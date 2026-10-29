Román állampolgár is megsérült a spanyolországi vonatbalesetben

Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres
Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgár orvosi ellátásban részesült, de nem szorul kórházi kezelésre.
A külügyminisztérium közölte továbbá, hogy a spanyol hatóságok egyelőre nem értesítették a Ciudad Real-i román konzulátust arról, hogy román állampolgárok is lennének a baleset áldozatai között – számol be az Agerpres.
A madridi román nagykövetség belügyi attaséja a baleset után azonnal a helyszínre utazott, hogy hivatalos tájékoztatást kérjen a halálos áldozatok és a sérültek személyazonosságáról, illetve állampolgárságáról.
– tették hozzá. A külügyminisztérium ugyanakkor emlékeztetett, hogy a román állampolgárok a Ciudad Real-i konzulátus +34 926 226 825-ös, +34 926 274 805-ös és +34 926 256 925-ös telefonszámain kérhetnek segítséget. Vészhelyzetben a +34 609 513 790-es ügyeleti szám hívható.
Szerdán két nagy sebességű vonat ütközött össze a Madridtól mintegy 130 kilométerre délre fekvő Urda település közelében, Toledo tartományban. A szerencsétlenség halálos áldozatainak száma a csütörtök reggeli adatok szerint elérte a 64-et.
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