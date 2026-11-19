Fotó: Gergely Imre
Egy 15 méter magas ezüstfenyő lesz idén Gyergyószentmiklós karácsonyfája. A város ünnepi díszítése és hangulata hasonló lesz a tavalyihoz.
A karácsonyfának szánt ezüstfenyőt a Gyergyószentmiklósi Erdőrendészeti Hivatal ajánlotta fel. Nem kellett messzire szállítani, hiszen az egykori IGO székhelyének udvarán nőtt, innen került a város főterére.
Közben a város több pontján már felszerelték a díszkivilágítás elemeit, és hamarosan az adventi koszorú is elkészül. Advent első vasárnapjára már teljes ünnepi pompájában várja a város a lakókat és az idelátogatókat.
A tavalyi évhez hasonlóan más forgalmas köztereket is karácsonyi dekorációval díszítenek fel – mondta el Fórika Krisztina, a városháza szóvivője.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Kijavították a Gyilkostó üdülőtelep ivóvízrendszerében keletkezett meghibásodást, kedd délutántól újra működik a szolgáltatás.
Áramszünetre kell számítani szerdán 10 és 12 óra között Gyergyócsomafalván, az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.
A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.
Két kutyát szállítottak menhelyre egy gyergyószentmiklósi állatvédelmi ellenőrzés során szerdán. Amikor megtalálták az állatokat, nem volt megfelelő menedékük, elegendő élelmük és vizük sem.
Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.
A férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet az a beszélgetés, amelyet szerdán 19 órától tartanak Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánián.
szóljon hozzá!