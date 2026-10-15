Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?

Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

Kozán István 2026. október 15., 07:302026. október 15., 07:30 2026. október 15., 09:312026. október 15., 09:31

Ez év januárjában az adóemelések ütötték ki a biztosítékot, októberben pedig az új szemételszállítás miatt idegesek a Hargita megyeiek – mindkét esetben a lakosságnak volt és van igaza! Hirdetés Ebben a cikkben az integrált hulladékgazdálkodásról olvashatnak,

az „integrált hulladékgazdálkodást” azonban a továbbiakban nem fogom használni, a két szó így együtt ugyanis nem érvényesül a valóságban.

Az anyagban egyszerűen az új vidéki szemételszállításra fókuszálok.

Fotó: Borbély Fanni

Már megint Borboly? Nem unom? Habár Borboly Csaba már két éve nem vezeti Hargita Megye Tanácsát, mégsem lehet úgy írni a hamarosan életbe lépő új szemétszállításról, hogy őt kihagyjuk a képletből. Pedig ettől lenne igazán boldog, ő ugyanis jól el van:

És honnan jött ki a cikk elején említett 80/20? Semmi köze a Pareto-elvhez, mindössze arról van szó, hogy 2016 óta tudják Hargita Megye Tanácsánál, hogy

előbb-utóbb teljesen új módszerrel fogják gyűjteni a lakossági szemetet, mégsem tettek semmit azért, hogy felkészítsék a lakosságot a nagy változásra.

Borbolynak 2016-tól 2024-ig lett volna ideje a lájvolásait a lakossági tájékoztatásra fordítania, Bíró Barna Botondnak pedig 2024 óta. Most már kapkodás tapasztalható. korábban írtuk Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel. Elvesztegettek tíz esztendőt, azaz még többet: a Székelyhon már 2009-ben (!) arról cikkezett, hogy „Laczkó Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere, illetve Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke aláírásukkal szentesítették, hogy

Remete átadja, illetve a megye használatba veszi azt a 20 hektáros területet, ahol majd az Európai Unió által megkövetelt, környezetvédelmi normáknak megfelelő regionális hulladéklerakó megépülhet”.

Fotó: Olti Angyalka

Románia nem tartotta be az Uniónak tett ígéretét Azt már tudjuk, hogy tizenhét évvel ezelőtt kezdődött minden. Legalábbis Hargita megyében. Országos viszonylatban még korábban: Románia ugyanis még az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt (2005-ben) vállalta, hogy

jelentősen csökkenti a lerakókba kerülő vegyes hulladék mennyiségét, ezzel párhuzamosan pedig növeli a szelektív hulladékmennyiséget.

Ezzel azonban nagyon gyatrán állunk: az országos szint mindössze 13 százalék körül mozog a lakossági hulladék esetében. Ez messze elmarad az EU által 2025-re előírt 55 százalékos kötelező célértéktől. Elsőre azt mondhatnánk, hogy „kit érdekel?” Csakhogy az alacsony arány miatt minden egyes tonna vegyes hulladékért, ami a remetei lerakóba kerül,

a szolgáltató 160 lej büntetést fizet az EU-nak – a 160 lej pedig be van építve abba a lakónkénti 21 lejbe, amit decembertől fogunk fizetni.

Erre majd még később kitérünk. Mivel foglalkoztak tíz évig a politikusaink? Vizsgáljuk meg, hogy mi is történt 2016 és 2026 között. Nos, tizenhárom olyan jogszabály-módosítás történt Romániában, ami szabályozza a hulladékgazdálkodást, illetve a szolgáltatást és az árképzést.

Fotó: Borbély Fanni

A hulladékgazdálkodás alapvető keretszabályozására vonatkozó, 2011-ből származó 211-es törvény hozta be a köztudatba az „annyit fizess, amennyit szemetelsz” elvet. Bár a jogszabályt 2021-ben hatályon kívül helyezték és felváltotta azt a 92-es sürgősségi kormányrendelet, lényegi előírásai és alapelvei a mai napig meghatározzák a romániai hulladékkezelést. Ha tehát már 2015-ben bevezették volna ezt az elvet, akkor minden esztendőben lehetett volna hozni egy kis változást. Nem sokat, csak egy keveset:

ezt a szánás flakont ne ide dobd, hanem oda, ezt az sörös üveget ne dobd a fekete kukádba, a kávézaccot komposztáld…

A bukaresti nagypolitika léha volt, a megyei tanácsnak mégis feladata kellett volna legyen, hogy a jövőbe tekintsen, és annak függvényben adagolja a lakosságnak: már most megéri szelektíven gyűjteni, mert egyszer majd már ez nem opció lesz, hanem kötelező. Létrejön az ADI SIMD Harghita Lépjünk tovább. Hargita Megye Tanácsa, miután európai uniós pénzen megépíttette a remetei hulladéklerakót, illetve megvásárolta a gépflottát, úgy döntött, hogy létrehoz egy fejlesztési társulást (Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás / ADI SIMD Harghita), amely lebonyolít egy koncessziós közbeszerzési eljárást,

a nyertes pedig 2026. december 1-jétől elvégzi a tényleges hulladékbegyűjtést és -szállítást az egész megye területén.

2024-ben volt három közbeszerzési licit, érvénytelen eredményekkel (kettőre nem jelentkeztek, a harmadik esetében pedig nem arra érkezett árajánlat, amire kérték).

Fotó: Olti Angyalka

A vonatkozó jogszabály két lehetőséget írt elő arra, hogy milyen formában szervezzék meg a hulladékbegyűjtést és -szállítást. Az első lényege: minden kukásautót mérleggel szerelnek fel és így mérik meg a háztartásoktól elszállított hulladékot, amikhez chippes kukák tartoznak.

A lerakóba beérkezett, de még le nem ürített szemetesautót is megmérik, így küszöbölve ki, hogy időközben plusz szemét kerüljön rá.

Erre a módszerre voltak kiírva a 2024-es közbeszerzések. Mivel az első nem volt eredményes, ezért következett a másik lehetőség: térfogat x ürítési gyakoriság. Ez a módszer lett a nyertes, az elszállítást végző nyertes konzorcium tagjai ezt fogják alkalmazni decembertől. Hargita megyében amúgy az az újdonság más megyéhez képest, hogy itt nemcsak a hulladéklerakó működtetésére pályázott a megyei önkormányzat, hanem a gyűjtésre és a szállításra is. Ha nem így teszi,

akkor még egy ideig lehetett volna sumákolni…

Mit gondolnak a helyi önkormányzatok és miért idegesek a lakók? Az elmúlt évek folyamán Hargita megye minden önkormányzata, mind a 67 város és község csatlakozott a fejlesztési társuláshoz, mivel minden polgármester tisztában volt azzal, hogy jobb nekik, ha a hulladékgazdálkodás terhe nem az ő vállukat nyomja. Azaz

jobb megyeszinten egységesen kezelni a szemételszállítást, mintsem nekik külön-külön cirkuszolni a szolgáltatókkal.

Így tehát a közszolgáltatással járó jogkörüket átruházták erre a fejlesztési társulásra, a jelenleg még működő szemételszállítási szolgáltatásra pedig úgy kötöttek szerződést, hogy csak addig fog működni a szerződés a helyi önkormányzat és a szolgáltató között, amíg elindul a megyei rendszer. Ezért sem lehet megtenni azt, hogy a régi szolgáltatónál maradunk decembertől.

Fotó: Borbély Fanni

És miért idegesek a lakók? Hát azért, mert

a legtöbb esetben decembertől többet fognak fizetni a szemételszállításért.

Nézzük a tényeket. Az egy és két fős háztartásnak a havi 21, illetve 45 lejes alapdíj egy 120 literes kukaürítést, egy 120 literes zacskónyi kartonpapír-ürítést, egy 120 literes zacskónyi műanyag- és fémürítést, illetve egy textil- és üveghulladék-ürítést tartalmaz.

A három (63 lej), négy és annál több személyes (86 lej) háztartás esetében a szelektív hulladékból két-két zsáknyit szállítanak el – tulajdonképpen ez jelenti a különbséget az egy- és két fős háztartáshoz képest.

Az egy- és két fős háztartások a szelektív hulladékelvitelre tehát havi egy-egy 120 literes zacskót kapnak, a három és annál nagyobb háztartások pedig kettőt.

Ez így rablás! – kiálthatjuk. És igazunk is van.

S ezzel el is érkeztünk egy fontos ponthoz: itt kell megértenünk, hogy miért jöttek ki a megyei társulásnál ezek a sarokszámok. Az ADI SIMD Harghita logikája A Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás abból indult ki (nyilván a hipotézisét nem igazítva a valósághoz), hogy a vidéki lakosság az elmúlt évek során megtanult szelektíven gyűjteni, ezért a korábban már említett szánás dobozt egyértelműen a szelektív zsákba dobják, a kávézaccot a komposztládába… és így tovább. Tehát

csak azt fogják a Hargita megyeiek a fekete kukákba dobni, aminek nincs máshol helye – például a használt pelenkákat. Így a fekete kuka csak lassan fog telegetni…

Ha az elmúlt évtizedben ténylegesen megtörtént volna az „edukáció”, akkor a társulásnak lenne igaza. De csak akkor! És ezt nekik tudniuk kellett. Ha nem egyébből, akkor az alábbi számokból: egy év alatt Székelyudvarhelyről 7778 tonna szemét érkezett a gyergyóremetei hulladéklerakóba, ebből 6913 tonna vegyes hulladék (88 százalék), 3,28 tonna textil, 861 tonna pedig szelektív.

Csíkszereda esete még rosszabb: 10 783 tonna érkezett be Remetére, ebből maradványszemét 9675 tonna, szelektív szemét pedig 1100 tonna. Csíkszereda esetében tehát kevesebb, mint tíz százalék a szelektív hulladék, amibe talán még a biót (a levágott ágakat) is beleszámolták. Tehát a két nagyvárosból úgy érkezett mindössze tíz százaléknyi szelektív hulladék Gyergyóremetére, hogy ott már évek óta zajlik a kötelező szelektív hulladékgyűjtés. Pompás!

Fotó: Borbély Fanni

Hogyan áll össze a 21 lejes személyenkénti alapdíj? Nézzük meg, hogy mit tartalmaz az alapdíj vidéki környezetben. Tartalmazza a vegyes hulladék elszállítását Gyergyóremetére és az ottani elhelyezését;

a szelektív hulladék elszállítását és újbóli átválogatását (a szelektív hulladékot kézzel ismét átválogatják);

az amortizációs költséget (a 91 ezer kukára, az évi 2,1 millió zsákra és a saját autókra – ami személyenként 2,5 lej. A konzorcium nemcsak az uniós pénzből megvásárolt autókat használja, hanem sajátokat is vásárolt);

a koncessziós díjat a megyei tanács által felépített hulladéklerakóra és az egy évtizede megvásárolt autókra (románul revedență, ami személyenként 3,38 lej);

illetve azt a körforgási adót, amit sokan egyszerűen lerakási díjként használnak (ez a vegyes hulladékra vonatkozik és tonnánként 160 lej, ez tulajdonképpen büntetés az EU részéről, amiért nem szelektáltunk ki mindent). Utóbbi számra még egy mondat erejéig térjünk vissza: tehát minden egyes tonna vegyes hulladékra, ami bekerül a remetei tározóba, a szolgáltató fizet 160 lejt. Ez gyakorlatilag egy büntetés: Románia ugyanis vállalta az Európai Unió felé, hogy jelentősen csökkenti a lerakókba kerülő vegyes hulladék mennyiségét, ezzel párhuzamosan pedig növeli a szelektív hulladékmennyiséget (például 2035-ig eléri a 65 százalékot). Ez nyilván vicckategória, ugyanis

az ország vállalta, de nem teremtette meg a feltételeket.

Tehát ez okozza a problémát. Ezekről korábban már értekeztünk. Egyébiránt két éve működik Hargita megyében a remetei hulladéklerakó, az oda begyűjtött 54 ezer tonna kevesebb mint tíz százaléka érkezett be szelektív módon. Egy jótanács és egy kérdőjel Ne hallgassuk el azt a tényt, hogy az elmúlt években

senki sem akart rossz fiú lenni, mindenki abban volt érdekelt, hogy a szemetet vigyék el, a lakók pedig keveset fizessenek.

Holott a tanácselnökök, a megyei tanácsosok, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők mind tisztában voltak azzal, hogy el fog jönni a pillanat, amikor már nem lehet odázni. Őszintén kellett volna jelezni a gyergyószékieknek, hogy havi nyolc lejért nem lehet elvinni sokáig a szemetet. A problémát az okozza, hogy december elsejétől olyan rendszer lép életbe, amely arra ösztönöz, hogy a fekete kukába csak azt tegyük bele, amit a szelektív zsákokba nem tettük bele.

A mi gondolkodásunkban (az enyémben is!) viszont továbbra is a fekete kuka van első helyen: a mai napig mindent abba dobok/dobunk bele.

Fotó: Borbély Fanni

Egy jótanács: ha egy udvaron több generáció él, mondjuk lakik egy háromtagú család, mellettük egy kisházban pedig az anyós, akkor érdemes két szerződést kötni, egyet a családra (havi 63 lejért), egyet pedig a nagymamára (havi 21 lejért). Ebben az esetben ugyanis

84 lejért két 120 literes kukát kapnak, nem pedig egyet.

Ha a nagymama kukája félig telik meg, akkor a család a fennmaradó részt feltöltheti a saját hulladékával. Nyilván ez csak a különálló generációkra érvényes – de érdemes megfontolni. És végezetül egy érzékeny kérdés. Mi lesz azokkal a mélyszegénységben élő telepekkel, ahol egy házszám alatt több százan élnek?

Hogyan oldják meg a szemételszállítást a csíkszeredai Somlyó 33-ban vagy a székelyudvarhelyi Budvár negyedben? Esetleg a csíkkozmási Gödörben?