A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.
A Wizz Air Romániában jelenleg 40 repülőgéppel működik, ezek közül ötöt von ki a helyi bázisokról. A légitársaság vezérigazgatója, Váradi József a Ziarul Financiar gazdasági portálnak adott interjúban elmondta, hogy
A vezérigazgató szerint több alkalmazott már jelezte, hogy hajlandó más országba költözni, és karrierje fejlesztésének lehetőségét látja az áthelyezésben, például Spanyolországban vagy Olaszországban. Váradi hozzátette, hogy reményeik szerint sikerül megoldást találni az érintett dolgozók számára, így végül
A romániai kapacitás csökkentéséről szóló döntés a növekvő költségekkel, különösen az iráni háború következtében megemelkedett üzemanyagárakkal, valamint a piaci körülmények változásával függ össze.
A lépés annak ellenére történik, hogy a légitársaság az elmúlt évben újabb repülőgépekkel bővítette jelenlétét a romániai repülőtereken.
A vállalat éves jelentése szerint a 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti pénzügyi évben Románia több mint 600 millió euróval járult hozzá a csoport bevételeihez.
A Wizz Air két romániai fióktelepe, a Wizz Air Hungary LTD és a Wizz Air Malta LTD tavaly együttesen 525 millió lejes, azaz mintegy 100 millió eurós bevételt jelentett Romániában.
Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.
Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.
A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.
Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.
Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.
Újabb 30 nappal meghosszabbították a csernavodai atomerőmű működésével kapcsolatos veszélyhelyzetet – közölte szerda este az energiaügyi minisztérium. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló határozata megjelent a Hivatalos Közlönyben.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.
A bukaresti ítélőtábla szerdán helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének, és 30 nappal meghosszabbította Călin Georgescu előzetes letartóztatását. A volt elnökjelölt november 27-éig marad letartóztatásban.
Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
szóljon hozzá!