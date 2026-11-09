Fotó: Gergely Imre
Közelít a tél, és fogynak a napok, amíg az időjárás várhatóan kedvező lehet a közművesítési munkálatokra, aszfaltozásra. Három helyszínen is dolgoznak még a munkagépek, van ahol már ásnak, de az útfelületek helyreállítása is esedékes.
A Kossuth Lajos utcában, a Gyilkostó úton és a Virág negyedben zajlanak egyidejűleg városfejlesztési munkálatok Gyergyószentmiklóson.
A városközpontba vezető, ugyanakkor az áthaladó forgalom számára is fontos Kossuth Lajos utcában hétfőn a Vaskertes-iskola és a Pacsirta utca kereszteződése közötti szakaszt zárták le a forgalom elől. A korlátozásra az esővíz-elvezető rendszer kiépítése miatt volt szükség:
A városháza tájékoztatása szerint a lezárás egynapos, kizárólag az akna beépítésének idejére szól, és további forgalomkorlátozással egyelőre nem számolnak, hacsak a földmunkák során nem kerül felszínre valamilyen előre nem látható akadály.
Fotó: Gergely Imre
A Kossuth Lajos utcában az esővíz-elvezető fővezeték elkészülte után a lefolyókat is beszerelik.
Készülnek a felásott útfelületek újraaszfaltozására is, és bíznak abban, hogy az időjárás nem szól közbe.
A Mobilitás 2 projekt másik fontos helyszíne a Gyilkostó út, ahol szintén az esővíz-elvezető rendszer kiépítésén dolgoznak. Az út alsó szakaszán már lefektették a csöveket, az örmény templom utcájától kezdődően pedig a járdaépítésben is jelentős előrelépés történt. Több száz méteren már a járdaszegélyek is a helyükre kerültek.
Fotó: Gergely Imre
Az esővíz-elvezető hálózat kiépítésével a város kijárata felé haladnak a felszegi részen: hétfőn a Szent Erzsébet Öregotthon közelében dolgoztak a munkagépek. Az érintett szakaszon váltakozó irányú, egysávos forgalom zajlik, amelyet jelzőlámpák szabályoznak.
ennek megvalósítása azonban szintén az időjárástól függ.
A Virág negyed északi részében továbbra is épül az új csatornahálózat, ezért a tömbházak között még mindig számítani kell lezárt útszakaszokra. A vezetékek lefektetése mellett ugyanakkor már megkezdődött a felásott útfelületek újraaszfaltozása.
Fotó: Gergely Imre
A városháza tájékoztatása szerint
Az útburkolatok helyreállítása azonban nem mindenhol lesz azonos mértékű: általában a felbontott nyomvonalakat állítják helyre, de ahol az útfelület állapota indokolja, nagyobb felületen is új aszfalt kerülhet az úttestre.
Fotó: Gergely Imre
A következő hetekben három útszakaszon terveznek ilyen jellegű helyreállítást:
a Tűzoltó utcával párhuzamos, a Testvériség utat a Bălcescu utcával összekötő utcában,
a K&K mögötti útszakaszon,
valamint a lakónegyed Maros szálló melletti részén.
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