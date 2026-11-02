Majdnem tízezren jelentkeztek, csaknem kétszeres a túljelentkezés a novemberi rezidensvizsgára

Idén november 15-én szervezi meg az egészségügyi minisztérium a rezidensorvosi helyekre és állásokra kiírt vizsgát, amelyre 9969-en jelentkeztek – jelentette be hétfőn Alexandru Rogobete.

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Az egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésében számolt be arról a hétfői videókonferenciáról, amelyen a vizsgát megszervező hat orvosi és gyógyszerészeti egyetem rektorával, valamint a Román Orvosi Kamara (CMR) elnökével, Cătălina Poianával egyeztetett a vizsga lebonyolításáról.

Ezek közül 7180-an az orvosi szakosításra meghirdetett 4481 helyre és 265 állásra, 1855-en a fogorvosi szakosításra meghirdetett 491 helyre. A gyógyszerészi képesítésre meghirdetett 245 helyre 934 jelentkező van.

A miniszter azt is elmondta, hogy alapos ellenőrzést kért minden eljárás, de különösen a biztonsági intézkedések tekintetében, hogy a verseny megszervezésének korrektségéhez ne férjen semmi kétség.