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Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

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Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel.

Székelyhon

2026. november 04., 12:192026. november 04., 12:19

2026. november 04., 12:242026. november 04., 12:24

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogót a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra.

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A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály valamint a Nemzeti Lovas Díszegység.

A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Kormánytagok koszorúztak a 301-es parcellánál

A nemzeti gyásznapon a kormány több tagja, valamint a Tisza-frakció képviselője helyezte el az emlékezés koszorúját szerda reggel az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában, a 301-es parcellánál.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának 70. évfordulóján a történelmi emlékhelyen, valamint a kivégzett mártír miniszterelnök,

Nagy Imre sírjánál katonai tiszteletadással adóztak az áldozatok emlékének.

• Fotó: Lakatos Péter/MTI Galéria

Fotó: Lakatos Péter/MTI

A kormány képviseletében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter helyezte el koszorúját.

Szintén a koszorúzók között volt Lukács Gábor, a Tisza Párt parlamenti frakciójának helyettes vezetője.

Magyarország
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