Elektromos melegítő miatt kigyúlt textilanyagok okozták a tüzet, amiben két kiskorú veszítette életét

Valószínűleg egy fűtésre használt elektromos melegítőkészülék által kibocsátott hő okozta azt a szerda esti tűzesetet, amelyben egy 2 és 4 éves testvérpár füstmérgezésben életét vesztette – közölte pénteken a Szeben megyei tűzoltóság.

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Andreea Ștefan szóvivő szerint a vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a tűz a lakás hálószobájában ütött ki, miután az elektromos fűtőtest által kibocsátott hőtől meggyúlt néhány textilanyag.

korábban írtuk Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

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Az ügyben alakult vizsgálóbizottság kizárta ugyanakkor a rövidzárlat kialakulásának, vagy az elektromos vezetékek túlmelegedésének hipotézisét, mint a tűz okát, mivel