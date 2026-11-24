Az uniós támogatások súlyáról beszélt Antal Árpád, aki szerint Románia 2007 óta 78,85 milliárd euró támogatást kapott, egy lakosra tehát átlagosan 4150 euró jutott. A következő EU-s költségvetés és a kohéziós alapok jövője meghatározó Románia számára.

Bodor Tünde 2026. november 24., 19:342026. november 24., 19:34

„A közigazgatási átszervezés mellett mintha elsikkadnának a következő európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó hírek, holott ezeknek is nagy hatásuk lehet a hazai gazdaságra” – vélekedett Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármester egy keddi sajtótájékoztatón. Hirdetés Az elöljáró a téma jelentőségét több példával is érzékeltette. Mint mondta, 2007 óta Románia 78,85 milliárd euró támogatást kapott, vagyis minden egy eurónyi befizetésre három euró lehívott uniós pénz jutott. Az ország éves nettó nyeresége megközelítette a 4 milliárd eurót,

egy romániai lakosra pedig átlagosan 4150 euró jutott a különböző pályázatok révén.

Az uniós támogatások nélkül Románia tízéves lemaradásban lenne a jelenlegi helyzethez képest – magyarázta a polgármester, aki mindezzel a társadalomban észlelhető unióellenességre reagált. Egyre nagyobb hátrányban Kínával és és Amerikával szemben A 2028–2034-es időszakra mintegy 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság és az Európai Parlament, de

a jelenlegi ír elnökség 207 milliárddal kevesebbet szeretne.

Ezt vehemensen ellenzi az Európai Parlamentet képviselő Siegfrid Mureșan főtárgyaló és Carla Tavares, az uniós parlament társjelentéstevője, akikkel a polgármester is tárgyalt az unió hétéves költségvetéséről.

Az Európai Unió jelenlegi ír elnöksége 207 milliárddal kisebb költségvetést szerezne Fotó: Pexels

A tárgyalásokon a résztvevők egyetértettek abban, hogy vannak olyan területek, amelyek meghatározóak az európai identitás szempontjából, és többletforrásokat igényelnek a költségvetésből. Ilyen az európai védelem és biztonság kérdése, valamint az a gazdasági versenyképességi hátrány, amely Kínához és az Egyesült Államokhoz képest egyre nagyobb. Kiemelten foglalkoztak az agrártámogatásokat és a városfejlesztéseket is finanszírozó kohéziós alapok ügyével.

Az eredeti elképzelés szerint az írek csökkentenék a kohéziós alapokat, holott versenyképesség, szubszidiaritás, szolidaritás és kohézió nélkül nincs Európa. Erős agrártámogatások nélkül elveszítenék a vidéket”

– jelentette ki Antal Árpád, aki az RMDSZ stratégiai igazgatója is. Hozzátette: önkormányzati vezetőként és pártpolitikai döntéshozóként rendszeresen foglalkozik az uniós fejlesztési források lehívásával és a helyi költségvetéseket érintő megszorításokkal. Szombati sajtótájékoztatóján Antonio Costa EB-elnök egyébként kijelentette, hogy a mezőgazdaságra szánt forrásokat és a kohéziós alapokat nem csökkentik, de a büdzsé több mint 207 milliárdos megnyirbálásáról nem mondott le. Ezt Antal így is sikerként értékelte, mivel

legalább a gazdák és a városi önkormányzatok nem kell meghúzzák a nadrágszíjat.

Zárásként Antal Árpád leszögezte: fontos lenne, hogy „ne legyen kettős beszéd a románok részéről”, mert ha elvárjuk Brüsszeltől, hogy a szegényebb régiók felzárkóztatására megmaradjon a pénzügyi keret, akkor itthon is ez legyen az álláspont, vagyis ne Bukarest nyerjen a vidék rovására. Ennek elérése központi kérdése lesz a következő hetekben a jövő évi költségvetés vitájában is – jelentette ki a polgármester.