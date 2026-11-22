A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.

Gergely Imre 2026. november 22., 19:252026. november 22., 19:25

Garda Dezső három mandátumot töltött Románia parlamentjében képviselőként, így tulajdonképpen elődeinek tevékenységét kutatta és mutatja be az Országgyűlési képviselők a dualizmus korában című könyvében. A kiegyezés és Trianon közti időszak képviselőinek parlamenti és helyi felszólalásait, valamint velük kapcsolatban megjelent sajtótudósításokat tanulmányozta.

A gyergyóiak többször úgy érezték, hogy van ugyan országgyűlési képviselőjük, de az nem foglalkozik érdemben a térség ügyeivel

– fogalmazott a történész. Mikó Mihály, Antalfi Károly és Boér Antal munkásságában sem lát olyan eredményeket, amelyek érdemben szolgálták volna a gyergyóiakat. Sánta Lajosnak pedig azt rója fel, hogy a Monarchia boszniai bevonulásakor nem szólalt fel az országházban, holott gyergyói székely katonákat is vezényeltek a hadjáratba. Ellenben kiemeli Dobránszky Péter és Sümegi Vilmos munkásságát.

Két karizmatikus, szónoki tehetséggel megáldott országgyűlési képviselője volt Gyergyónak a dualizmus idején

– állapítja meg. Dobránszky a gyergyói úthálózat kiépítése és a vasútépítés ügyében is tevékenykedett, eredményességét pedig többszöri, nagy többséggel történő újraválasztása is igazolja. Hirdetés A szerző szerint a történettudomány mindeddig nem mutatta be kellő súllyal a munkásságát, többek között az Országház felépítésében játszott szerepét sem. Külön érdekesség a kötetben Blaha Lujza színésznő Gyergyóhoz, ezen belül Borszékhez is kötődő története. Az ő férje, báró Splényi Ödön Dobránszky helyére szeretett volna kerülni, és ebből végletekig menő politikai viták, vádaskodások, lejárató kampány is keletkezett.

A szerző és a kötete Fotó: Gergely Imre

Sümegi Vilmos a Függetlenségi Párt jelöltjeként, a gyergyóremeteiek támogatásával jutott mandátumhoz. Garda elismeri parlamenti munkáját és az 1916-os menekültek megsegítésében vállalt szerepét, ugyanakkor vitatja, hogy csak neki köszönhető Gyergyószentmiklós városi rangja, vasútja vagy gimnáziuma. „Ezekhez korábban elindult folyamatok és a helyi közösség munkája is kellett” – hangsúlyozta. Felrója Sümeginek, hogy a román betörést követő újjáépítésről szóló parlamenti felszólalásában Gyergyó helyett Csíkszereda támogatását képviselte. Garda Dezső kitér arra is, hogy a választójoggal rendelkezők számának drasztikus csökkenése volt tapasztalható az akkori évtizedek alatt. Ez azt mutatja, hogy elszegényedett a közösség. A vagyoni feltételekhez kötött választójog miatt a birtokvesztés sokakat megfosztott a szavazás lehetőségétől. A könyvből kiderül az is, hogy a választási kampányok során

a politikai ellentétek nemegyszer elfajultak: a legdurvább eset 1884-ben történt, amikor a csendőrsortűz következtében legalább négyen meghaltak.