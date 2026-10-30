A munkát kereső fiatalok közel harmada munkanélküli Romániában

Enyhén csökkent a munkanélküliségi ráta Romániában szeptemberben, a fiatalok helyzete azonban továbbra is aggasztó: a 15 és 24 év közöttiek körében 30,8 százalékos munkanélküliséget mértek – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta szeptemberben 6,3 százalék volt, 0,1 százalékponttal kisebb, mint augusztusban, azonban továbbra is magas az arány a fiatalok körében.

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A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 szeptemberében 517.100 fő volt, kisebb, mint az előző hónapban (523.400 fő), de nagyobb, mint 2025 azonos hónapjában (490.900).