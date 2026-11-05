A román külügy kikéri magának, és azt mondja, elismerik a román állampolgárok munkáját a befogadó országok

A román külügyminisztérium közölte, hogy elutasítja az uniós országokban élő román állampolgárokkal kapcsolatos kérdések politikai célú kihasználását.

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A tárca szerdai közleménye szerint figyelemmel kísérik a külföldi román közösségekkel, köztük a Németországban élőkkel kapcsolatos nyilvános állásfoglalásokat. Hangsúlyozták, hogy

a román állampolgárok jelentős mértékben hozzájárulnak a befogadó országok gazdasági és társadalmi életéhez,

munkájukat pedig a német hatóságok és munkáltatók is elismerik.

A minisztérium azt is közölte, hogy a diszkriminatív kijelentésekre diplomáciai úton is reagálnak.

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Kedden és szerdán több román politikus is reagált az Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetője, Alice Weidel kijelentésére, miszerint