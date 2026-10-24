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A gépek nem pótolhatják a tanárt Megtartották szombaton Marosvásárhelyen a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét, ahol a magyar pedagógusok a jó tanítási gyakorlatok megosztása mellett a digitális oktatás szerepéről is értékes ismeretekkel gazdagodtak. Hajnal Csilla 2026. október 24., 14:112026. október 24., 14:11 2026. október 24., 15:562026. október 24., 15:56

Megtelt a Sapeintia nagy előadóterme a TERMOSZ-on Fotó: Haáz Vince

Megtartották szombaton Marosvásárhelyen a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét, ahol a magyar pedagógusok a jó tanítási gyakorlatok megosztása mellett a digitális oktatás szerepéről is értékes ismeretekkel gazdagodtak.

Hajnal Csilla 2026. október 24., 14:112026. október 24., 14:11 2026. október 24., 15:562026. október 24., 15:56

A székelyföldi magyar pedagógusok – főként természettudományokat oktató tanárok és tanítók – érdeklődése még a szervezők várakozásait is felülmúlta a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléje iránt, amelyet először rendeztek meg a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán. A két plenáris előadást, kerekasztal-beszélgetéseket és műhelymunkákat kínáló konferenciára mintegy kétszáz pedagógus jelentkezett. Nem volt kötelező program, a terem mégis megtelt A megnyitón Benedek Klára, a kertészmérnöki szak tanszékvezetője és Domokos József, a Marosvásárhelyi Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket. A dékán hangsúlyozta, hogy Hirdetés

az általános és középiskolai pedagógusok munkája az egyetemi hallgatók felvételével teljesedik be,

hiszen ide jelentkezhetnek a magyar nyelvű műszaki képzést választó székelyföldi diákok.

Joó Borbála biológiatanár, a természettudományokat oktató székelyföldi tanárokat megszólító konferencia ötletgazdája Fotó: Haáz Vince

Antal Levente Mihály Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes is jelen volt a konferencián, köszöntőbeszédében pedig az esemény legfontosabb üzenetét emelte ki: az alulról történő építkezést, hiszen a konferencia ötlete egy Erdőszentgyörgyön oktató biológiatanár, Joó Borbála fejéből pattant ki. A főtanfelügyelő-helyettes kifejtette, a TERMOSZ nem egy felülről diktált, kötelező jellegű program, ennek ellenére a terem tele van. Hozzátette,

a pedagógusoktól kiinduló kezdeményezések, szakmai találkozások a legértékesebbek, hiszen a legfontosabb kérdésekre keresik a választ.

A konferencia szervezését vállaló Philotea Klub Egyesület vezetője, Belényesi Gabriella szerint a tény, hogy megtelt a terem, bizonyítéka annak, hogy a pedagógusok változást, valódi reformokat szeretnének. Joó Borbála főszervező pedig elmondta, saját tapasztalatából jött az ötlet: sok pedagógus nem tudja, milyen értéket képvisel, mit tudna átadni kollégáinak, ha lenne rá közeg.

Fotó: Haáz Vince

„Azt hiszem, az önbizalmunk kórosan a padló alatt van, és nem rejtett célunk volt ezzel a konferenciával ezt is emelni, hiszen

volt elég kritika, fizetéslevonás az utóbbi időben, ezért ránk fér a biztatás és az optimizmus”

– fejtette ki Joó Borbála főszervező. Alapműveltség nélkül nincs digitális műveltség sem A plenáris ülés első előadója, Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője a technológia tanulásban betöltött szerepéről beszélt. Rámutatott, hogy a profitorientált nagyvállalatok célja a felhasználók figyelmének megszerzése és megtartása, ezért érdekük, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a képernyő előtt.

Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő: a gondolkodás képességét kell fejleszteni 14 éves korig, utána ráépíteni a technológiát Fotó: Haáz Vince

Az iskola legfőbb feladata szerinte az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a gondolkodási képességet 14 éves korig kell megalapozni, és csak erre érdemes ráépíteni a technológiát.

Fotó: Haáz Vince

Hangsúlyozta, hogy

a gépek nem rendelkeznek biológiai folyamatokkal, így a tanár és diák között kialakuló empátia és kötődés meghatározó a tanulás szempontjából.

Nagy Róbert, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa pedig azt mutatta be, hogyan digitalizálható az oktatás hatékonyan, a diákok javára. Szerinte

alapkompetenciák nélkül digitális kompetencia sem létezik,

és nem az eszközök a döntők, hiszen azok gyorsan elavulnak, hanem a pedagógusok hozzáállása a használatukhoz.

Nagy Róbert, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa: soha nem volt ekkora szükség a pedagógusokra, mint most Fotó: Haáz Vince

A jelenlévők mosolyát is kiváltotta azzal a megállapításával, hogy a pedagógusokra még soha nem volt ekkora szükség, mint most: nekik kell megkülönböztetniük az értékest az értéktelentől, a hasznosat a haszontalantól, és ezt a szerepet sem a mesterséges intelligencia, sem a digitális technológia nem veheti át.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince