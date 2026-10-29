Román állampolgár is megsérült a spanyolországi vonatbalesetben

Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.

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A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgár orvosi ellátásban részesült, de nem szorul kórházi kezelésre.

A külügyminisztérium közölte továbbá, hogy a spanyol hatóságok egyelőre nem értesítették a Ciudad Real-i román konzulátust arról, hogy román állampolgárok is lennének a baleset áldozatai között – számol be az Agerpres.

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A madridi román nagykövetség belügyi attaséja a baleset után azonnal a helyszínre utazott, hogy hivatalos tájékoztatást kérjen a halálos áldozatok és a sérültek személyazonosságáról, illetve állampolgárságáról.