Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megduplázódott a medvék okozta mezőgazdasági kár Kovászna megyében

Kilenc nagyvadat lőttek ki a megduplázott kvóta révén • Fotó: Tuchiluș Alex

Kilenc nagyvadat lőttek ki a megduplázott kvóta révén

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megduplázódtak a medvék által okozott mezőgazdasági károk Kovászna megyében, miközben megelőző jelleggel már kilenc állatot kilőttek. A nagyvad idén több terményt pusztított el, több háziállatot ölt meg, és három ember elleni támadást is nyilvántartanak.

Bodor Tünde

2026. október 27., 20:022026. október 27., 20:02

Minderről Neagu Gheorghe, a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója beszélt Ráduly István háromszéki prefektus havi sajtótájékoztatóján. Itt került szóba, hogyan haladnak a megelőző jellegű, megemelt medvekilövési kvóta teljesítésével, amelyről az október 8-ától hatályos törvénymódosítás rendelkezik.

korábban írtuk

Megduplázzák a medvekilövési kvótát
Megduplázzák a medvekilövési kvótát

Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.

Bár a környezetvédelmi ügynökséghez még nem érkeztek meg az erről szóló dokumentumok, a prefektus közölte:

kilenc medvét már biztosan kilőttek,

ugyanis ennyi húsmintát küldtek be trichinellózis-ellenőrzésre a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak. Emellett egy tizedik medvét sürgősségi beavatkozás keretében emeltek ki.

Hirdetés

A vadásztársaságoknak a kilövés után hét napjuk van arra, hogy ezt a környezetvédelmi ügynökségnek is jelentsék, innen az eltérés.

Kovászna megyében a törvény idén 86 medve megelőző jellegű kilövését teszi lehetővé 36 vadászterületen.

Mint elhangzott, mindegyik vadásztársaság kiváltotta az engedélyt, még a folyók menti sík vadászterületekre is, ahol korábban nem volt jellemző a medve jelenléte, mostanra viszont ott is otthonosan érzi magát.

Milliókat költ az állam kártérítésekre – mondta el Gheorghe Neagu • Fotó: Kovászna Megyei Prefektúra Galéria

Milliókat költ az állam kártérítésekre – mondta el Gheorghe Neagu

Fotó: Kovászna Megyei Prefektúra

A nagyvad okozta károkról elhangzott: 2026. október 20-ig 122 hektárnyi kukoricát tett tönkre a medve, miközben az előző évben „csupán” 66 hektárt. A 2025. évi 8 hektárnyi napraforgó után idén 36,2 hektárt pusztított el, hasonló arányú a búzában tett kár is. A répából is kétszer annyit fogyasztottak az állatok, emellett a tököt és a murkot is felfedezték maguknak, bár eddig még csak kisebb területről „gyűjtötték be” a terményt.

Ha tavaly alulról súrolta az egymillió lejt a károk összege, idén már megközelítette a kétmilliót, pontosabban 1 870 578 lejt, és még nincs vége az évnek.

A medvetámadások során elpusztított állatok számában is látszik, hogy folyamatosan nő a nagyvad állománya. Tavaly 169 juh esett áldozatul, idén 292, továbbá 75 tehén a tavalyi 53 után, valamint 700 szárnyas a 2025-ös 227 után. Emellett 2 kecskét, 2 disznót és 30 méhkaptárt is nyilvántartanak a károk között.

Idén három ember elleni támadást is számontart a környezetvédelmi ügynökség. Egy embert Zágonbárkányban, a kertjében sebesített meg a vad, egy bölöni lakost az erdőn ölt meg, a harmadik támadás pedig egy hete történt:

Zalánban egy, a gyermekével iskolába tartó nőt tepert le a medve, és több hónapos rehabilitációt igénylő sérülést, medencetörést okozott neki.

Neagu arról is beszélt, hogy idén a településekre bejáró medvék közül 32-t lőttek ki a 81-es sürgősségi kormányrendelet által lehetővé tett azonnali beavatkozás során. Tavaly ez a szám csak 20 volt.

Volt 16 medveáthelyezés is, ami egyébként sokszor hatástalan – fogalmazott az igazgató. Pénzbe kerül a nyugtató, a szállítás, az állat viszont sokszor visszatér oda, ahonnan elvitték.

Végül az autó vagy vonat által elütött, illetve ismeretlen okból elpusztult medvékről is számot adott a környezetvédelmi ügynökség vezetője: idén 6 ilyen eset volt, az elmúlt 15 évben viszont összesen 120 elpusztult medvéről tudnak.

Háromszék Mezőgazdaság medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Székelyhon

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Székelyhon

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Székely Sport

Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Krónika

Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Székely Sport

A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 27., kedd

Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket

Megnyílt a jelentkezés az idei év utolsó Babaváró tanfolyamára, amelyet a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervez a leendő szülők számára. Idén ez már a hatodik ilyen tanfolyam lesz.

Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket
Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket
2026. október 27., kedd

Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt

Három, Maksa község önkormányzatához köthető személyt állítottak bíróság elé valótlan tartalmú vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozatok miatt. A vád szerint ingatlanokat, gépkocsikat és jelentős pénzösszegeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.

Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt
Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt
2026. október 27., kedd

Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt
2026. október 27., kedd

V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres

Az alkalmazkodás, a marketing és az élményalapú turizmus kerül fókuszba az V. Regionális Turisztikai Konferencián, november 5–6-án Kovásznán. A székelyföldi megyék közös vándorkonferenciája a turizmus szereplőinek kínál szakmai fórumot.

V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres
V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres
2026. október 27., kedd

V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres
2026. október 27., kedd

Online lehet igényelni és licitálni a lakónegyedi parkolóhelyekre Sepsiszentgyörgyön

Új online rendszert vezetnek be Sepsiszentgyörgyön a lakónegyedi parkolóhelyek igénylésére és bérbeadására. A jelentkezés, a kérelmek elbírálása és a licitálás is elektronikus úton történik.

Online lehet igényelni és licitálni a lakónegyedi parkolóhelyekre Sepsiszentgyörgyön
Online lehet igényelni és licitálni a lakónegyedi parkolóhelyekre Sepsiszentgyörgyön
2026. október 27., kedd

Online lehet igényelni és licitálni a lakónegyedi parkolóhelyekre Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. október 24., szombat

A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban

Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.

A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban
A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban
2026. október 24., szombat

A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban
2026. október 23., péntek

A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk

Kézdivásárhelyen, akárcsak október 6-án, ezúttal is egy diák fogalmazta meg, milyen tanulságokkal szolgál számára az 1956-os magyar szabadságharc. A református temetőben a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói adtak elő ünnepi műsort.

A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk
A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk
2026. október 23., péntek

A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk
2026. október 23., péntek

Csapvíz hiánya miatt szenvednek a málnásiak, de már nem sokáig

Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.

Csapvíz hiánya miatt szenvednek a málnásiak, de már nem sokáig
Csapvíz hiánya miatt szenvednek a málnásiak, de már nem sokáig
2026. október 23., péntek

Csapvíz hiánya miatt szenvednek a málnásiak, de már nem sokáig
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem

A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.

Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
2026. október 23., péntek

Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
2026. október 23., péntek

Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.

Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt
Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt
2026. október 23., péntek

Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt
2026. október 21., szerda

Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik

Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.

Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik
Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik
2026. október 21., szerda

Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!