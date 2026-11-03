Mi fán terem az adatközpont, amire százhatvan millió lej közpénzt adnak?

A tervek szerint így fog kinézni az adatközpont
Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája
A Maros megyei önkormányzat 168 millió lej közpénzt szán egy üzleti alapú adatközpont megépítésére a tulajdonában lévő ipari parkban. A keddi megyei tanácsülésen felvetődött a kérdés, hogy milyen adatokat fognak ott tárolni és ki fizeti a villanyszámlát.
A határidő szorítása miatt a Maros megyei képviselő-testületi tagok kedden délelőtt rendkívüli online ülést tartottak, amelynek az egyik legfontosabb napirendi pontja az üzleti adatközpontra vonatkozó pénzügyi mutatók elfogadása volt. A tanácsosok korábban már döntöttek erről, de mivel uniós pénzalapokat is le szeretnének hívni a jelentős beruházásra, módosításokat kellett elfogadniuk.
A módosításokat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kérte az adatközpontra vonatkozó finanszírozási kérelem elbírálása és a szerződéskötés előkészítése során. Ezek többek között az egyes kiadások elszámolható vagy nem elszámolható költségként történő besorolására vonatkoztak.
A júliusban jóváhagyott költségvetéshez képest a megyei önkormányzat hozzájárulása 391 ezer lejjel csökkent. A kedden elfogadottak értelmében az Uniótól igényelt, vissza nem térítendő támogatás összege 71,31 millió lej, ami a beruházás teljes értékének, a 239 millió lejnek hozzávetőleg a 30 százaléka.
Az online ülésen Ovidiu Popescu megyei tanácsos arra volt kíváncsi, hogy milyen adatokat fognak a központban tárolni, és arra is rákérdezett, hogy ki fogja fizetni a villanyszámlát, hiszen ismert, hogy
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök válaszában elmondta, hogy az adatközpont megépítése után a működési szabályzatban fogják konkrétan meghatározni, hogy ki lesz a célcsoport. Akkor fog kiderülni, hogy közintézmények, cégek tárolhatják-e az adataikat és mennyiért. A megyei tanácselnök szerint
Üzleti adatközpontok már vannak Bukarestben, Temesváron és Kolozsváron is, ezek vállalatoknak és informatikai cégeknek kínálnak szerverelhelyezési és adattárolási szolgáltatást.
és igény szerint ezeket fel is dolgozzák, folyamatosan dolgoznak belőlük.
Az üzleti adatközpontra a Maros megyei tanács a Fenntartható fejlődés és méltányos átállás alapjából pályázik támogatásra.
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