sebesített meg a vad, egy bölöni lakost az erdőn ölt meg, a harmadik támadás pedig egy hete történt:

Zalánban egy, a gyermekével iskolába tartó nőt tepert le a medve, és több hónapos rehabilitációt igénylő sérülést, medencetörést okozott neki.