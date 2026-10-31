Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét

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Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.
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A riasztást először Iași és Neamț megyében adták ki, miután a védelmi minisztérium radarrendszere egy légi célpontot észlelt a moldovai határtól mintegy tíz kilométerre. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 17 óra 4 perckor küldte ki a RO-Alert-üzeneteket.
A riasztást később Vaslui megyére is kiterjesztették: ott 17 óra 53 perckor figyelmeztették a lakosságot. Nem sokkal később újabb légi célpont lépett be engedély nélkül Románia légterébe a Moldovai Köztársaság felől, ezért Botoșani és Bákó megyében is riadót rendeltek el. Előbbiben 18 óra 10 perckor, utóbbiban 18 óra 15 perckor érkeztek meg a RO-Alert-üzenetek – számolt be az Agerpres.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a fetești-i 86-os légi támaszpontról két F-16-os vadászgép és egy IAR-330 SOCAT harci helikopter is felszállt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy
Ha ilyen nem áll rendelkezésre, azt javasolták, hogy maradjanak az otthonukban, távol az ablakoktól és a külső falaktól.
hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon. A lakosságot arra kérték, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjon, és ne terjesszen ellenőrizetlen információkat.
A légiriadó miatt ideiglenesen lezárták szombat este Iași megye légterét, és egy
A iași-i nemzetközi repülőtér igazgatója, Romeo Vatră az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a 18 óra 25 percre várt repülőgépnek a suceavai Ștefan cel Mare nemzetközi repülőtéren kellett leszállnia.
– tette hozzá.
Suceava megyére is kiterjesztették szombat este a légi riasztást – közölte a védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a megye lakosságának 18 óra 44 perckor küldtek RO-Alert-figyelmeztetést.
Radu Oprea védelmi miniszter a szombat esti légtérsértések kapcsán közölte, hogy a hadsereg folyamatosan figyelemmel követi a helyzetet, és megteszi a szükséges intézkedéseket – számol be az Agerpres.
A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a két drón Románia északkeleti részén hatolt be az ország légterébe. A légtérrendészeti szolgálat készenléti egységeit mozgósították.
Oprea közölte, hogy állandó kapcsolatban áll az illetékes katonai parancsnokságokkal és a helyzet kezelésében részt vevő többi intézménnyel.
– hangsúlyozta.
A Románia légterébe engedély nélkül behatolt két drón egyike elhagyta az ország légterét – közölte később a védelmi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bákó és Suceava megyében is lefújták a légiriadót.
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