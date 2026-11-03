Megkapta az építkezési engedélyt a Csíkszereda zsögödi részére tervezett Dracula Park Transylvania. A beruházó Lénárd András bejelentése szerint egy újabb, fontos mérföldkőhöz érkezett a nagyszabású élménypark előkészítése.
2026. november 03., 17:072026. november 03., 17:07
2026. november 03., 17:122026. november 03., 17:12
Újabb jelentős lépést történt a Csíkszereda zsögödi részére tervezett Dracula Park Transylvania megvalósulása felé. Lénárd András a kalandpark közösségi oldalán közölte kedden, hogy halottak napján kiadták az építkezési engedélyt a projektre.
Az üzletember szerint
„Hosszú hónapok tervezése, egyeztetése és kitartó munkája ért mérföldkőhöz: elkészült a Dracula Park Transylvania teljes tervdokumentációja, és Csíkszereda önkormányzata a halottak napján kiadta az erdélyi projekt építési engedélyét” – írta.
Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg két év alatt 56 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Az építkezés akkora volumenű, hogy ebben az esetben már az önkormányzatnak is oda kell tennie a csontot.
Hozzátette:
Románia egyik legnagyobb turisztikai beruházásaként mutatták be a DraculaLandet, egy Bukarest közelében tervezett komplexumot, amely évente akár 3 millió látogatót vonzana tematikus parkjával és digitális újdonságaival.
Mint korábban írtunk róla, a nagyszabású magánberuházást Csíkszereda zsögödi városrészében, a Brassói út és az Olt folyó közötti területen tervezik. A korábban ismertetett elképzelések szerint
A tervekben hullámvasutak, körhinták, szellemkastélyok és tükörtermek mellett különböző tematikus falurészek, egyebek mellett székely, szász és román építészeti világot idéző épületek, valamint a vajdahunyadi várat megidéző látványosság is szerepel. A koncepció a középkori Erdély történelmi és kulturális motívumait ötvözné a modern vidámparki attrakciókkal.
Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.
A tervezett élménypark elnevezése korábban közösségi vitát is kiváltott, ezért a beruházók idén nyáron közönségszavazást hirdettek. A júliusban lezárult voksoláson több mint hatezren vettek részt, az előre megadott lehetőségek közül pedig a Drakula Park Transylvania kapta a legtöbb szavazatot.
Lénárd András kedden a Székelyhonnak megerősítette, hogy a kalandparknak megmarad az eredeti elnevezése, a Drakula Park Transylvania.
Fotó: Borbély Fanni
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