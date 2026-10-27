Minden idők rekord választási részvételét mérték Izraelben délután, az emberek nagyon költekeznek

Minden idők legmagasabb, 44,9 százalékos részvételi arányát mérték az izraeli parlamenti választásokon kedd délután kettőig – írja az MTI a központi választási bizottság közlésére hivatkozva.

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Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy 13 óráig a katonai szavazóhelyiségekben az ott szavazásra jogosultak 48 százaléka adta le a voksát, míg az előző választáson ugyanekkor 44,4 százalékos volt a részvétel.

Ez hat százalékpontos többletet jelent a 2022-es parlamenti választáson ugyaneddig az időpontig mért adathoz képest.

A magas részvétel miatt sokfelé rendkívül hosszú sorok alakultak ki, és ezért a központi választási bizottság új szabályokat határozott meg.

Eddig egyszerre csak egy ember léphetett be a szavazóhelyiségbe, ezt a számot most kettőre emelték.

Miközben az egyik választó a paraván mögött kiválasztja és borítékba helyezi az egyik párt nevét tartalmazó szavazólapot, a másik választó személyazonosságát már ellenőrizhetik, és nevét bejelölhetik a választói névjegyzékben.

Elhárított incidens

Késsel felfegyverzett férfi közeledett „fenyegető módon” a Demokraták párt elnökéhez, Jaír Golánhoz. A párt közleménye szerint