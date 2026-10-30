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A 2027-es költségvetéstől függ, lesznek-e béremelések

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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A kormány a 2027-es költségvetési lehetőségek és finanszírozási szükségletek figyelembevételével dönt a szakszervezetek által követelt béremelésekről – jelentette ki pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Székelyhon

2026. október 30., 21:072026. október 30., 21:07

A tárcavezetőt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón a szakszervezeti bérkövetelésekről, köztük a bukaresti metróüzemeltető vállalat, a Metrorex alkalmazottainak követeléseiről kérdezték, egy esetleges munkaügyi konfliktus kapcsán – adta hírül az Agerpres.

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Nazare elmondta, hogy a béremelésekről szóló egyeztetések összetettek lesznek, és szorosan kapcsolódnak a 2027-es állami költségvetés kidolgozásához. Hozzátette, hogy

a jövő évi büdzsét egy új, már tesztelt és üzembe helyezett elektronikus rendszer segítségével állítják össze,

amely lehetővé teszi a minisztériumok és más költségvetési intézmények kiadásainak részletes áttekintését. Az új rendszerben összevethetik az egyes tárcák által tervezett projekteket és kiadásokat a rendelkezésre álló forrásokkal – magyarázta.

Azt is hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztérium feladata a megalapozott költségvetési keretek megszabása és a rendelkezésre álló pénzügyi mozgástér ismertetése,

a béremelésekről azonban politikai döntés születik a kormányban, a miniszterelnökkel egyeztetve.

A Metrorex szakszervezeti képviselői pénteken a közlekedési minisztérium illetékeseivel folytatott megbeszélésen a finanszírozási hiányra, a nehéz munkakörülményekre és a szakképzett alkalmazottak távozására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, hogy ezeknek a problémáknak a rendezése elengedhetetlen a bukaresti metró megfelelő működéséhez.

Belföld Gazdaság
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