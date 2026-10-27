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Minden idők rekord választási részvételét mérték Izraelben délután, az emberek nagyon költekeznek

A jaffai óratorony Tel-Aviv ódon negyedében, Jaffában • Fotó: Pixabay

A jaffai óratorony Tel-Aviv ódon negyedében, Jaffában

Fotó: Pixabay

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Minden idők legmagasabb, 44,9 százalékos részvételi arányát mérték az izraeli parlamenti választásokon kedd délután kettőig – írja az MTI a központi választási bizottság közlésére hivatkozva.

Székelyhon

2026. október 27., 19:132026. október 27., 19:13

2026. október 27., 19:162026. október 27., 19:16

Ez hat százalékpontos többletet jelent a 2022-es parlamenti választáson ugyaneddig az időpontig mért adathoz képest.

Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy 13 óráig a katonai szavazóhelyiségekben az ott szavazásra jogosultak 48 százaléka adta le a voksát, míg az előző választáson ugyanekkor 44,4 százalékos volt a részvétel.

A magas részvétel miatt sokfelé rendkívül hosszú sorok alakultak ki, és ezért a központi választási bizottság új szabályokat határozott meg.

Eddig egyszerre csak egy ember léphetett be a szavazóhelyiségbe, ezt a számot most kettőre emelték.

Miközben az egyik választó a paraván mögött kiválasztja és borítékba helyezi az egyik párt nevét tartalmazó szavazólapot, a másik választó személyazonosságát már ellenőrizhetik, és nevét bejelölhetik a választói névjegyzékben.

Elhárított incidens

Késsel felfegyverzett férfi közeledett „fenyegető módon” a Demokraták párt elnökéhez, Jaír Golánhoz. A párt közleménye szerint

a biztonsági őrök elállták a férfi útját, és amikor közeledett hozzájuk, egy nagy kés esett ki a földre a ruhájából.

A gyanúsított ellen nyomozás indult, kihallgatásra a tel-avivi rendőrkapitányságra szállították.

Vásárlással egybekötött szavazás

Izraelben a parlamenti választások napja munkaszüneti nap, amelyet sokan vásárlással töltenek. A 2022-es választásokhoz képest 26,5 százalékkal nőtt a bankkártyás költés, részben az előre meghirdetett választási akciók hatására a bevásárlóközpontokban.

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Reggel 8 és délelőtt 11 óra között több mint 250,78 millió sékelt (közel 400 millió lejt) költöttek a kiskereskedelmi egységekben. A bevásárlóközpontok szerint a forgalom jóval erősebb, mint egy pénteki napon, ünnep előestéjén vagy az ünnepi időszak hétköznapjain.

Világ
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