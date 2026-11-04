Kevesebb új autót írattak forgalomba Romániában, a motorok népszerűsége nőtt

Jelentősen visszaesett az új személyautók forgalomba íratása Romániában az idei év harmadik negyedévében: 26,4 százalékkal kevesebb autót jegyeztek be, mint 2025 azonos időszakában.

Székelyhon 2026. november 04., 10:592026. november 04., 10:59

A személyautókkal szemben a segédmotoros kerékpárok és motorkerékpárok forgalomba íratása 20,4 százalékkal nőtt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból, melyeket az Agerpres szemlézett.

Az autóbuszok és mikrobuszok esetében szintén jelentős, 44,7 százalékos visszaesést jegyeztek.

A tehergépkocsik forgalomba íratása 10,5 százalékkal csökkent, míg a nyerges vontatóké enyhén, 0,5 százalékkal nőtt. Az előző negyedévhez képest is kevesebb járművet írattak forgalomba: a személyszállításra szolgáló járművek száma 3,1, a teheráru-szállítóké pedig 3 százalékkal mérséklődött. Hirdetés Az INS adatai szerint

a Romániában forgalomban lévő közúti járművek 67,5 százaléka Euro 4-es, Euro 5-ös vagy Euro 6-os környezetvédelmi besorolású volt