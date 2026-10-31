Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál

Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.

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Érdemes az elkövetkező napokban is felkeresni az Erdőszentgyörgy melletti bözödújfalusi tóban megépített Összetartozás templomát. Az elkövetkező napokban különböző színű fényekkel világítják meg a templomot.

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Október 31-én, a reformáció emléknapján kék – arany – kék színben pompázik a torony a hit, a reformáció öröksége és a protestáns hagyományok előtti tisztelgés jegyében.

November 1-jén, mindenszentek napján fehér – sárga – fehér színekbe öltözik a szentség, a tisztaság és az üdvözült lelkek emlékének jegyében.

November 2-án, halottak napján fehér – fekete – fehér színekkel világítják meg az elhunyt szeretteinkre való emlékezés, a gyász és a tiszteletadás jegyében.

Mint a szervezők írják, az Összetartozás templomának különleges megvilágítása ezekben a napokban hitünk, hagyományaink és elhunyt szeretteink emléke előtti tisztelgés kifejezése.