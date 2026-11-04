Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel.

Székelyhon 2026. november 04., 12:192026. november 04., 12:19 2026. november 04., 12:242026. november 04., 12:24

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A nemzeti lobogót a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra. Hirdetés A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály valamint a Nemzeti Lovas Díszegység.

A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Kormánytagok koszorúztak a 301-es parcellánál A nemzeti gyásznapon a kormány több tagja, valamint a Tisza-frakció képviselője helyezte el az emlékezés koszorúját szerda reggel az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában, a 301-es parcellánál. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának 70. évfordulóján a történelmi emlékhelyen, valamint a kivégzett mártír miniszterelnök,

Nagy Imre sírjánál katonai tiszteletadással adóztak az áldozatok emlékének.

Fotó: Lakatos Péter/MTI