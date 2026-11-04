Kevesebb új autót írattak forgalomba Romániában, a motorok népszerűsége nőtt

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Fotó: Gecse Noémi
Jelentősen visszaesett az új személyautók forgalomba íratása Romániában az idei év harmadik negyedévében: 26,4 százalékkal kevesebb autót jegyeztek be, mint 2025 azonos időszakában.
A személyautókkal szemben a segédmotoros kerékpárok és motorkerékpárok forgalomba íratása 20,4 százalékkal nőtt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból, melyeket az Agerpres szemlézett.
A tehergépkocsik forgalomba íratása 10,5 százalékkal csökkent, míg a nyerges vontatóké enyhén, 0,5 százalékkal nőtt. Az előző negyedévhez képest is kevesebb járművet írattak forgalomba: a személyszállításra szolgáló járművek száma 3,1, a teheráru-szállítóké pedig 3 százalékkal mérséklődött.
Az INS adatai szerint
a harmadik negyedév végén, míg 9,2 százalékuk nem rendelkezett Euro-besorolással. A statisztika a Gépjárművezetői Engedélyek és Forgalomba Írások Főigazgatóságának adataira épül, és nem tartalmazza a tulajdonosváltás miatti újbóli forgalomba írásokat.
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