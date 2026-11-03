Évszakok találkozása a Hargitán

Az ősz színeit kedd reggelre a frissen hullott hó fehérsége törte meg Hargitafürdőn.

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Hétfő estétől a magasabban fekvő területeken már hó formájában érkezett a csapadék, így reggelre vékony fehér réteg borította be a tájat.

A hőmérséklet nulla fok körül alakul, ezért a hó várhatóan nem marad meg tartósan. Ez még csak a tél első üzenete: szánkózni egyelőre korai, az igazi havas időre még várni kell.