A légi közlekedést sem kímélik a növekvő költségek, gépeket von ki Romániából a Wizz Air

Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.

Székelyhon 2026. október 29., 11:552026. október 29., 11:55

A Wizz Air Romániában jelenleg 40 repülőgéppel működik, ezek közül ötöt von ki a helyi bázisokról. A légitársaság vezérigazgatója, Váradi József a Ziarul Financiar gazdasági portálnak adott interjúban elmondta, hogy

az érintett alkalmazottak jelentős részét a vállalat más európai bázisaira helyezhetik át.

A vezérigazgató szerint több alkalmazott már jelezte, hogy hajlandó más országba költözni, és karrierje fejlesztésének lehetőségét látja az áthelyezésben, például Spanyolországban vagy Olaszországban. Váradi hozzátette, hogy reményeik szerint sikerül megoldást találni az érintett dolgozók számára, így végül

csak keveseknek kell majd távozniuk a vállalattól.

A romániai kapacitás csökkentéséről szóló döntés a növekvő költségekkel, különösen az iráni háború következtében megemelkedett üzemanyagárakkal, valamint a piaci körülmények változásával függ össze. Hirdetés A lépés annak ellenére történik, hogy a légitársaság az elmúlt évben újabb repülőgépekkel bővítette jelenlétét a romániai repülőtereken.

A Wizz Air romániai piaca ugyanakkor jelentős bevételt termel a magyar hátterű légitársasági csoportnak.