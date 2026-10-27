Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad

Kedden este hat órától lezárták a forgalom elől a Transzfogarasi út (7C jelzésű országút) egy részét a havazás, a köd és az alacsony hőmérséklet miatt – közölte Facebook-oldalán az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR).

Székelyhon 2026. október 27., 19:252026. október 27., 19:25

A lezárás az Argeș megyei Piscul Negru és a Szeben megyei Bâlea-vízesés közötti 22,8 kilométeres útszakaszt érinti. A CNAIR szerint

a magas hegyvidéken ebben az időszakban gyorsan és kiszámíthatatlanul változhat az időjárás, ami veszélyessé teheti a közlekedést.