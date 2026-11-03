Ma délelőtt indul a roncsautóprogram a magánszemélyeknek

Sebességbe teszik. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
November 3-án délelőtt 10 órától indul a 2026-os roncsautóprogram újabb szakasza, amelynek keretében a magánszemélyek állami támogatást igényelhetnek új gépkocsi vásárlására.
2026. november 03., 09:212026. november 03., 09:21
2026. november 03., 09:232026. november 03., 09:23
A környezetvédelmi minisztérium korábbi közleménye szerint a program azoknak szól, akik az előző kiíráskor nem jutottak támogatáshoz.
a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül – írta az Agerpres hírügynökség.
Az új gépkocsik vásárlását támogató program új szakaszának költségvetése 35,389 millió lej, ebből
25,6 millió lejt a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsik vagy hibridautók vásárlására,
9,239 millió lejt az új plug-in hibrid vagy száz százalékban elektromos autók vásárlására,
550 ezer lejt motorkerékpárok vásárlására utaltak ki.
Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.
Az új szakaszban 2026. december 31-éig, vagy a források kimerülésééig lehet támogatásra jelentkezni.
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