Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében

Gyorshajtásért és mobiltelefonozásért bírságolták a gépkocsivezetőket, de a szabálytalankodó gyalogosok, rolleresek sem úszták meg büntetés nélkül vasárnap a 15-ös országút Maros megyei szakaszán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ismét a Maros megyei rendőrök górcsöve alá került a 15-ös országút, vasárnap a Szászrégen-Hargita megye határa közötti szakaszon több helyen ellenőrizték a közlekedőket.

A megyei rendőrség sajtóirodájától kapott tájékoztatás szerint vasárnap 13 és 17 óra között újabb közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton. Az akció célja a közúti balesetek megelőzése és a veszélyes közlekedési magatartás visszaszorítása volt.