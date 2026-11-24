Könyvbemutatóval és különleges, eredeti méretű freskóreprodukciókat felvonultató kiállítással várják az érdeklődőket november 25-én, szerdán 18 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében.

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Az esemény középpontjában Jánó Mihály művészettörténész A gelencei Szent Imre műemlék templom című kötete áll, amely a háromszéki település 13. századi templomának történetét, építészeti sajátosságait és középkori művészeti értékeit ismerteti.

A könyvbemutatót a gelencei templom falképeiről készült, eredeti méretű reprodukciók kiállítása kíséri. A látogatók így valós léptékben is megismerhetik a templom falain fennmaradt bibliai jeleneteket, szentábrázolásokat és legendaciklusokat.

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A rendezvényen a kötet szerzője mellett Szebeni Zsuzsa és Kopacz Attila is részt vesz, az est házigazdája Czilli Balázs lesz.

Az eseményt a Kovásznai Városi Művelődési Ház, az Árkosi Kulturális Központ és a Liszt Intézet – Sepsiszentgyörgy szervezi.