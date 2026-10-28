A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán

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Fotó: Pexels
Dróntámadás ért szerdán egy Konstanca felé tartó kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, a bolgár partok közelében – közölték a szófiai hatóságok az EFE szerint.
2026. október 28., 16:022026. október 28., 16:02
2026. október 28., 16:022026. október 28., 16:02
Dimitar Sztojanov bolgár védelmi miniszter tájékoztatása szerint a hajót három drón találta el, mintegy 21 tengeri mérföldre Sabla partjaitól – ismerteti az Agerpres.
A bolgár hatóságok hajót küldtek a helyszínre, a legénységet pedig mentőcsónakokkal evakuálják – jelentette a BNT közszolgálati televízió.
Another drone-hit ship has drifted into Bulgaria's Black Sea economic zone today, amid a wave of attacks on commercial vessels. We should at least thank the Russians for waiting until October. Imagine if they'd ruined the summer season at Sunny Beach. https://t.co/dcXm5QY2sp— една българка (@transbulgaria) October 28, 2026
A Maritime.bg szakportál szerint a Contship Jet nevű konténerszállító hajó az izraeli Haifából indult, és Konstanca kikötőjébe tartott.
A támadás szemtanúi szerint a hajón tűz ütött ki, és erősen jobbra dőlt. Ebben a hónapban ez már az ötödik kereskedelmi hajó, amelyet dróntámadás ért a bolgár partok közelében.
Az incidens éppen akkor történt, amikor Bulgária, Románia és Törökország védelmi miniszterei Szófiában tárgyaltak a fekete-tengeri polgári hajózás védelméről.
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