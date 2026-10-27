Megduplázódott a medvék okozta mezőgazdasági kár Kovászna megyében

Kilenc nagyvadat lőttek ki a megduplázott kvóta révén
Fotó: Tuchiluș Alex
Megduplázódtak a medvék által okozott mezőgazdasági károk Kovászna megyében, miközben megelőző jelleggel már kilenc állatot kilőttek. A nagyvad idén több terményt pusztított el, több háziállatot ölt meg, és három ember elleni támadást is nyilvántartanak.
Minderről Neagu Gheorghe, a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója beszélt Ráduly István háromszéki prefektus havi sajtótájékoztatóján. Itt került szóba, hogyan haladnak a megelőző jellegű, megemelt medvekilövési kvóta teljesítésével, amelyről az október 8-ától hatályos törvénymódosítás rendelkezik.
Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.
Bár a környezetvédelmi ügynökséghez még nem érkeztek meg az erről szóló dokumentumok, a prefektus közölte:
ugyanis ennyi húsmintát küldtek be trichinellózis-ellenőrzésre a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak. Emellett egy tizedik medvét sürgősségi beavatkozás keretében emeltek ki.
A vadásztársaságoknak a kilövés után hét napjuk van arra, hogy ezt a környezetvédelmi ügynökségnek is jelentsék, innen az eltérés.
Mint elhangzott, mindegyik vadásztársaság kiváltotta az engedélyt, még a folyók menti sík vadászterületekre is, ahol korábban nem volt jellemző a medve jelenléte, mostanra viszont ott is otthonosan érzi magát.
Milliókat költ az állam kártérítésekre – mondta el Gheorghe Neagu
Fotó: Kovászna Megyei Prefektúra
A nagyvad okozta károkról elhangzott: 2026. október 20-ig 122 hektárnyi kukoricát tett tönkre a medve, miközben az előző évben „csupán” 66 hektárt. A 2025. évi 8 hektárnyi napraforgó után idén 36,2 hektárt pusztított el, hasonló arányú a búzában tett kár is. A répából is kétszer annyit fogyasztottak az állatok, emellett a tököt és a murkot is felfedezték maguknak, bár eddig még csak kisebb területről „gyűjtötték be” a terményt.
A medvetámadások során elpusztított állatok számában is látszik, hogy folyamatosan nő a nagyvad állománya. Tavaly 169 juh esett áldozatul, idén 292, továbbá 75 tehén a tavalyi 53 után, valamint 700 szárnyas a 2025-ös 227 után. Emellett 2 kecskét, 2 disznót és 30 méhkaptárt is nyilvántartanak a károk között.
Idén három ember elleni támadást is számontart a környezetvédelmi ügynökség. Egy embert Zágonbárkányban, a kertjében sebesített meg a vad, egy bölöni lakost az erdőn ölt meg, a harmadik támadás pedig egy hete történt:
Neagu arról is beszélt, hogy idén a településekre bejáró medvék közül 32-t lőttek ki a 81-es sürgősségi kormányrendelet által lehetővé tett azonnali beavatkozás során. Tavaly ez a szám csak 20 volt.
Volt 16 medveáthelyezés is, ami egyébként sokszor hatástalan – fogalmazott az igazgató. Pénzbe kerül a nyugtató, a szállítás, az állat viszont sokszor visszatér oda, ahonnan elvitték.
Végül az autó vagy vonat által elütött, illetve ismeretlen okból elpusztult medvékről is számot adott a környezetvédelmi ügynökség vezetője: idén 6 ilyen eset volt, az elmúlt 15 évben viszont összesen 120 elpusztult medvéről tudnak.
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