Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Román állampolgár is megsérült a spanyolországi vonatbalesetben

• Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres

Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. október 29., 13:262026. október 29., 13:26

A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgár orvosi ellátásban részesült, de nem szorul kórházi kezelésre.

A nap folyamán további orvosi vizsgálatok várnak rá.

A külügyminisztérium közölte továbbá, hogy a spanyol hatóságok egyelőre nem értesítették a Ciudad Real-i román konzulátust arról, hogy román állampolgárok is lennének a baleset áldozatai között – számol be az Agerpres.

Hirdetés

A madridi román nagykövetség belügyi attaséja a baleset után azonnal a helyszínre utazott, hogy hivatalos tájékoztatást kérjen a halálos áldozatok és a sérültek személyazonosságáról, illetve állampolgárságáról.

A román diplomáciai képviseletek állandó kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal, és szükség esetén készek konzuli segítséget nyújtani

– tették hozzá. A külügyminisztérium ugyanakkor emlékeztetett, hogy a román állampolgárok a Ciudad Real-i konzulátus +34 926 226 825-ös, +34 926 274 805-ös és +34 926 256 925-ös telefonszámain kérhetnek segítséget. Vészhelyzetben a +34 609 513 790-es ügyeleti szám hívható.

Szerdán két nagy sebességű vonat ütközött össze a Madridtól mintegy 130 kilométerre délre fekvő Urda település közelében, Toledo tartományban. A szerencsétlenség halálos áldozatainak száma a csütörtök reggeli adatok szerint elérte a 64-et.

{K1}

Kilenc hónapon belül ez már a második súlyos vasúti baleset ugyanazon a vonalon és ugyanazon társaságok szerelvényeivel. Az előző ütközés 46 ember halálát okozta.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Székelyhon

Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Székelyhon

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Székely Sport

Hosszú időre kidőlt a Brassói Corona pontgyárosa
Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Krónika

Sok anyaországit elriaszt Erdélytől a magyar–magyar megosztottság, a turizmus is megsínyli
Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
Székely Sport

Sokkal jobb futsalt játszott, élre állt a VSK Székelyudvarhely
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 29., csütörtök

Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár

Egy romániai lakás átlagára 114.900 euró, csaknem 5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170.000 euróra van szükség – derül ki egy ingatlanpiaci portál csütörtökön közzétett elemzéséből.

Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár
Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár
2026. október 29., csütörtök

Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 33 éves férfit egy ügyész és egy bíró megfenyegetése miatt. A két incidens két különböző Teleorman megyei bíróságon történt, tárgyalás közben.

Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került
Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került
2026. október 29., csütörtök

Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került
2026. október 29., csütörtök

Előzetesben marad a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője

A Csíkszeredai Bíróság meghosszabbította a Csíkdánfalván halálos kimenetelű gázolást elkövető, majd a helyszínt elhagyó autóvezető előzetes letartóztatását. Így a 39 éves karcfalvi férfi újabb 30 napig vizsgálati fogságban marad.

Előzetesben marad a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
Előzetesben marad a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
2026. október 29., csütörtök

Előzetesben marad a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
2026. október 29., csütörtök

Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet

Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.

Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet
Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet
2026. október 29., csütörtök

Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről

Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.

PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről
PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről
2026. október 29., csütörtök

PSD-s politikus a tervezett régióátszervezésről: nem lehet kizárólag a lakosságszám alapján dönteni egy település jövőjéről
2026. október 29., csütörtök

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben

Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
2026. október 29., csütörtök

Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben
2026. október 29., csütörtök

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air

Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
2026. október 29., csütörtök

A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás

A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
2026. október 29., csütörtök

Ivóvíz nélkül maradt több ezer háztartás
2026. október 29., csütörtök

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi

Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
2026. október 29., csütörtök

Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi
2026. október 29., csütörtök

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter

Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
2026. október 29., csütörtök

Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!