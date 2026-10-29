Székelyföldre is érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? második része

Folytatódik az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar filmjének története: hamarosan a romániai mozikba is megérkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. A zenés romantikus vígjáték folytatását a nagyobb székelyföldi településeken is vetítik.
A romániai nézőknek ezúttal várniuk sem kell a magyarországi bemutató után: november 12-én, a magyar premierrel egy időben már itt is tartanak elővetítéseket.
Az első rész Magyarországon több mint 1,1 millió, Romániában pedig több mint 130 ezer nézőt vonzott a mozikba.
A film 2025-ben a romániai mozis toplista 19. helyére került, amire korábban egyetlen magyar alkotás sem volt képes.
November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.
A folytatásban ismét találkozhatunk a Kuplung zenekar tagjaival, akik hat év után egy esküvő alkalmából gyűlnek össze újra. A régi barátok találkozása azonban korántsem alakul zökkenőmentesen: szerelmi bonyodalmak, váratlan fordulatok és
A főszerepekben többek között Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti és Márkus Luca tér vissza. A 116 perces filmet Romániában a Taylor Projects forgalmazza, és elindulnak a Vándormozi turné vetítései is.
A székelyföldi vetítések pontos helyszíneit és időpontjait hamarosan közzéteszik.
Politikai források szerint a Luca Niculescu vezette kabinet pénteken tartja meg első hivatalos ülését, és ezen fogadhatja el a több ágazatban, elsősorban az egészségügyben sürgetővé vált kiadások finanszírozásához szükséges költségvetés-kiigazítást.
Egy romániai lakás átlagára 114.900 euró, csaknem 5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170.000 euróra van szükség – derül ki egy ingatlanpiaci portál csütörtökön közzétett elemzéséből.
Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 33 éves férfit egy ügyész és egy bíró megfenyegetése miatt. A két incidens két különböző Teleorman megyei bíróságon történt, tárgyalás közben.
A Csíkszeredai Bíróság meghosszabbította a Csíkdánfalván halálos kimenetelű gázolást elkövető, majd a helyszínt elhagyó autóvezető előzetes letartóztatását. Így a 39 éves karcfalvi férfi újabb 30 napig vizsgálati fogságban marad.
Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.
Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.
Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.
Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.
A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.
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