Közelít a tél, és fogynak a napok, amíg az időjárás várhatóan kedvező lehet a közművesítési munkálatokra, aszfaltozásra. Három helyszínen is dolgoznak még a munkagépek, van ahol már ásnak, de az útfelületek helyreállítása is esedékes.

Gergely Imre 2026. november 09., 17:012026. november 09., 17:01

A Kossuth Lajos utcában, a Gyilkostó úton és a Virág negyedben zajlanak egyidejűleg városfejlesztési munkálatok Gyergyószentmiklóson. Hirdetés A városközpontba vezető, ugyanakkor az áthaladó forgalom számára is fontos Kossuth Lajos utcában hétfőn a Vaskertes-iskola és a Pacsirta utca kereszteződése közötti szakaszt zárták le a forgalom elől. A korlátozásra az esővíz-elvezető rendszer kiépítése miatt volt szükség:

ottjártunkkor éppen egy víznyelő aknát helyeztek a földbe a szakemberek.

A városháza tájékoztatása szerint a lezárás egynapos, kizárólag az akna beépítésének idejére szól, és további forgalomkorlátozással egyelőre nem számolnak, hacsak a földmunkák során nem kerül felszínre valamilyen előre nem látható akadály.

Fotó: Gergely Imre

A Kossuth Lajos utcában az esővíz-elvezető fővezeték elkészülte után a lefolyókat is beszerelik.

A cél az, hogy az új szakaszt még az idén használatba adják.

Készülnek a felásott útfelületek újraaszfaltozására is, és bíznak abban, hogy az időjárás nem szól közbe. A Mobilitás 2 projekt másik fontos helyszíne a Gyilkostó út, ahol szintén az esővíz-elvezető rendszer kiépítésén dolgoznak. Az út alsó szakaszán már lefektették a csöveket, az örmény templom utcájától kezdődően pedig a járdaépítésben is jelentős előrelépés történt. Több száz méteren már a járdaszegélyek is a helyükre kerültek.

Fotó: Gergely Imre

Az esővíz-elvezető hálózat kiépítésével a város kijárata felé haladnak a felszegi részen: hétfőn a Szent Erzsébet Öregotthon közelében dolgoztak a munkagépek. Az érintett szakaszon váltakozó irányú, egysávos forgalom zajlik, amelyet jelzőlámpák szabályoznak.

A járdaépítéssel ebben az évben a Csíky-kert utcáig terveznek eljutni,

ennek megvalósítása azonban szintén az időjárástól függ. A Virág negyed északi részében továbbra is épül az új csatornahálózat, ezért a tömbházak között még mindig számítani kell lezárt útszakaszokra. A vezetékek lefektetése mellett ugyanakkor már megkezdődött a felásott útfelületek újraaszfaltozása.

Fotó: Gergely Imre

A városháza tájékoztatása szerint

a közműépítést a negyed északi részében teljes egészében be szeretnék fejezni az év végéig.

Az útburkolatok helyreállítása azonban nem mindenhol lesz azonos mértékű: általában a felbontott nyomvonalakat állítják helyre, de ahol az útfelület állapota indokolja, nagyobb felületen is új aszfalt kerülhet az úttestre.

Fotó: Gergely Imre