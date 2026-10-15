Zelenszkij: Ukrajna újrakezdi az orosz finomítók elleni támadásokat

Ukrajna újból elkezdi az orosz nyersolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjúban.

Székelyhon 2026. október 15., 12:052026. október 15., 12:05

Zelenszkij – aki előző nap Andy Burnham brit miniszterelnöknél tett látogatást Londonban, és fogadta őt III. Károly király is – a brit lapnak elmondta: Ukrajna az Egyesült Államok kívánságának megfelelően három napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól,

Moszkva viszont folytatta az ukrajnai energiaipar ellen végrehajtott csapásméréseket. Ezeknek a támadásoknak csak az elmúlt héten száznál több civil halálos áldozatuk volt Ukrajnában – hangsúlyozta az ukrán államfő az MTI szemléje szerint. Hirdetés Volodimir Zelenszkij kijelentette:

az orosz finomítók elleni támadásokra elrendelt stopnak vége.

Zelenszkij erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt is. Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolataira utalva úgy fogalmazott: Trump „ösztönösen vonzódik az önkényuralmi vezetőkhöz”, és „nyíltan meg is mondja, hogy szereti és tiszteli az ilyen embereket”. Ha valaki 20-30-40 évig vezetői tisztségben tud maradni, az Donald Trump szemében „nagyon erős ember lehet” – mondta az ukrán elnök. Zelenszkij elmondta: az orosz energiaipari létesítmények elleni támadások szüneteltetése ellenére az Egyesült Államok nem adott korai riasztásokat az ukrán fegyveres erőknek az Ukrajna felé tartó orosz ballisztikus rakétákról, és a Stalink nevű, Elon Musk amerikai milliárdos nagyvállalkozó által üzemeltetett

műholdas internetszolgáltatás is lelassult Ukrajna területén, hátráltatva a frontvonalbeli műveleteket és az orosz katonai célpontok elleni közepes hatótávolságú csapásokat.

Az ukrán elnök szerint az ukrán katonai illetékeseknek amerikai partnereik megmondták, hogy ha Ukrajna nem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadással, az Egyesült Államok leállítja a felderítési adatok átadását Ukrajnának.

Utóbb az amerikaiak „műszaki hibával” magyarázták a Starlink műholdas rendszer működési problémáit, Zelenszkij azonban a brit lapnak azt mondta, hogy „ez nem technikai hiba, hanem szándékosság volt”. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna az Egyesült Államokhoz fűződő viszony javítása érdekében hajlandó lenne-e ismét szüneteltetni az orosz energialétesítmények elleni támadásokat, az ukrán elnök kijelentette: ebbe csak akkor egyezne bele, ha több amerikai Patriot típusú légvédelmi rendszert kapna. „Ez volt a minimum, amit kértem” – fogalmazott, hozzátéve:

amikor a légvédelmi eszközök mennyiségének növelését kérte, az amerikaiak a Starlink rendszer ukrajnai működésének gyengítésével válaszoltak.

Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Az ukrán államfő ezzel arra utalt, hogy Trump a minap jelentős mennyiségű orosz dízelüzemanyag exportjáról állapodott meg Putyinnal az árak csökkentése érdekében.

Zelenszkij szerint „bizonyosra vehető”, hogy a következő ilyen ügylet „a földgázról szól majd”.

Érdekes üzletelés folyik az Egyesült Államok és Oroszország között. Szerintem az amerikaiak energiaipari beruházásokat akarnak, és ezt nyilvánvalóan megnehezíti számukra, hogy Európában folyik egy háború”