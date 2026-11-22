Fotó: Gergely Imre
A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.
Garda Dezső három mandátumot töltött Románia parlamentjében képviselőként, így tulajdonképpen elődeinek tevékenységét kutatta és mutatja be az Országgyűlési képviselők a dualizmus korában című könyvében. A kiegyezés és Trianon közti időszak képviselőinek parlamenti és helyi felszólalásait, valamint velük kapcsolatban megjelent sajtótudósításokat tanulmányozta.
– fogalmazott a történész. Mikó Mihály, Antalfi Károly és Boér Antal munkásságában sem lát olyan eredményeket, amelyek érdemben szolgálták volna a gyergyóiakat. Sánta Lajosnak pedig azt rója fel, hogy a Monarchia boszniai bevonulásakor nem szólalt fel az országházban, holott gyergyói székely katonákat is vezényeltek a hadjáratba.
Ellenben kiemeli Dobránszky Péter és Sümegi Vilmos munkásságát.
– állapítja meg. Dobránszky a gyergyói úthálózat kiépítése és a vasútépítés ügyében is tevékenykedett, eredményességét pedig többszöri, nagy többséggel történő újraválasztása is igazolja.
A szerző szerint a történettudomány mindeddig nem mutatta be kellő súllyal a munkásságát, többek között az Országház felépítésében játszott szerepét sem.
Külön érdekesség a kötetben Blaha Lujza színésznő Gyergyóhoz, ezen belül Borszékhez is kötődő története. Az ő férje, báró Splényi Ödön Dobránszky helyére szeretett volna kerülni, és ebből végletekig menő politikai viták, vádaskodások, lejárató kampány is keletkezett.
A szerző és a kötete
Fotó: Gergely Imre
Sümegi Vilmos a Függetlenségi Párt jelöltjeként, a gyergyóremeteiek támogatásával jutott mandátumhoz. Garda elismeri parlamenti munkáját és az 1916-os menekültek megsegítésében vállalt szerepét, ugyanakkor vitatja, hogy csak neki köszönhető Gyergyószentmiklós városi rangja, vasútja vagy gimnáziuma. „Ezekhez korábban elindult folyamatok és a helyi közösség munkája is kellett” – hangsúlyozta.
Felrója Sümeginek, hogy a román betörést követő újjáépítésről szóló parlamenti felszólalásában Gyergyó helyett Csíkszereda támogatását képviselte.
Garda Dezső kitér arra is, hogy a választójoggal rendelkezők számának drasztikus csökkenése volt tapasztalható az akkori évtizedek alatt. Ez azt mutatja, hogy elszegényedett a közösség. A vagyoni feltételekhez kötött választójog miatt a birtokvesztés sokakat megfosztott a szavazás lehetőségétől.
A könyvből kiderül az is, hogy a választási kampányok során
Garda Dezső elmondta, saját parlamenti tapasztalatai is ösztönözték a kötet megírására. „Három képviselői mandátumom idején volt lehetőségem megismerni, megérteni, hogy mit is kellene jelentsen valójában a képviselői munka” – fogalmazott. Szerinte a történészek egy része nem kellő alapossággal vizsgálja a képviselők tevékenységét, sokszor félig feldolgozott forrásokra és legendákra alapozzák a következtetéseiket.
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