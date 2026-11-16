Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek

Fotó: Székelyhon
Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.
Egyelőre még csak javaslat, de nagy valószínűséggel hivatalos döntés is születik majd arról, hogy júliusig elhalasztják az új Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
A következő fél évet azonban nem pusztán haladékként, hanem a rendszer egyes elemeinek átgondolására és a lakosság felkészítésére is fel kell használni – szögezték le az általunk megkérdezett gyergyószéki polgármesterek. Hargita megye polgármesterei múlt csütörtökön egyeztettek a megyei tanács elnökével és az ADI SIMD képviselőivel, miután a tervezett díjszabások és működési elvek általános ellenérzést, felháborodást váltottak ki megyeszerte.
Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere az egyeztetésen több problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte az, hogy a 120 literes fekete kukát havonta kétszer ürítenék külön, 8,71 lejes felár nélkül, még nem jelent valódi ösztönzést a szelektív hulladékgyűjtésre.
Úgy véli, méltánytalan lenne, ha az a háztartás, amely gondosan válogatja a hulladékot, és havonta mindössze 60–70 liter vegyes szemetet termel, ugyanannyit fizetne, mint az, amely kétszer is megtölti a 120 literes kukát. Az elöljáró szerint
A tájékoztatás mellett olyan ösztönzőket tart szükségesnek, amelyek révén a kevesebb vegyes hulladékot termelő háztartások a díjszabásban is érzékelik az erőfeszítéseiket.
Fotó: Székelyhon
Hasonló álláspontot képvisel Márton László Szilárd, Gyergyócsomafalva polgármestere is. Mint elmondta, a megbeszélésen ismertetett átalánydíjas változattal személy szerint nem értett egyet, mert szerinte ez a megoldás nem motiválja az embereket a szelektálásra. „Valamilyen formában ki kell venni ebből a fekete kuka díját, és meg kell határozni, hogy a maradványhulladék elszállítása és kezelése mennyibe kerül. Ezt kivéve lehetne megállapítani az alapdíjat.
– fogalmazott. Támogatja Gyergyóalfalu polgármesterének javaslatát is, hogy a kisebb mennyiségű vegyes hulladékot termelő háztartások számára 60 literes, felcsippelt zsákot is biztosítsanak. Így nem kellene egy teljes kuka ürítését kifizetniük azoknak, akiknek egy hónap alatt csak ennyi maradékhulladékuk keletkezik.
Fotó: László Ildikó
Arra a felvetésre, hogy a vegyes hulladék elszállításának külön díjazása esetleg az illegális szemétlerakást ösztönözheti, Márton László Szilárd elismerte, hogy fennállhat ez a kockázat. Úgy véli azonban,
Hozzátette, Csomafalván egyébként az utóbbi időben javult a helyzet, egyre kevesebb szemét kerül a település határába.
Mik József, Borszék polgármestere szintén indokoltnak tartja a halasztást. „Fejetlenség lenne, ha most indítanák” – állapította meg.
Fotó: Olti Angyalka
Mint rámutatott, a fürdővárosban még az új rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúra sem készült el. Például
Mint mondta, eddig úgy tudták, hogy ezeket a szolgáltató fogja kialakítani, de ez az újabb információk szerint ez nem egyértelmű.Szerinte a fél év arra is lehetőséget ad, hogy az embereket felkészítsék az új rendszerre, hiszen időbe telik, amíg a lakosság átáll az új szabályokra.
különösen azt, hogy egy egyszemélyes háztartás és egy négytagú család esetében mennyire indokolt azonos méretű, 120 literes gyűjtőedényt használni.
Fotó: Olti Angyalka
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés zajlott hulladékügyben. Volt tárgyalás a három hargitai municípium, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere és Biró Barna Botond megyei tanácselnök részvételével, nemrég pedig gyergyószéki polgármesterek egymás közti egyeztetésére is sor került.
A féléves átmeneti időszakot arra is ki tudják használni, hogy pontosabb képet kapjanak a háztartások hulladéktermeléséről. Mint elmondta, jelenleg nincsenek megbízható adatok arról, hogy egy-egy család mennyi vegyes és mennyi szelektíven gyűjtött hulladékot termel, a következő hat hónapban viszont ezeket fel kellene mérni.
– hangsúlyozta.
Fotó: Borbély Fanni
Nagy szerint az lenne a méltányos megoldás, ha a háztartások a tényleges hulladéktermelésüknek megfelelően választhatnának 60, 80, 120 vagy akár 250 literes gyűjtőedényt. Ehhez azonban előbb szükség van a megfelelő adatokra.
Nagy Zoltán arra is kitért, hogy a hulladékszállítási szerződések megkötése országos előírás, ezt nem lehet elkerülni. Hangsúlyozta, egy hosszabb folyamat elején járnak, amelynek fontos része a lakossági szokások megváltoztatása.
Fotó: Olti Angyalka
Mivel Gyergyóremete kivételes helyzetben van a megye többi településéhez képest – a megyei hulladéklerakónak helyet adó község lakóinak féláron biztosítják a szolgáltatást –, így a csütörtökön felvetődött javaslatok itt nem hoznak érdemi változást. Laczkó Albert Elemér polgármester ugyanakkor fontosnak tartja, hogy
és érthető tájékoztatást nyújtsanak a lakóknak arról, mit jelent a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés.
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