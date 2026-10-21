Hulladékszállítás: van, amit tanulniuk a hargitaiaknak a Maros megyeiektől

Szolgáltató van, de néhol csak ideiglenes
Fotó: Haáz Vince
Településenként jelentősen eltérnek a szemétszolgáltatási díjak Maros megyében. Az árakat főként a kerelőszentpáli lerakótól mért távolság és a szelektív hulladékgyűjtés aránya befolyásolja. A havi díj Marosvásárhelyen személyenként 15,50 lej.
Pár éve napi szinten cirkusz volt a megyei szemétszolgáltatással Maros megyében. A nagy kiterjedésű megyét hét régióra osztották, és a megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Egyesület próbálta összehangolni a fontos szolgáltatást.
Ma már – mint az Ecolect vezetője, Tóth Andrea elmondta – zökkenőmentesnek mondható a szolgáltatás, de azért vannak gondok.
Akárcsak Hargita megyében, Maros megyében is európai uniós szabványok szerint szervezték meg a megyei hulladékgazdálkodást. Ma már
Ez jelentős távolságot jelent például az 54 kilométerre lévő Szászrégenből, de a 64 kilométerre lévő Segesvárról is.
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
(Csak összehasonlításként: Hargita megyében Székelykeresztúr és a gyergyóremeti hulladéklerakó között a távolság 100 kilométer. Tehát ha ránézünk Hargita megye térképére, akkor kijelenthető: évekkel ezelőtt a lehető legrosszabb helyet választották a regionális hulladéklerakónak; azaz ennél már csak Bélbor környéke lett volna távolabb mindentől.)
Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel.
Mint Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, a szemétszolgáltatás díjszabását egy bonyolult rendszer alapján számolják ki, amelynek két fontos összetevője van:
milyen messze van a település a hulladéklerakótól,
és a régió lakosai milyen mértékben gyűjtik szelektíven a hulladékot.
Évente többször összegyűjtik a nagyméretű hulladékot is
Fotó: Haáz Vince
Az illetékes szerint Maros megyében alapvetően megszokták a lakosok a szelektív hulladékgyűjtést, vannak még olyan vidékek, ahol ez nehezebben megy, de lassan mindenki megérti, hogy ez nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem anyagilag is megéri szétválogatni a hulladékot.
Az Ecolect minden évben ezen mutatók alapján számolja ki az egy-egy régióra vonatkozó díjakat, amelyeket közöl az önkormányzatokkal. A szemétszolgáltatóknak a polgármesteri hivatalokkal van szerződésük, a hivatalok pedig a helyi adókkal és illetékekkel együtt begyűjtik a szemétdíjat is.
Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.
A díjak nem egyformák Maros megyében a fent említett okok miatt:
Szászrégenben az egy személyre leosztott havi szemétdíj 36 lej, míg a környező falusi településeken 14 lej;
Segesváron a szolgáltatásért 26 lejt kell fizetni, a környező vidéki településeken 15 lejt;
Marosvásárhelyen a díj 15,50 lej, míg a környéki településeken 15 lej;
A Kerelőszentpálhoz szűk tíz kilométerre lévő kisvárosban, Nyárádtőn, a személyenkénti havi szemétdíj 16 lej; de a régióhoz tartozó vidéki településeken csak tíz lej.
Fotó: Haáz Vince
Vannak olyan polgármesteri hivatalok, amelyek közösségi oldalukon is közlik, hogy azoktól a lakosoktól, akik nem törlesztik az éves szemétdíjat, nem szállítják el a háztartási hulladékot.
Tóth Andrea arról is beszámolt, hogy Maros megye hét régiójában nem ugyanaz a cég biztosítja a szolgáltatást, és van három olyan övezet, ahol nincs hosszú távú szerződés.
Azt is megtudtuk, hogy egy többéves szerződés esetén a cégeknek szigorúbb előírásoknak kellene megfelelniük, ezért sem jelentkeznek ezekre.
Megkérdeztük, mit lehet tudni a csippel ellátott kukákról, és arról, hogy családonként annyit kell majd fizetni, amennyit szemetelnek. Tóth Andrea elmondta, hogy jelenleg
Az autókon van mérleg, így tudják, hogy mennyit gyűjtenek be egy-egy településtől, de nem családokra, háztartásokra leosztva.
Kuka helyett zacskókat ad a szemétszolgáltató
Fotó: Haáz Vince
Az Ecolect vezetője azt is elmondta, hogy amikor az egyik régióban felröppentek a hírek, hogy már külön-külön mérik a családok hulladékát, akkor
Az építkezési hulladék összegyűjtésére is rákérdeztünk, hiszen egy-egy lakásfelújítás alkalmával mindig van olyan szemét, amit nem lehet a kukába dobni. Tóth Andrea elmondta, hogy ezt külön díj ellenében összegyűjtik a szemétszolgáltató cégek, az ilyen típusú hulladék begyűjtése nincs benne a havi díjszabásban.
Az Ecolect Maros (hivatalos nevén Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș vagy ADI Ecolect Mureș) Maros megyében a hulladékgazdálkodás összefogásával és integrált rendszerének irányításával foglalkozik. 2008-ban alakult meg Maros megye 103 közigazgatási egységének (önkormányzatának) és a Maros Megyei Tanácsnak az összefogásával, hogy egységes európai standardok szerint kezelje a hulladékot. Felügyeli a lakossági hulladék összegyűjtését, a szelektív hulladékgyűjtés végrehajtását, valamint ő írja ki a közbeszerzési eljárásokat és ad utasítást a hulladékszállító szolgáltatóknak (például a különböző megyei zónákban dolgozó cégeknek). Gondoskodik róla, hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre a hulladék válogatására, újrahasznosítására, valamint a biológiailag lebomló hulladék kezelésére és tárolására. Pénzügyi forrásokat keres a megyei hulladékgazdálkodási hálózat és a szükséges beruházások fejlesztéséhez. (forrás: Ecolect Maros)
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