Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu kínai webáruház megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA), mert nem tett megfelelő intézkedéseket az illegális és nem biztonságos termékek értékesítésének megakadályozására. A vállalatot akár globális éves árbevételének 6 százalékát elérő bírság is fenyegetheti – közölte kedden a brüsszeli testület.

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A bizottsági vizsgálat szerint a Temu nem alkalmaz kellően hatékony ellenőrzéseket a termékek uniós biztonsági előírásoknak való megfelelésének biztosítására, tartalommoderálási rendszere hiányos, a szabálysértő kereskedőkkel szembeni szankciói pedig nem rendelkeznek megfelelő visszatartó erővel.

a Temu csak a termékek nagyon kis részére vonatkozóan követeli meg a kereskedőktől a biztonsági vizsgálatokról szóló jelentések benyújtását, és ezeket gyakran nem is ellenőrzi.

Bár a webáruház egyes termékkategóriákat, például a játékokat, az elektronikai eszközöket és a kozmetikumokat magas kockázatúnak minősíti, a fizikai ellenőrzések során nem részesíti őket elsőbbségben – írja az MTI a brüsszeli tájékoztatásra hivatkozva.

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A bizottság szerint a Temu tartalommoderálási rendszere elsősorban a termékekhez kapcsolódó információkat és a platform felhasználási feltételeinek betartását vizsgálja, nem pedig maguknak a termékeknek a biztonságát. Emellett a moderátorok száma nem tartott lépést a platformon kínált termékek számának növekedésével.

A szankciórendszerrel kapcsolatban a testület kifogásolta, hogy a büntetések az egyes üzleteket, nem pedig az őket működtető kereskedőket sújtják. Így