Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Zelenszkij: Ukrajna újrakezdi az orosz finomítók elleni támadásokat

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ukrajna újból elkezdi az orosz nyersolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjúban.

Székelyhon

2026. október 15., 12:052026. október 15., 12:05

Zelenszkij – aki előző nap Andy Burnham brit miniszterelnöknél tett látogatást Londonban, és fogadta őt III. Károly király is – a brit lapnak elmondta:

  • Ukrajna az Egyesült Államok kívánságának megfelelően három napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól,

  • Moszkva viszont folytatta az ukrajnai energiaipar ellen végrehajtott csapásméréseket.

Ezeknek a támadásoknak csak az elmúlt héten száznál több civil halálos áldozatuk volt Ukrajnában – hangsúlyozta az ukrán államfő az MTI szemléje szerint.

Hirdetés

Volodimir Zelenszkij kijelentette:

az orosz finomítók elleni támadásokra elrendelt stopnak vége.

Zelenszkij erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt is. Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolataira utalva úgy fogalmazott: Trump „ösztönösen vonzódik az önkényuralmi vezetőkhöz”, és „nyíltan meg is mondja, hogy szereti és tiszteli az ilyen embereket”. Ha valaki 20-30-40 évig vezetői tisztségben tud maradni, az Donald Trump szemében „nagyon erős ember lehet” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij elmondta: az orosz energiaipari létesítmények elleni támadások szüneteltetése ellenére az Egyesült Államok nem adott korai riasztásokat az ukrán fegyveres erőknek az Ukrajna felé tartó orosz ballisztikus rakétákról, és a Stalink nevű, Elon Musk amerikai milliárdos nagyvállalkozó által üzemeltetett

műholdas internetszolgáltatás is lelassult Ukrajna területén, hátráltatva a frontvonalbeli műveleteket és az orosz katonai célpontok elleni közepes hatótávolságú csapásokat.

Az ukrán elnök szerint az ukrán katonai illetékeseknek amerikai partnereik megmondták, hogy ha Ukrajna nem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadással, az Egyesült Államok leállítja a felderítési adatok átadását Ukrajnának.
Utóbb az amerikaiak „műszaki hibával” magyarázták a Starlink műholdas rendszer működési problémáit, Zelenszkij azonban a brit lapnak azt mondta, hogy „ez nem technikai hiba, hanem szándékosság volt”.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna az Egyesült Államokhoz fűződő viszony javítása érdekében hajlandó lenne-e ismét szüneteltetni az orosz energialétesítmények elleni támadásokat, az ukrán elnök kijelentette: ebbe csak akkor egyezne bele, ha több amerikai Patriot típusú légvédelmi rendszert kapna.

„Ez volt a minimum, amit kértem” – fogalmazott, hozzátéve:

amikor a légvédelmi eszközök mennyiségének növelését kérte, az amerikaiak a Starlink rendszer ukrajnai működésének gyengítésével válaszoltak.

Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez.

Az ukrán államfő ezzel arra utalt, hogy Trump a minap jelentős mennyiségű orosz dízelüzemanyag exportjáról állapodott meg Putyinnal az árak csökkentése érdekében.
Zelenszkij szerint „bizonyosra vehető”, hogy a következő ilyen ügylet „a földgázról szól majd”.

Idézet
Érdekes üzletelés folyik az Egyesült Államok és Oroszország között. Szerintem az amerikaiak energiaipari beruházásokat akarnak, és ezt nyilvánvalóan megnehezíti számukra, hogy Európában folyik egy háború”

– fogalmazott az ukrán elnök. Kijelentette: Ukrajna számára komoly kihívást jelent az is, hogy a következő évben esedékes európai választásokon oroszbarát pártok törhetnek előre.

Arra a felvetésre, hogy Marine Le Pen francia szélsőjobboldali elnökjelölt a Financial Timesnak adott előző napi interjúban az Ukrajnának folyósított francia pénzügyi támogatás leállítását helyezte kilátásba megválasztása esetére, Zelenszkij azt mondta: Franciaország ezzel sokat veszíthet, mivel az ukrajnai hadszíntéri tapasztalatok létfontosságúak a francia hadiipari vállalatok számára is.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Székelyhon

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
Székelyhon

Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 13., kedd

Lövöldözésben halt meg egy ember az EP épületénél, egy másik helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe

Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt keddre virradóan történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe.

Lövöldözésben halt meg egy ember az EP épületénél, egy másik helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe
Lövöldözésben halt meg egy ember az EP épületénél, egy másik helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe
2026. október 13., kedd

Lövöldözésben halt meg egy ember az EP épületénél, egy másik helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe
Hirdetés
2026. október 09., péntek

Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat

Navi Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat
Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat
2026. október 09., péntek

Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat
2026. október 08., csütörtök

Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat

Anne Carson kanadai szerzőnek ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat
Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat
2026. október 08., csütörtök

Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat
2026. október 08., csütörtök

Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra

Törökországban került kézre Iurie Radulov, alias „Babior”, az egyik legrettegettebb bűnöző a Moldovai Köztársaságban, akinek az 1990-es évek elején – az akkori nyomozati anyagok szerint – Romániával is voltak kapcsolatai.

Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra
Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra
2026. október 08., csütörtök

Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra
Hirdetés
2026. október 08., csütörtök

Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának

Az Európai Bizottság szerdán 1,24 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából, a forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi.

Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának
Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának
2026. október 08., csütörtök

Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának
2026. október 07., szerda

Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt

Elhunyt kedden 102 éves korában Los Angelesben Eva Marie Saint, A rakparton című Elia Kazan-film Oscar-díjas színésznője – írja az MTI Variety.com portálra hivatkozva.

Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt
Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt
2026. október 07., szerda

Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt
2026. október 06., kedd

Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt

Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – írja az MTI helyi médiajelentésekre hivatkozva.

Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt
Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt
2026. október 06., kedd

Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban

Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben (BOE) kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy VI. Fülöp spanyol király aláírta.

Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban
Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban
2026. október 06., kedd

Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban
2026. október 06., kedd

Oroszországi pestisgyanúra figyelnek a nagyhatalmak

Az egészségügyi helyzet „ellenőrzés alatt áll” Oroszországban – nyugtatnak az orosz hatóságok, miután a sajtóban megjelent információk szerint egy laboratóriumi technikus pestisben halhatott meg Szibériában. Az ügyben az amerikaiak is megszólaltak.

Oroszországi pestisgyanúra figyelnek a nagyhatalmak
Oroszországi pestisgyanúra figyelnek a nagyhatalmak
2026. október 06., kedd

Oroszországi pestisgyanúra figyelnek a nagyhatalmak
2026. október 02., péntek

Megvan, melyik ország lehet az Európai Unió 28. tagállama

Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon, a csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Megvan, melyik ország lehet az Európai Unió 28. tagállama
Megvan, melyik ország lehet az Európai Unió 28. tagállama
2026. október 02., péntek

Megvan, melyik ország lehet az Európai Unió 28. tagállama
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!