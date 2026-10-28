Súlyos baleset történt Maros megyében, egy embert újraélesztettek

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két személyautó ütközött össze Mezőgerebenesen szerda reggel. A balesetben négy ember sérült meg, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, egy személyt a helyszínen újraélesztettek.
A baleset Mezőgerebenes főútján történt. A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint négy ember megsérült, egyiküket
A tűzoltók azon dolgoztak, hogy kiszabadítsák az egyik autóba szorult személyt. A helyszínre a mezőzáhi tűzoltókat vezényelték ki egy beavatkozó járművel, két rohammentő-kocsival (SMURD), emellett
és a mentésben a Maros megyei mentőszolgálat egysége is részt vett.
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