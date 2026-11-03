Ingyen kiválthatók lesznek a gyógyszertárakban az inzulinpumpák

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Fotó: Barabás Ákos
Romániában több mint négyezer gyermek szenved 1-es típusú cukorbetegségben, a kezeléshez való hozzáférést, a metabolikus betegségek megelőzését és az egészségnevelést a legfontosabb prioritások közé kell sorolni – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter egy keddi sajtóeseményen.
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete kedden kampányt indított az ország első integrált diabetológiai, táplálkozási és metabolikus betegségekkel foglalkozó gyermekklinikájának a kialakítására, amelyet a bukaresti Carol Davila orvosi egyetem alárendeltségébe tartozó CF2 klinikai kórház épületében szándékoznak megnyitni.
„Úgy gondolom, hogy ez a központ nem csupán orvosi szempontból vagy a kezelés tekintetében jelent majd valódi támogatást, hanem tanácsadást, útmutatást és segítséget is fog nyújtani nem csupán a gyermek, hanem szülei számára is” – idézi az egészségügyi minisztert az Agerpres hírügynökség.
Alexandru Rogobete azt is bejelentette, hogy
A miniszter a cukorbetegség, az anyagcsere-betegségek és az elhízás megelőzésének fontos elemeként szorgalmazta az egészségnevelés bevezetését az iskolákban. Megerősítette, hogy egyeztetéseket folytatott az oktatási miniszterrel, aki támogatja egy moduláris, korosztályokra szabott egészségnevelési program mielőbbi bevezetését.
Rogobete szerint ugyanakkor törvénymódosításra van szükség, hogy az egészségügyi minisztérium finanszírozni tudja a nem általa fenntartott, hanem az egyetemi hálózathoz tartozó kórházak beruházásait és eszközbeszerzéseit, és ígéretet is tett annak előterjesztésére.
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