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Alig néhány óra alatt több mint 49 ezer lejre bírságoltak a rendőrök Maros megyében

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Gyorshajtásért és mobiltelefonozásért bírságolták a gépkocsivezetőket, de a szabálytalankodó gyalogosok, rolleresek sem úszták meg büntetés nélkül vasárnap a 15-ös országút Maros megyei szakaszán.

Székelyhon

2026. október 25., 20:112026. október 25., 20:11

Ismét a Maros megyei rendőrök górcsöve alá került a 15-ös országút, vasárnap a Szászrégen-Hargita megye határa közötti szakaszon több helyen ellenőrizték a közlekedőket.

A megyei rendőrség sajtóirodájától kapott tájékoztatás szerint vasárnap 13 és 17 óra között újabb közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton. Az akció célja a közúti balesetek megelőzése és a veszélyes közlekedési magatartás visszaszorítása volt.

Az ellenőrzések során a rendőrök 73 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen több mint 49 ezer lej értékben.

A tájékoztatás szerint 32 bírságot gyorshajtásért, 10-et a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, 1-et vezetés közbeni mobiltelefonozásért, 15-öt pedig egyéb közlekedési szabályszegésekért szabtak ki.

Megbírságoltak egy tucat gyalogost és három rollerest is.

Az ellenőrzés során bevontak 4 jogosítványt, mindeniket gyorshajtás miatt és visszatartottak 7 forgalmi engedélyt is a járművek rossz műszaki állapota miatt.

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A rendőrök 33 alkalommal végeztek alkohol- és pszichoaktívanyag-fogyasztás kimutatására irányuló tesztet, ezeknek mindegyike negatív volt.

A 15-ös országúton a közlekedésbiztonság növelését célzó ellenőrzések a továbbiakban is folytatódnak.

Marosszék Közlekedés Rendőrség
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