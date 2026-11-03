Román–magyar határkérdés a gyergyószentmiklósi történészkonferencián

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
A Magyar Tudomány Napja alkalmából kétnapos történészkonferencia kezdődött kedden a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A közel ötven éve elindított rendezvény idén is neves előadókat, tartalmas előadásokat hoz a közönségnek.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyergyói fiókja és a Gyergyói Népfőiskola Társaság által szervezett rendezvény idei témája az önálló magyar nyelvű oktatás.
A konferencia megnyitóján dr. Balogh Attila Márton, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja a tudomány és az anyanyelvű oktatás jelentőségét hangsúlyozta. Beszédében felidézte, hogy Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának kezdeményezésével azért is tett, hogy
Mint rámutatott, a Magyar Tudomány Napja alkalmat ad arra, hogy megbecsüljük a tudósok, pedagógusok, kutatók, levéltárosok és múzeumi szakemberek munkáját.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Különösen fontos ez Erdélyben, ahol az anyanyelvű oktatás lehetőségéért az elmúlt évszázadban újra és újra meg kellett küzdeni.
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere pedig azt emelte ki, hogy a magyar nyelvű oktatás ügye számunkra nem egyszerű oktatási, tervezési vagy intézményi kérdés, ez
Nagy felidézte a Vaskertes iskola történetét is, megemlítve, hogy a konferenciasorozat elindítója, dr. Garda Dezső parlamenti képviselőként húsz évvel ezelőtt jelentős szerepet vállalt az intézmény felújításában és bővítésében.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
A keddi előadások között szerepel Gál Levente Vákár Arthur életútjáról szóló dolgozata, dr. Garda Dezső előadása Erdély román uralom alá kerüléséről, valamint dr. Perczel Olivér értekezése a román–magyar határkérdés végrehajtásáról. Délután a száz éve született Demény Lajos akadémikus munkásságával és gyergyói kötődéseivel foglalkoznak az előadók.
A konferencia szerdán is folytatódik. A programban többek között a gyergyói iskolák elnemzettelenítés elleni küzdelméről, az 1989-es rendszerváltás székelyföldi tanári élményeiről, valamint a Vaskertes iskola húsz évvel ezelőtti felújításáról hangzanak el előadások. A részletek megtalálhatók a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár közösségi oldalán.
Történészkonferenciát szerveznek a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban november 3–4-én Az önálló magyar nyelvű oktatásért címmel.
Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.
Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.
Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
Jóváhagyta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a kulturális tevékenységekre pályázó civil szervezetek támogatási listáját. A helyi költségvetésből összesen 237 511 lejt ítéltek oda tizennyolc pályázatra.
Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.
Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.
Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.
Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.
szóljon hozzá!