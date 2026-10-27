Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között

2026. október 26., hétfő

Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében

Az idei beruházásokra szánt összeg mindössze 25 százalékát költötte el a Maros Megyei Tanács, de ez az illetékesek szerint nem ad okot aggodalomra, hiszen a meglevő összeg nem vész el. Megtudtuk, hogy miért nem sikerült elkölteni a megszavazott pénzt.