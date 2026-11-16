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Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.

Gergely Imre

2026. november 16., 12:072026. november 16., 12:07

Egyelőre még csak javaslat, de nagy valószínűséggel hivatalos döntés is születik majd arról, hogy júliusig elhalasztják az új Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését.

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Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban

Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.

A következő fél évet azonban nem pusztán haladékként, hanem a rendszer egyes elemeinek átgondolására és a lakosság felkészítésére is fel kell használni – szögezték le az általunk megkérdezett gyergyószéki polgármesterek. Hargita megye polgármesterei múlt csütörtökön egyeztettek a megyei tanács elnökével és az ADI SIMD képviselőivel, miután a tervezett díjszabások és működési elvek általános ellenérzést, felháborodást váltottak ki megyeszerte.

A szelektálásnak a pénztárcán is érződnie kell

Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere az egyeztetésen több problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte az, hogy a 120 literes fekete kukát havonta kétszer ürítenék külön, 8,71 lejes felár nélkül, még nem jelent valódi ösztönzést a szelektív hulladékgyűjtésre.

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Úgy véli, méltánytalan lenne, ha az a háztartás, amely gondosan válogatja a hulladékot, és havonta mindössze 60–70 liter vegyes szemetet termel, ugyanannyit fizetne, mint az, amely kétszer is megtölti a 120 literes kukát. Az elöljáró szerint

az elmúlt években nem sikerült kellően felkészíteni a lakosságot a szelektálásra, ezért nem lehet egyik napról a másikra elvárni az új szabályok betartását.

A tájékoztatás mellett olyan ösztönzőket tart szükségesnek, amelyek révén a kevesebb vegyes hulladékot termelő háztartások a díjszabásban is érzékelik az erőfeszítéseiket.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Hasonló álláspontot képvisel Márton László Szilárd, Gyergyócsomafalva polgármestere is. Mint elmondta, a megbeszélésen ismertetett átalánydíjas változattal személy szerint nem értett egyet, mert szerinte ez a megoldás nem motiválja az embereket a szelektálásra. „Valamilyen formában ki kell venni ebből a fekete kuka díját, és meg kell határozni, hogy a maradványhulladék elszállítása és kezelése mennyibe kerül. Ezt kivéve lehetne megállapítani az alapdíjat.

Idézet
Mindenképpen érezniük kell az embereknek, hogy ha szelektíven gyűjtik a hulladékot, az visszaköszön abban, hogy kevesebbet fizetnek”

– fogalmazott. Támogatja Gyergyóalfalu polgármesterének javaslatát is, hogy a kisebb mennyiségű vegyes hulladékot termelő háztartások számára 60 literes, felcsippelt zsákot is biztosítsanak. Így nem kellene egy teljes kuka ürítését kifizetniük azoknak, akiknek egy hónap alatt csak ennyi maradékhulladékuk keletkezik.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Arra a felvetésre, hogy a vegyes hulladék elszállításának külön díjazása esetleg az illegális szemétlerakást ösztönözheti, Márton László Szilárd elismerte, hogy fennállhat ez a kockázat. Úgy véli azonban,

ha a lakosság megérti, hogy számára valóban megéri szelektálni, akkor az önkormányzatok feladata a határban történő illegális szemétlerakás ellenőrzése is.

Hozzátette, Csomafalván egyébként az utóbbi időben javult a helyzet, egyre kevesebb szemét kerül a település határába.

Felkészülésre és tájékoztatásra van szükség

Mik József, Borszék polgármestere szintén indokoltnak tartja a halasztást. „Fejetlenség lenne, ha most indítanák” – állapította meg.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mint rámutatott, a fürdővárosban még az új rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúra sem készült el. Például

nincsenek kialakítva a tömbházaknál zárható hulladékgyűjtő pontok, amelyekhez a lakók külön kártyával férhetnének hozzá.

Mint mondta, eddig úgy tudták, hogy ezeket a szolgáltató fogja kialakítani, de ez az újabb információk szerint ez nem egyértelmű.Szerinte a fél év arra is lehetőséget ad, hogy az embereket felkészítsék az új rendszerre, hiszen időbe telik, amíg a lakosság átáll az új szabályokra.

A kukaméretek és az árak felülvizsgálatát is szükségesnek tartja,

különösen azt, hogy egy egyszemélyes háztartás és egy négytagú család esetében mennyire indokolt azonos méretű, 120 literes gyűjtőedényt használni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés zajlott hulladékügyben. Volt tárgyalás a három hargitai municípium, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere és Biró Barna Botond megyei tanácselnök részvételével, nemrég pedig gyergyószéki polgármesterek egymás közti egyeztetésére is sor került.

Keresik a megoldásokat az emberek megfelelő tájékoztatására.

A féléves átmeneti időszakot arra is ki tudják használni, hogy pontosabb képet kapjanak a háztartások hulladéktermeléséről. Mint elmondta, jelenleg nincsenek megbízható adatok arról, hogy egy-egy család mennyi vegyes és mennyi szelektíven gyűjtött hulladékot termel, a következő hat hónapban viszont ezeket fel kellene mérni.

Idézet
Ennek a rendszernek végül is az kell legyen az eredménye, hogy szelektíven gyűjtve a hulladékot kevesebb szemetet tegyünk ki, és így kevesebbet fizessünk”

– hangsúlyozta.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Nagy szerint az lenne a méltányos megoldás, ha a háztartások a tényleges hulladéktermelésüknek megfelelően választhatnának 60, 80, 120 vagy akár 250 literes gyűjtőedényt. Ehhez azonban előbb szükség van a megfelelő adatokra.

Az átmeneti időszakban a jelenlegi elszállítási rendet tartanák fenn a családi házaknál és a tömbházaknál is.

Nagy Zoltán arra is kitért, hogy a hulladékszállítási szerződések megkötése országos előírás, ezt nem lehet elkerülni. Hangsúlyozta, egy hosszabb folyamat elején járnak, amelynek fontos része a lakossági szokások megváltoztatása.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mivel Gyergyóremete kivételes helyzetben van a megye többi településéhez képest – a megyei hulladéklerakónak helyet adó község lakóinak féláron biztosítják a szolgáltatást –, így a csütörtökön felvetődött javaslatok itt nem hoznak érdemi változást. Laczkó Albert Elemér polgármester ugyanakkor fontosnak tartja, hogy

a rendelkezésre álló időt a közösség tudatosítására használják fel,

és érthető tájékoztatást nyújtsanak a lakóknak arról, mit jelent a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés.

Gyergyószék
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