Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán .

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Ahogy arról korábban írtunk, a kezdeményezés célja

az emberi élet, valamint a mezőgazdasági tevékenységek védelme

és a medveállomány szakmai, tudományos alapú szabályozása. A módosítás a 2026-os és 2027-es évre vonatkozó megelőzési kvóták emelését is előírja.

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A jogszabály a kihirdetést követően a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után léphet hatályba.