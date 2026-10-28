Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot

Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.

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A Székelyhon főszerkesztője, Kozán István által moderált, több órás fórumot – amelyen több tucat kérdést tettek fel a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás képviselőjének a módosuló szemétszállítás kapcsán – cikkünkbe ágyazva is újra lehet nézni.

korábban írtuk Szemétdíj decembertől: válaszokra váró kérdések Továbbra is több a kérdés, mint a válasz a decembertől bevezetendő megyei szintű hulladékszállítás kapcsán. A kérdések tisztázására Hargita Megye Tanácsa fórumot szervezett. A beszélgetést a Székelyhon élőben közvetíti.