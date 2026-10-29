Hol mennyi a hulladék és az újrahasznosítási arány? Megvan a legújabb EU-s kimutatás

Az Európai Unióban az egy főre jutó hulladék mennyisége 1697 kilogramm volt 2024-ben. Romániáról e tekintetben 2022-es adatok vannak, személyenként 1102 kilogramm hulladékkal, Magyarországon pedig a vizsgált évben 1269 kilogramm hulladékot termeltek személyenként. Ezzel mindkét ország az EU legkevesebb hulladékot termelő tagállamai közé tartozott, viszont van egy bibi: Romániában rendkívül alacsony az újrahasznosítás aránya – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közreadott jelentéséből.

Székelyhon 2026. október 29., 21:072026. október 29., 21:07 2026. október 29., 21:092026. október 29., 21:09

Az uniós hivatal közlése szerint 2024-ben – a bányászatból, kőfejtésből, építési és bontási tevékenységekből származó ásványi hulladékot nem számolva – az Európai Unióban 765 millió tonna lakossági hulladék keletkezett. Ez a teljes hulladékmennyiség – 2196 millió tonna – 35 százalékának felelt meg – írja az MTI az Eurostat adataira hivatkozva. Az elmúlt két évtizedben keletkezett hulladék teljes mennyisége – az ásványi hulladékokat nem számítva –1,9 százalékkal csökkent a 2004-es 779,5 millió tonnás értékhez képest.

Az egy főre jutó hulladék mennyisége országonként 2024-ben Fotó: MTI

Az uniós tagállamok közül Észtországban keletkezett a legtöbb hulladék: fejenként 4703 kilogramm, majd Belgiumban (3157 kilogramm) és Bulgáriában (2881 kilogramm).

Észtország magas hulladéktermelése az olajpalával végzett energiatermeléssel hozható összefüggésbe

– jegyezték meg. Ezzel szemben a legkevesebb hulladék Máltán (fejenként 1092 kilogramm), Írországban (1199 kilogramm), Szlovéniában (1254 kilogramm) és Magyarországon (1269 kilogramm) keletkezett. Romániában is kevés volt, 1102 kilogramm, de az országunkból származó adatok 2022-esek, szemben a többi ország 2024-es adatával.

Az EU-ban keletkezett hulladék közel kétharmadát (61,8 százalék) valamilyen módon hasznosították 2024-ben.

Az újrahasznosítás aránya 42 százalék volt, amiből a kiásott területek feltöltésének aránya (backfilling) 13,3 százalék, az energiatermeléssel járó hulladékégetés pedig 6,5 százalékot tett ki. A fennmaradó 37,8 százalékot hulladéklerakókban helyezték el, 0,4 százalékot pedig energiatermelés nélküli égetéssel semmisítettek meg. A nagy újrahasznosítók és a nagy hulladéklerakók Az uniós tagállamok között a vizsgált évben jelentős eltérés volt megfigyelhető a hulladékkezelési módszerek alkalmazása területén. Az uniós országok közül 12-ben az újrahasznosítás aránya meghaladta a hulladékkezelés 50 százalékát:

a legmagasabb arányokat Olaszország (87,3 százalék), Magyarország (77,1 százalék) és Szlovákia (69,8 százalék) érte el.

Az itt 2020-as adataival feltüntetett Románia e tekintetben sereghajtó: mindössze 5 százalék körüli volt az újrahasznosítás aránya.

Az újrahasznosítás aránya Fotó: Eurostat

Megjegyezték, Szlovéniában a hulladék 67,8 százalékát tereprendezési céllal kiásott területek feltöltésére használták fel, illetve tájépítészeti célokra. Írországban a hulladék 45,2 százalékát szintén ilyen módon hasznosították. Hirdetés Más országokban, köztük

Bulgáriában (91,4 százalék), Finnországban (84,4 százalék) és Svédországban (75,1 százalék) a hulladéklerakás volt a leggyakoribb kezelési mód.