A munkát kereső fiatalok közel harmada munkanélküli Romániában

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Fotó: Haáz Vince
Enyhén csökkent a munkanélküliségi ráta Romániában szeptemberben, a fiatalok helyzete azonban továbbra is aggasztó: a 15 és 24 év közöttiek körében 30,8 százalékos munkanélküliséget mértek – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta szeptemberben 6,3 százalék volt, 0,1 százalékponttal kisebb, mint augusztusban, azonban továbbra is magas az arány a fiatalok körében.
A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 szeptemberében 517.100 fő volt, kisebb, mint az előző hónapban (523.400 fő), de nagyobb, mint 2025 azonos hónapjában (490.900).
A 25 és 74 év közöttiek szeptemberi munkanélküliségi rátáját 5,1 százalékra becsüli az INS, ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 76,8 százaléka.
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