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Szeretteinkre emlékezve: nem most kell pótolni a mulasztást

Virágot csak a sírokra, műanyagot a lehető legkevesebbet ajánlatos kivinni • Fotó: László Ildikó

Virágot csak a sírokra, műanyagot a lehető legkevesebbet ajánlatos kivinni

Fotó: László Ildikó

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Szerényebben érkeznek sokan a temetőkbe mindenszentek és halottak napja idején, ezért a csokrok helyett gyakrabban választanak körkoszorút. A temetők kezelői közben arra kérik a hozzátartozókat, hogy tartsák be a sírok díszítésére vonatkozó szabályokat.

Bodor Tünde

2026. október 28., 20:592026. október 28., 20:59

Ezekben a napokban már sokan szervezik hazaútjukat elhunyt szeretteik sírjához, az elővigyázatosabbak pedig időben elkészíttetik a sírokra szánt koszorúkat és csokrokat is, nem hagyják azt az utolsó pillanatra.

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Mivel a megélhetés nehezebb, mint volt néhány éve, vagy akár tavaly,

sokan a temetőkbe is szerényebben érkeznek.

Ezért észlelhető, hogy a csokrok helyett inkább a körkoszorúkat kérik – mondta egyik virágüzlet alkalmazottja –, hiszen arra kevesebb virág is elegendő. Az olcsóbb megoldások választása ráadásul nemcsak ekkor tapasztalható. Azon túl azonban, hogy kinek mennyi jut, vagy ki mennyit szán halottaira – szeretete mértékében –, a temetőknek is vannak bizonyos korlátozásaik arra nézve, mit lehet, mit ajánlott világításkor a sírokra tenni.

Ne akadályozzuk a nyári kaszálást!

A sepsiszentgyörgyi temetők kezelői abban egyetértenek, hogy a józan ész határain belül díszítse mindenki a sírokat. A Szemerja negyedi református temetőben, a Makovecz Imre által tervezett ravatalozó közelében, ahol csak kopjafákat állítanak az elhunytaknak, arra kérik az oda kilátogatókat, hogy

ne ültessenek semmit a földbe, mert az akadályozza a nyári kaszálást.

Ugyanezért a földre tett cserepes virágok is előbb-utóbb a szemétre kerülnek.

Nem elhanyagolható az sem, amit a halottak napi szemét elszállításáért fizet az egyházközség: ez több tízezer lejre rúg. Ezért abban a temetőben a kopjafákra akasztott koszorúval lehet a halottak iránti tiszteletet kifejezni – mondta Incze Zsolt esperes, némi nehezteléssel hozzátéve, hogy tapasztalata szerint sokan azt pótolják ilyenkor a sok virággal, amit életükben elmulasztottak az elhunyttal szemben. Nagyon kevesen térnek be egy kis vigasztalódásra, imádságra a délutáni istentiszteletekre is.

Szerencsére egyre kevesebb a műanyag koszorú

A lőtér szomszédságában lévő közös temetőben, amely Sepsiszentgyörgy legnagyobb temetkezési helye, mindössze arra kérik az elhunytak rokonait, hogy ne ültessenek a sírok közötti keskeny közökre növényeket, csak

magára a sírra tegyék a kivitt virágot, gyertyát.

A katolikus temetőben pedig tulajdonképpen nincs is korlátozás.

Kérdésünkre mindenki beszámolt arról is, hogy elszórtan előfordulhat: utólag valakik ellopják a sírra tett szép virágokat, főleg a cserepeseket. Ezt a jelenséget azonban nem lehet teljesen visszaszorítani, legalábbis ez a megkérdezettek egyhangú álláspontja. Ha a rendőrség azonosítaná is a tettest, az okozott kárt ritkán lehet behajtani tőle.

A műanyag koszorúkat és virágokat sem tilthatják be, szerencsére azonban ezek kereskedelmi forgalmazása visszaszorult. Az általunk megkérdezett virágüzletek teljesen ki is iktatták a kínálatukból.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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