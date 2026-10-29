Székelyföldre is érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? második része

Folytatódik az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar filmjének története: hamarosan a romániai mozikba is megérkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. A zenés romantikus vígjáték folytatását a nagyobb székelyföldi településeken is vetítik.

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A romániai nézőknek ezúttal várniuk sem kell a magyarországi bemutató után: november 12-én, a magyar premierrel egy időben már itt is tartanak elővetítéseket.

Az első rész Magyarországon több mint 1,1 millió, Romániában pedig több mint 130 ezer nézőt vonzott a mozikba.

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A film 2025-ben a romániai mozis toplista 19. helyére került, amire korábban egyetlen magyar alkotás sem volt képes.

korábban írtuk Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled folytatásának első előzetese November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.

A folytatásban ismét találkozhatunk a Kuplung zenekar tagjaival, akik hat év után egy esküvő alkalmából gyűlnek össze újra. A régi barátok találkozása azonban korántsem alakul zökkenőmentesen: szerelmi bonyodalmak, váratlan fordulatok és