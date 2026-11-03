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Román–magyar határkérdés a gyergyószentmiklósi történészkonferencián

• Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

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A Magyar Tudomány Napja alkalmából kétnapos történészkonferencia kezdődött kedden a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A közel ötven éve elindított rendezvény idén is neves előadókat, tartalmas előadásokat hoz a közönségnek.

Gergely Imre

2026. november 03., 13:272026. november 03., 13:27

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyergyói fiókja és a Gyergyói Népfőiskola Társaság által szervezett rendezvény idei témája az önálló magyar nyelvű oktatás.

A konferencia megnyitóján dr. Balogh Attila Márton, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja a tudomány és az anyanyelvű oktatás jelentőségét hangsúlyozta. Beszédében felidézte, hogy Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának kezdeményezésével azért is tett, hogy

a magyar nyelv a tudomány és a műveltség nyelvévé váljon.

Mint rámutatott, a Magyar Tudomány Napja alkalmat ad arra, hogy megbecsüljük a tudósok, pedagógusok, kutatók, levéltárosok és múzeumi szakemberek munkáját.

• Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Különösen fontos ez Erdélyben, ahol az anyanyelvű oktatás lehetőségéért az elmúlt évszázadban újra és újra meg kellett küzdeni.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere pedig azt emelte ki, hogy a magyar nyelvű oktatás ügye számunkra nem egyszerű oktatási, tervezési vagy intézményi kérdés, ez

identitásunk, közösségi megmaradásunk és jövőnk egyik legfontosabb záloga.

Nagy felidézte a Vaskertes iskola történetét is, megemlítve, hogy a konferenciasorozat elindítója, dr. Garda Dezső parlamenti képviselőként húsz évvel ezelőtt jelentős szerepet vállalt az intézmény felújításában és bővítésében.

• Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

A keddi előadások között szerepel Gál Levente Vákár Arthur életútjáról szóló dolgozata, dr. Garda Dezső előadása Erdély román uralom alá kerüléséről, valamint dr. Perczel Olivér értekezése a román–magyar határkérdés végrehajtásáról. Délután a száz éve született Demény Lajos akadémikus munkásságával és gyergyói kötődéseivel foglalkoznak az előadók.

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A konferencia szerdán is folytatódik. A programban többek között a gyergyói iskolák elnemzettelenítés elleni küzdelméről, az 1989-es rendszerváltás székelyföldi tanári élményeiről, valamint a Vaskertes iskola húsz évvel ezelőtti felújításáról hangzanak el előadások. A részletek megtalálhatók a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár közösségi oldalán.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Történelem
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