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Két autó balesetezett Sóvárad és Kibéd között

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Két személyautó ütközött össze kedden Sóvárad és Kibéd között. A baleset helyszínén öt embert vizsgáltak meg a mentők, egyiküket kórházba szállították.

Székelyhon

2026. október 27., 14:072026. október 27., 14:07

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a baleset következtében senki nem szorult a járművekbe.

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Az egészségügyi személyzet öt embert vizsgált meg, közülük négyen könnyebben sérültek meg, ők elutasították a kórházi elleátást, míg egy embert sérülései miatt Marosvásárhelyre szállították a sürgősségi osztályra.

Marosszék Baleset
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