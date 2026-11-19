Egy 15 méter magas ezüstfenyő lesz idén Gyergyószentmiklós karácsonyfája. A város ünnepi díszítése és hangulata hasonló lesz a tavalyihoz.

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A karácsonyfának szánt ezüstfenyőt a Gyergyószentmiklósi Erdőrendészeti Hivatal ajánlotta fel. Nem kellett messzire szállítani, hiszen az egykori IGO székhelyének udvarán nőtt, innen került a város főterére.

Közben a város több pontján már felszerelték a díszkivilágítás elemeit, és hamarosan az adventi koszorú is elkészül. Advent első vasárnapjára már teljes ünnepi pompájában várja a város a lakókat és az idelátogatókat.

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A tavalyi évhez hasonlóan más forgalmas köztereket is karácsonyi dekorációval díszítenek fel – mondta el Fórika Krisztina, a városháza szóvivője.