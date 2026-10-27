Minden idők rekord választási részvételét mérték Izraelben délután, az emberek nagyon költekeznek

A jaffai óratorony Tel-Aviv ódon negyedében, Jaffában
Fotó: Pixabay
Minden idők legmagasabb, 44,9 százalékos részvételi arányát mérték az izraeli parlamenti választásokon kedd délután kettőig – írja az MTI a központi választási bizottság közlésére hivatkozva.
2026. október 27., 19:132026. október 27., 19:13
2026. október 27., 19:162026. október 27., 19:16
Ez hat százalékpontos többletet jelent a 2022-es parlamenti választáson ugyaneddig az időpontig mért adathoz képest.
Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy 13 óráig a katonai szavazóhelyiségekben az ott szavazásra jogosultak 48 százaléka adta le a voksát, míg az előző választáson ugyanekkor 44,4 százalékos volt a részvétel.
Eddig egyszerre csak egy ember léphetett be a szavazóhelyiségbe, ezt a számot most kettőre emelték.
Miközben az egyik választó a paraván mögött kiválasztja és borítékba helyezi az egyik párt nevét tartalmazó szavazólapot, a másik választó személyazonosságát már ellenőrizhetik, és nevét bejelölhetik a választói névjegyzékben.
Késsel felfegyverzett férfi közeledett „fenyegető módon” a Demokraták párt elnökéhez, Jaír Golánhoz. A párt közleménye szerint
A gyanúsított ellen nyomozás indult, kihallgatásra a tel-avivi rendőrkapitányságra szállították.
Izraelben a parlamenti választások napja munkaszüneti nap, amelyet sokan vásárlással töltenek. A 2022-es választásokhoz képest 26,5 százalékkal nőtt a bankkártyás költés, részben az előre meghirdetett választási akciók hatására a bevásárlóközpontokban.
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