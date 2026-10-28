Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyos baleset történt Maros megyében, egy embert újraélesztettek

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két személyautó ütközött össze Mezőgerebenesen szerda reggel. A balesetben négy ember sérült meg, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, egy személyt a helyszínen újraélesztettek.

Székelyhon

2026. október 28., 09:002026. október 28., 09:00

A baleset Mezőgerebenes főútján történt. A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint négy ember megsérült, egyiküket

sikeresen újraélesztették a helyszínre kiszálló mentőegységek.

A tűzoltók azon dolgoztak, hogy kiszabadítsák az egyik autóba szorult személyt. A helyszínre a mezőzáhi tűzoltókat vezényelték ki egy beavatkozó járművel, két rohammentő-kocsival (SMURD), emellett

egy mentőhelikoptert is riasztottak,

és a mentésben a Maros megyei mentőszolgálat egysége is részt vett.

Hirdetés

Az áldozatokat mentőhelikopterrel és mentőautóval Marosvásárhelyre szállították orvosi ellátásra. Az autós forgalmat teljes egészében lezárták az érintett útszakaszon.

Marosszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Székelyhon

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Székelyhon

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Székely Sport

A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Krónika

Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
Székely Sport

Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 27., kedd

Eszméletlenül találtak rá, szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak

Eszméletlen állapotban találtak egy személyt kedden egy marosvásárhelyi lakóházban. Szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak.

Eszméletlenül találtak rá, szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak
Eszméletlenül találtak rá, szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak
2026. október 27., kedd

Eszméletlenül találtak rá, szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között

Két személyautó ütközött össze kedden Sóvárad és Kibéd között. A baleset helyszínén öt embert vizsgáltak meg a mentősök, egyiküket kórházba szállították.

Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között
Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között
2026. október 27., kedd

Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között
2026. október 27., kedd

Munkagép alá szorult és életét vesztette egy fiatal férfi

Életét vesztette egy 32 éves férfi kedden a Maros megyei Marosfelfaluban, miután egy munkagép alá szorult.

Munkagép alá szorult és életét vesztette egy fiatal férfi
Munkagép alá szorult és életét vesztette egy fiatal férfi
2026. október 27., kedd

Munkagép alá szorult és életét vesztette egy fiatal férfi
2026. október 27., kedd

Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak

Két automatizált illemhelyet szerelne fel Marosvásárhely önkormányzata a városközpontban, hogy enyhítse a nyilvános vécék hiányát. Az öntakarítós közvécét tavasszal helyeznék üzembe. Csíkszeredában az okosvécé nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak
Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak
2026. október 27., kedd

Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében

Az idei beruházásokra szánt összeg mindössze 25 százalékát költötte el a Maros Megyei Tanács, de ez az illetékesek szerint nem ad okot aggodalomra, hiszen a meglevő összeg nem vész el. Megtudtuk, hogy miért nem sikerült elkölteni a megszavazott pénzt.

Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében
Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében
2026. október 26., hétfő

Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében
2026. október 25., vasárnap

Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében

Gyorshajtásért és mobiltelefonozásért bírságolták a gépkocsivezetőket, de a szabálytalankodó gyalogosok, rolleresek sem úszták meg büntetés nélkül vasárnap a 15-ös országút Maros megyei szakaszán.

Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében
Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében
2026. október 25., vasárnap

Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében
2026. október 25., vasárnap

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő

Harminc napra rács mögé került az a környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő, aki egy Maros megyei cégtől 45 ezer lejes csúszópénzt kért. Amint átvette az összeget, őrizetbe is vették.

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
2026. október 25., vasárnap

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
Hirdetés
2026. október 25., vasárnap

Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel

Szombaton késő este a segesvári tűzoltók segítségét hívták, vasárnap reggel pedig a szászrégeniekét, mindkét esetben egy lakóépületben ütött ki tűz Maros megyében.

Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel
Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel
2026. október 25., vasárnap

Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel
2026. október 25., vasárnap

A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott

Marosvásárhely több ikonikus középületét építette, de családi házak is keze nyomát őrzik. A magyar Országház építésén is ott volt, Svájcban, Londonban is dolgozott. Csiszár Lajosról nyílt kiállítás, amely az építőmestert és az embert mutatja be.

A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott
A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott
2026. október 25., vasárnap

A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott
2026. október 24., szombat

Halloween ellen tiltakoznak az egyházak

Petícióban tiltakoznak a segesvári történelmi egyházak a középkori várban tervezett háromnapos halloween esemény ellen. Úgy értékelik, a halloween összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, másrészt az esemény nagyon zajos. Mit mond a polgármester?

Halloween ellen tiltakoznak az egyházak
Halloween ellen tiltakoznak az egyházak
2026. október 24., szombat

Halloween ellen tiltakoznak az egyházak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!