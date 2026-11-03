Ingyen kiválthatók lesznek a gyógyszertárakban az inzulinpumpák

Romániában több mint négyezer gyermek szenved 1-es típusú cukorbetegségben, a kezeléshez való hozzáférést, a metabolikus betegségek megelőzését és az egészségnevelést a legfontosabb prioritások közé kell sorolni – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter egy keddi sajtóeseményen.

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A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete kedden kampányt indított az ország első integrált diabetológiai, táplálkozási és metabolikus betegségekkel foglalkozó gyermekklinikájának a kialakítására, amelyet a bukaresti Carol Davila orvosi egyetem alárendeltségébe tartozó CF2 klinikai kórház épületében szándékoznak megnyitni.

„Úgy gondolom, hogy ez a központ nem csupán orvosi szempontból vagy a kezelés tekintetében jelent majd valódi támogatást, hanem tanácsadást, útmutatást és segítséget is fog nyújtani nem csupán a gyermek, hanem szülei számára is” – idézi az egészségügyi minisztert az Agerpres hírügynökség.

Alexandru Rogobete azt is bejelentette, hogy