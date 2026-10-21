Hulladékszállítás: van, amit tanulniuk a hargitaiaknak a Maros megyeiektől

Szolgáltató van, de néhol csak ideiglenes

Településenként jelentősen eltérnek a szemétszolgáltatási díjak Maros megyében. Az árakat főként a kerelőszentpáli lerakótól mért távolság és a szelektív hulladékgyűjtés aránya befolyásolja. A havi díj Marosvásárhelyen személyenként 15,50 lej.

Simon Virág 2026. október 21., 07:392026. október 21., 07:39

Maros megyében az Ecolect szerint ma már többnyire zökkenőmentes a szemétszolgáltatás, amelyet a nagy kiterjedésű megyében hét régióra osztva szerveznek.

A díjakat főként a kerelőszentpáli egyetlen hulladéklerakótól mért távolság és a szelektív gyűjtés aránya alapján számolják ki.

A havi személyenkénti díj jelentősen eltér: Szászrégenben 36 lej, Segesváron 26 lej, Marosvásárhelyen 15,50 lej, Nyárádtőn 16 lej.

Jelenleg hetente egy 120 literes kuka vegyes hulladékát és havonta egyszer a szelektíven gyűjtött szemetet szállítják el, családonkénti mérés nélkül. Pár éve napi szinten cirkusz volt a megyei szemétszolgáltatással Maros megyében. A nagy kiterjedésű megyét hét régióra osztották, és a megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Egyesület próbálta összehangolni a fontos szolgáltatást. Hirdetés Ma már – mint az Ecolect vezetője, Tóth Andrea elmondta – zökkenőmentesnek mondható a szolgáltatás, de azért vannak gondok. Mi befolyásolja az árakat? Akárcsak Hargita megyében, Maros megyében is európai uniós szabványok szerint szervezték meg a megyei hulladékgazdálkodást. Ma már

a megyében egyetlen hulladéklerakó van, Kerelőszentpálon, és ide szállítják mindenhonnan a háztartási hulladékot.

Ez jelentős távolságot jelent például az 54 kilométerre lévő Szászrégenből, de a 64 kilométerre lévő Segesvárról is. korábban írtuk Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül? Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond. (Csak összehasonlításként: Hargita megyében Székelykeresztúr és a gyergyóremeti hulladéklerakó között a távolság 100 kilométer. Tehát ha ránézünk Hargita megye térképére, akkor kijelenthető: évekkel ezelőtt a lehető legrosszabb helyet választották a regionális hulladéklerakónak; azaz ennél már csak Bélbor környéke lett volna távolabb mindentől.) korábban írtuk Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel. Mint Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, a szemétszolgáltatás díjszabását egy bonyolult rendszer alapján számolják ki, amelynek két fontos összetevője van: milyen messze van a település a hulladéklerakótól,

és a régió lakosai milyen mértékben gyűjtik szelektíven a hulladékot.

Évente többször összegyűjtik a nagyméretű hulladékot is Fotó: Haáz Vince

Az illetékes szerint Maros megyében alapvetően megszokták a lakosok a szelektív hulladékgyűjtést, vannak még olyan vidékek, ahol ez nehezebben megy, de lassan mindenki megérti, hogy ez nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem anyagilag is megéri szétválogatni a hulladékot. Hogyan számolják ki a szemétszállítási díjakat? Az Ecolect minden évben ezen mutatók alapján számolja ki az egy-egy régióra vonatkozó díjakat, amelyeket közöl az önkormányzatokkal. A szemétszolgáltatóknak a polgármesteri hivatalokkal van szerződésük, a hivatalok pedig a helyi adókkal és illetékekkel együtt begyűjtik a szemétdíjat is. korábban írtuk Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként. A díjak nem egyformák Maros megyében a fent említett okok miatt: Szászrégenben az egy személyre leosztott havi szemétdíj 36 lej, míg a környező falusi településeken 14 lej;

Segesváron a szolgáltatásért 26 lejt kell fizetni, a környező vidéki településeken 15 lejt;

Marosvásárhelyen a díj 15,50 lej, míg a környéki településeken 15 lej;

A Kerelőszentpálhoz szűk tíz kilométerre lévő kisvárosban, Nyárádtőn, a személyenkénti havi szemétdíj 16 lej; de a régióhoz tartozó vidéki településeken csak tíz lej.

Fotó: Haáz Vince

Vannak olyan polgármesteri hivatalok, amelyek közösségi oldalukon is közlik, hogy azoktól a lakosoktól, akik nem törlesztik az éves szemétdíjat, nem szállítják el a háztartási hulladékot. Vannak azért gondok (is) Tóth Andrea arról is beszámolt, hogy Maros megye hét régiójában nem ugyanaz a cég biztosítja a szolgáltatást, és van három olyan övezet, ahol nincs hosszú távú szerződés.

Bár háromszor is meghirdették a versenytárgyalást, nem jelentkeztek cégek, így ideiglenes szerződésekkel biztosítják a szolgáltatást.

Azt is megtudtuk, hogy egy többéves szerződés esetén a cégeknek szigorúbb előírásoknak kellene megfelelniük, ezért sem jelentkeznek ezekre. Lesz külön mérve? Megkérdeztük, mit lehet tudni a csippel ellátott kukákról, és arról, hogy családonként annyit kell majd fizetni, amennyit szemetelnek. Tóth Andrea elmondta, hogy jelenleg

a befizetett díj ellenében a lakosságtól hetente elszállítanak egy 120 literes tárolónyi háztartási hulladékot, és havonta egyszer a különböző szelektíven összegyűjtött és kihelyezett szemetet.

Az autókon van mérleg, így tudják, hogy mennyit gyűjtenek be egy-egy településtől, de nem családokra, háztartásokra leosztva.

Kuka helyett zacskókat ad a szemétszolgáltató Fotó: Haáz Vince

Az Ecolect vezetője azt is elmondta, hogy amikor az egyik régióban felröppentek a hírek, hogy már külön-külön mérik a családok hulladékát, akkor

a környező erdők széle és a mezők megteltek kisebb zacskókba csomagolt háztartási hulladékkal, így akartak spórolni egyesek.

Az építkezési hulladék összegyűjtésére is rákérdeztünk, hiszen egy-egy lakásfelújítás alkalmával mindig van olyan szemét, amit nem lehet a kukába dobni. Tóth Andrea elmondta, hogy ezt külön díj ellenében összegyűjtik a szemétszolgáltató cégek, az ilyen típusú hulladék begyűjtése nincs benne a havi díjszabásban.