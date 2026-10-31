Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét

Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.

Székelyhon 2026. október 31., 18:582026. október 31., 18:58 2026. október 31., 19:592026. október 31., 19:59

A riasztást először Iași és Neamț megyében adták ki, miután a védelmi minisztérium radarrendszere egy légi célpontot észlelt a moldovai határtól mintegy tíz kilométerre. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 17 óra 4 perckor küldte ki a RO-Alert-üzeneteket.

A légi célpont észlelése után az aranyosgyéresilégi támaszpontról két F-16-os vadászgép szállt fel.

A riasztást később Vaslui megyére is kiterjesztették: ott 17 óra 53 perckor figyelmeztették a lakosságot. Nem sokkal később újabb légi célpont lépett be engedély nélkül Románia légterébe a Moldovai Köztársaság felől, ezért Botoșani és Bákó megyében is riadót rendeltek el. Előbbiben 18 óra 10 perckor, utóbbiban 18 óra 15 perckor érkeztek meg a RO-Alert-üzenetek – számolt be az Agerpres. Hirdetés A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a fetești-i 86-os légi támaszpontról két F-16-os vadászgép és egy IAR-330 SOCAT harci helikopter is felszállt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy

őrizzék meg nyugalmukat, és lehetőség szerint húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre.

Ha ilyen nem áll rendelkezésre, azt javasolták, hogy maradjanak az otthonukban, távol az ablakoktól és a külső falaktól.

A katasztrófavédelem arra is figyelmeztetett, hogy aki lezuhant tárgyat észlel, ne közelítse meg,

hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon. A lakosságot arra kérték, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjon, és ne terjesszen ellenőrizetlen információkat. Ideiglenesen lezárták Iași megye légterét; Suceavára irányítottak át egy repülőjáratot A légiriadó miatt ideiglenesen lezárták szombat este Iași megye légterét, és egy

Eindhovenből érkező Wizz Air-járatot a suceavai nemzetközi repülőtérre irányítottak át.

A iași-i nemzetközi repülőtér igazgatója, Romeo Vatră az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a 18 óra 25 percre várt repülőgépnek a suceavai Ștefan cel Mare nemzetközi repülőtéren kellett leszállnia.

A légtér ideiglenes lezárását egy katonai művelet indokolta

– tette hozzá. Védelmi minisztérium: Suceava megyében is légi riasztást rendeltek el Suceava megyére is kiterjesztették szombat este a légi riasztást – közölte a védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a megye lakosságának 18 óra 44 perckor küldtek RO-Alert-figyelmeztetést. Védelmi miniszter: megteszik a szükséges intézkedéseket Radu Oprea védelmi miniszter a szombat esti légtérsértések kapcsán közölte, hogy a hadsereg folyamatosan figyelemmel követi a helyzetet, és megteszi a szükséges intézkedéseket – számol be az Agerpres. A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a két drón Románia északkeleti részén hatolt be az ország légterébe. A légtérrendészeti szolgálat készenléti egységeit mozgósították. Oprea közölte, hogy állandó kapcsolatban áll az illetékes katonai parancsnokságokkal és a helyzet kezelésében részt vevő többi intézménnyel.

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