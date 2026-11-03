Egyet erre, egyet arra – készülnek a télre az országutak mentén

Elkezdte a napokban a brassói regionális útügyi igazgatóság a hófogó panelek kihelyezését az ügykezelésébe tartozó országutak mentén – tájékoztatnak bejegyzésükben.

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Tekintettel az elmúlt napokban bekövetkezett időjárási romlásra, a brassói regionális útügyi igazgatóságnál megkezdték a téli szezonra való felkészülést a hóvédő panelek felszerelésével.

A fémrácsos hófogókat az országutak azon szakaszai mentén helyezik ki, amelyek ki vannak téve a hóviharok hatásának, többek között a 13A országút mentén Székelyudvarhely és Csíkszereda között vagy a Kalonda-tetőn.