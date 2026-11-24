Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ
Könyvbemutatóval és különleges, eredeti méretű freskóreprodukciókat felvonultató kiállítással várják az érdeklődőket november 25-én, szerdán 18 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében.
Az esemény középpontjában Jánó Mihály művészettörténész A gelencei Szent Imre műemlék templom című kötete áll, amely a háromszéki település 13. századi templomának történetét, építészeti sajátosságait és középkori művészeti értékeit ismerteti.
A könyvbemutatót a gelencei templom falképeiről készült, eredeti méretű reprodukciók kiállítása kíséri. A látogatók így valós léptékben is megismerhetik a templom falain fennmaradt bibliai jeleneteket, szentábrázolásokat és legendaciklusokat.
A rendezvényen a kötet szerzője mellett Szebeni Zsuzsa és Kopacz Attila is részt vesz, az est házigazdája Czilli Balázs lesz.
Az eseményt a Kovásznai Városi Művelődési Ház, az Árkosi Kulturális Központ és a Liszt Intézet – Sepsiszentgyörgy szervezi.
Az uniós támogatások súlyáról beszélt Antal Árpád, aki szerint Románia 2007 óta 78,85 milliárd euró támogatást kapott, egy lakosra tehát átlagosan 4150 euró jutott. A következő EU-s költségvetés és a kohéziós alapok jövője meghatározó Románia számára.
Az erdélyi magyar színjátszás múltjába enged betekintést az az időszakos kiállítás, amelyet november 26-án, csütörtökön 18 órakor nyitnak meg a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.
A természetes gyógytényezők szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében betöltött szerepéről tart vetített képes előadást dr. Tatár Márta kardiológus főorvos november 26-án, csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen.
Két sofőrt és egy utast kellett kórházba szállítani, miután három autó ütközött össze hétfőn délután Kézdivásárhely és Csernáton között a 11-es országúton – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
A nyitás óta a pozitív visszajelzések mellett elenyésző volt a látogatók részéről érkező kritika – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, melyen a 90 millió lejes befektetéssel létrehozott sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum első hónapját értékelték.
Szervezkednek már a sepsiszentgyörgyi motoros Mikulások: idén is több mint 2000 ajándékcsomagot szeretnének kiosztani, bár a szükséges összeg előteremtése nehezebbnek ígérkezik. A felvonulást december 4-re, péntekre időzítették.
Lakónegyedi konzultációk során közvetít az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az önkormányzat és a garázstulajdonosok között, hogy a bérek és a felújítás tekintetében mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.
Megszólalnak a légvédelmi szirénák Sepsiszentgyörgyön november 24-én, kedden 13 órától és óvóhelyekre menekülést is szimulálnak a gyakorlat során.
Vitatja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság egy Sepsiszentgyörgy közeli, 5,7 hektáros terület közhasznúvá nyilvánítását, mert attól tart, hogy a város később kisajátítaná azt.
Medvebocs tévedt be az épülő szépmezői óvodába, az esetről videófelvételt osztott meg Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
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