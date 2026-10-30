Elektromos melegítő miatt kigyúlt textilanyagok okozták a tüzet, amiben két kiskorú veszítette életét

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Valószínűleg egy fűtésre használt elektromos melegítőkészülék által kibocsátott hő okozta azt a szerda esti tűzesetet, amelyben egy 2 és 4 éves testvérpár füstmérgezésben életét vesztette – közölte pénteken a Szeben megyei tűzoltóság.
2026. október 30., 12:182026. október 30., 12:18
2026. október 30., 12:232026. október 30., 12:23
Andreea Ștefan szóvivő szerint a vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a tűz a lakás hálószobájában ütött ki, miután az elektromos fűtőtest által kibocsátott hőtől meggyúlt néhány textilanyag.
Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
Az ügyben alakult vizsgálóbizottság kizárta ugyanakkor a rövidzárlat kialakulásának, vagy az elektromos vezetékek túlmelegedésének hipotézisét, mint a tűz okát, mivel
Szerda este életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte csütörtökön a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
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