„Ne Bukarest nyerjen a vidék rovására” – hangsúlyozta Antal Árpád
Fotó: Tuchiluș Alex
Az uniós támogatások súlyáról beszélt Antal Árpád, aki szerint Románia 2007 óta 78,85 milliárd euró támogatást kapott, egy lakosra tehát átlagosan 4150 euró jutott. A következő EU-s költségvetés és a kohéziós alapok jövője meghatározó Románia számára.
„A közigazgatási átszervezés mellett mintha elsikkadnának a következő európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó hírek, holott ezeknek is nagy hatásuk lehet a hazai gazdaságra” – vélekedett Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármester egy keddi sajtótájékoztatón.
Az elöljáró a téma jelentőségét több példával is érzékeltette. Mint mondta, 2007 óta Románia 78,85 milliárd euró támogatást kapott, vagyis minden egy eurónyi befizetésre három euró lehívott uniós pénz jutott. Az ország éves nettó nyeresége megközelítette a 4 milliárd eurót,
Az uniós támogatások nélkül Románia tízéves lemaradásban lenne a jelenlegi helyzethez képest – magyarázta a polgármester, aki mindezzel a társadalomban észlelhető unióellenességre reagált.
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Ezt vehemensen ellenzi az Európai Parlamentet képviselő Siegfrid Mureșan főtárgyaló és Carla Tavares, az uniós parlament társjelentéstevője, akikkel a polgármester is tárgyalt az unió hétéves költségvetéséről.
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Fotó: Pexels
A tárgyalásokon a résztvevők egyetértettek abban, hogy vannak olyan területek, amelyek meghatározóak az európai identitás szempontjából, és többletforrásokat igényelnek a költségvetésből. Ilyen az európai védelem és biztonság kérdése, valamint az a gazdasági versenyképességi hátrány, amely Kínához és az Egyesült Államokhoz képest egyre nagyobb. Kiemelten foglalkoztak az agrártámogatásokat és a városfejlesztéseket is finanszírozó kohéziós alapok ügyével.
– jelentette ki Antal Árpád, aki az RMDSZ stratégiai igazgatója is. Hozzátette: önkormányzati vezetőként és pártpolitikai döntéshozóként rendszeresen foglalkozik az uniós fejlesztési források lehívásával és a helyi költségvetéseket érintő megszorításokkal.
Szombati sajtótájékoztatóján Antonio Costa EB-elnök egyébként kijelentette, hogy a mezőgazdaságra szánt forrásokat és a kohéziós alapokat nem csökkentik, de a büdzsé több mint 207 milliárdos megnyirbálásáról nem mondott le. Ezt Antal így is sikerként értékelte, mivel
Zárásként Antal Árpád leszögezte: fontos lenne, hogy „ne legyen kettős beszéd a románok részéről”, mert ha elvárjuk Brüsszeltől, hogy a szegényebb régiók felzárkóztatására megmaradjon a pénzügyi keret, akkor itthon is ez legyen az álláspont, vagyis ne Bukarest nyerjen a vidék rovására. Ennek elérése központi kérdése lesz a következő hetekben a jövő évi költségvetés vitájában is – jelentette ki a polgármester.
A társadalomban észlelhető unióellenesség (euroszkepticizmus) a szakemberek szerint amúgy összetett jelenség, amely gazdasági, kulturális-identitásbeli, intézményi és belpolitikai okokra vezethető vissza. A kutatások megkülönböztetik a „puha” (csak bizonyos uniós politikákat bíráló, reformpárti) és a „kemény” (a tagságot és az integráció egészét elutasító) formáját. Székelyföldön és Románia egészében mindkettővel találkozhatunk.
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