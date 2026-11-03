Mi fán terem az adatközpont, amire százhatvan millió lej közpénzt adnak?

A Maros megyei önkormányzat 168 millió lej közpénzt szán egy üzleti alapú adatközpont megépítésére a tulajdonában lévő ipari parkban. A keddi megyei tanácsülésen felvetődött a kérdés, hogy milyen adatokat fognak ott tárolni és ki fizeti a villanyszámlát.

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A határidő szorítása miatt a Maros megyei képviselő-testületi tagok kedden délelőtt rendkívüli online ülést tartottak, amelynek az egyik legfontosabb napirendi pontja az üzleti adatközpontra vonatkozó pénzügyi mutatók elfogadása volt. A tanácsosok korábban már döntöttek erről, de mivel uniós pénzalapokat is le szeretnének hívni a jelentős beruházásra, módosításokat kellett elfogadniuk.

Mennyi az annyi?

A módosításokat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kérte az adatközpontra vonatkozó finanszírozási kérelem elbírálása és a szerződéskötés előkészítése során. Ezek többek között az egyes kiadások elszámolható vagy nem elszámolható költségként történő besorolására vonatkoztak.

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A júliusban jóváhagyott költségvetéshez képest a megyei önkormányzat hozzájárulása 391 ezer lejjel csökkent. A kedden elfogadottak értelmében az Uniótól igényelt, vissza nem térítendő támogatás összege 71,31 millió lej, ami a beruházás teljes értékének, a 239 millió lejnek hozzávetőleg a 30 százaléka.

Vannak kérdések

Az online ülésen Ovidiu Popescu megyei tanácsos arra volt kíváncsi, hogy milyen adatokat fognak a központban tárolni, és arra is rákérdezett, hogy ki fogja fizetni a villanyszámlát, hiszen ismert, hogy