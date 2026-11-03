24 millió euró már megérkezett a hargitai gazdák számlájára

A Hargita megyei gazdák mindeddig mintegy 24 millió eurót kaptak támogatáselőlegként, de már a nagygazdaságoknak is utalja az előlegeket az APIA, így ez az összeg még jócskán nőni fog

Hargita megyében az egységes mezőgazdasági támogatásra jogosult gazdák több mint nyolcvan százaléka már megkapta az általa idén igényelt juttatások előlegét. Már az összetettebb támogatásigénylések előlegeit is folyósítja az APIA.

Széchely István 2026. november 03., 10:042026. november 03., 10:04

A szokásos időben, október közepén kezdődött el idén is a gazdák által idén igényelt mezőgazdasági támogatások előlegeinek az utalása, ám idén jobb ütemben zajlanak a kifizetések, mint korábban.

Hargita megyében a támogatásra jogosultak 83 százaléka már megkapta a támogatáselőlegeket.

Ez mintegy 20 000 gazdát jelent – tájékoztatott Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője. A kifizetési ügynökség mindeddig mintegy 24 millió eurót utalt támogatáselőlegként a Hargita megyei gazdák bankszámlájára. Hirdetés Haschi András úgy véli, november végéig minden jogosult megkaphatja az előleget Hargita megyében, majd

december 1-én elkezdődik az elszámolási összegek, azaz a fennmaradó támogatási összegek folyósítása is a gazdáknak.

Folyamatban van már az összetettebb támogatásigénylések előlegeinek az utalása is, azaz a nagy gazdaságok tulajdonosainak is folyósítják már az előlegként járó összegeket. Majdnem 300 nagy gazdaság tulajdonosának utalta már az előleget az APIA Hargita megyében – közölte Haschi András.

Fotó: Olti Angyalka

„Nagyon függ attól, hogy milyen támogatási csomagokat, milyen típusú támogatásokat igényeltek, de lassanként, minden áldott nap egy bizonyos számú gazda felkerül az új kifizetési listára” – fogalmazott.

Az előlegként mindeddig kiutalt összeg is jelentősen fog még nőni,

hiszen a nagy gazdaságok tulajdonosai jogosultak a legnagyobb összegekre. Nőtt az alaptámogatások előlege Az elmúlt években az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknak a 85 százalékát, az alaptámogatások értékének pedig a 70 százalékát kapták meg előlegként a gazdák, utóbbi viszont nőtt idén.

Az alaptámogatásoknak már a 75 százalékát kapják meg az első utalási periódusban a támogatásra jogosultak.

Hargita megyében összesen 23 632 gazda igényelt idén különböző támogatásokat 176 460 hektár területre.

Fotó: Olti Angyalka