Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.
A jogszabály értelmében évente 859 medve kilövésére nyílhat lehetőség, tudományos populációfelmérés alapján.
Ahogy arról korábban írtunk, a kezdeményezés célja
és a medveállomány szakmai, tudományos alapú szabályozása. A módosítás a 2026-os és 2027-es évre vonatkozó megelőzési kvóták emelését is előírja.
A jogszabály a kihirdetést követően a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után léphet hatályba.
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
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