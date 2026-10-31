Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál

Szombaton, vasárnap és hétfőn különböző színekben világítják meg a templomot
Fotó: Haáz Vince
Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.
Érdemes az elkövetkező napokban is felkeresni az Erdőszentgyörgy melletti bözödújfalusi tóban megépített Összetartozás templomát. Az elkövetkező napokban különböző színű fényekkel világítják meg a templomot.
Október 31-én, a reformáció emléknapján kék – arany – kék színben pompázik a torony a hit, a reformáció öröksége és a protestáns hagyományok előtti tisztelgés jegyében.
November 1-jén, mindenszentek napján fehér – sárga – fehér színekbe öltözik a szentség, a tisztaság és az üdvözült lelkek emlékének jegyében.
November 2-án, halottak napján fehér – fekete – fehér színekkel világítják meg az elhunyt szeretteinkre való emlékezés, a gyász és a tiszteletadás jegyében.
Mint a szervezők írják, az Összetartozás templomának különleges megvilágítása ezekben a napokban hitünk, hagyományaink és elhunyt szeretteink emléke előtti tisztelgés kifejezése.
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