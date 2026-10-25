Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében

Fotó: Orbán Orsolya
Gyorshajtásért és mobiltelefonozásért bírságolták a gépkocsivezetőket, de a szabálytalankodó gyalogosok, rolleresek sem úszták meg büntetés nélkül vasárnap a 15-ös országút Maros megyei szakaszán.
Ismét a Maros megyei rendőrök górcsöve alá került a 15-ös országút, vasárnap a Szászrégen-Hargita megye határa közötti szakaszon több helyen ellenőrizték a közlekedőket.
A megyei rendőrség sajtóirodájától kapott tájékoztatás szerint vasárnap 13 és 17 óra között újabb közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton. Az akció célja a közúti balesetek megelőzése és a veszélyes közlekedési magatartás visszaszorítása volt.
A tájékoztatás szerint 32 bírságot gyorshajtásért, 10-et a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, 1-et vezetés közbeni mobiltelefonozásért, 15-öt pedig egyéb közlekedési szabályszegésekért szabtak ki.
Az ellenőrzés során bevontak 4 jogosítványt, mindeniket gyorshajtás miatt és visszatartottak 7 forgalmi engedélyt is a járművek rossz műszaki állapota miatt.
A rendőrök 33 alkalommal végeztek alkohol- és pszichoaktívanyag-fogyasztás kimutatására irányuló tesztet, ezeknek mindegyike negatív volt.
A 15-ös országúton a közlekedésbiztonság növelését célzó ellenőrzések a továbbiakban is folytatódnak.
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