Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu kínai webáruház megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA), mert nem tett megfelelő intézkedéseket az illegális és nem biztonságos termékek értékesítésének megakadályozására. A vállalatot akár globális éves árbevételének 6 százalékát elérő bírság is fenyegetheti – közölte kedden a brüsszeli testület.
A bizottsági vizsgálat szerint a Temu nem alkalmaz kellően hatékony ellenőrzéseket a termékek uniós biztonsági előírásoknak való megfelelésének biztosítására, tartalommoderálási rendszere hiányos, a szabálysértő kereskedőkkel szembeni szankciói pedig nem rendelkeznek megfelelő visszatartó erővel.
A brüsszeli testület megállapította, hogy
Bár a webáruház egyes termékkategóriákat, például a játékokat, az elektronikai eszközöket és a kozmetikumokat magas kockázatúnak minősíti, a fizikai ellenőrzések során nem részesíti őket elsőbbségben – írja az MTI a brüsszeli tájékoztatásra hivatkozva.
A bizottság szerint a Temu tartalommoderálási rendszere elsősorban a termékekhez kapcsolódó információkat és a platform felhasználási feltételeinek betartását vizsgálja, nem pedig maguknak a termékeknek a biztonságát. Emellett a moderátorok száma nem tartott lépést a platformon kínált termékek számának növekedésével.
A szankciórendszerrel kapcsolatban a testület kifogásolta, hogy a büntetések az egyes üzleteket, nem pedig az őket működtető kereskedőket sújtják. Így
A vizsgálat szerint a kereskedők számos súlyos szabálysértést követhetnek el, mielőtt a Temu felfüggesztené tevékenységüket.
A Temunak most lehetősége van megismerni a vizsgálat dokumentumait és írásban válaszolni az előzetes megállapításokra. Amennyiben a bizottság véglegesen megállapítja a jogsértést, a vállalat globális éves árbevételének akár 6 százalékát elérő bírságot szabhat ki, és kötelezheti a jogsértések megszüntetésére.
Az Európai Bizottság májusban már 200 millió eurós bírságot szabott ki a Temura a megfelelő kockázatértékelés elmulasztása miatt. A vállalat az ezzel kapcsolatos hiányosságok orvoslására kidolgozott intézkedési tervét októberben hagyta jóvá a brüsszeli testület.
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje kedden bejelentette, hogy ha az öt hónap múlva esedékes elnökválasztáson őt választják meg államfőnek, azonnal elindítja a nyugdíjreformját.
Csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint pénteken.
Ukrajna Dániával közösen egy olyan projekt kidolgozásán dolgozik, amelynek keretében különböző típusú drónok segítségével kísérnék a teherhajókat a Fekete-tengeren, védelmet nyújtva az orosz támadásokkal szemben.
Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.
Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.
A román külügyminisztérium közölte, hogy elutasítja az uniós országokban élő román állampolgárokkal kapcsolatos kérdések politikai célú kihasználását.
Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága (ENVI) szerdán megszavazta az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését.
Több mint 11 millió jüanos (majdnem nyolcmillió lejes) lottónyereményét veszítette el egy kínai férfi, mert két nappal lekéste a beváltási határidőt. A férfi hiába fordult bírósághoz, keresetét elutasították.
Tovább emelkedett a urdai vasúti szerencsétlenségben elhunytak száma; a 69. áldozat az egyik kritikus állapotú sérült, aki a kórházban halt meg – közölte a Kasztília-La Mancha tartomány elnöke csütörtökön.
szóljon hozzá!